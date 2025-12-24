Prev
India Bangladesh Relations: ભારત સાથેના સંબંધો અંગે બાંગ્લાદેશનો સૂર બદલાતો દેખાય છે. વચગાળાની સરકારના નાણાકીય સલાહકાર સલેહુદ્દીન અહેમદે જણાવ્યું છે કે મોહમ્મદ યુનુસ ભારત સાથેના સંબંધો સુધારવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
 

Dec 24, 2025

ઘૂંટણિયે આવ્યું બાંગ્લાદેશ ! સંબંધ સુધારવા યુનુસ સરકાર ભારત પાસે મોટા પ્રમાણમાં ખરીદશે આ વસ્તુ, જાણો

India Bangladesh Relations: બાંગ્લાદેશમાં હિંસા, હિન્દુઓની હત્યા, આગચંપી અને અશાંતિ વચ્ચે, ભારત વિરોધી શક્તિઓ વધી રહી છે. આ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના નાણાકીય સલાહકાર સલેહુદ્દીન અહેમદે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. અહેમદે જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય સલાહકાર પ્રોફેસર મોહમ્મદ યુનુસ ભારત સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો સુધારવા માટે સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે. તેમનું વહીવટીતંત્ર ભારત સાથે મજબૂત આર્થિક સંબંધો વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે, જ્યારે આર્થિક હિતોને રાજકીય વાણી-વર્તનથી અલગ રાખી રહ્યું છે.

"યુનુસ કામ કરી રહ્યા છે"

સરકારી ખરીદી પર સલાહકાર પરિષદ સમિતિની બેઠક બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, મુખ્ય સલાહકાર ભારત સાથે રાજદ્વારી સંબંધો સુધારવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે આ સંદર્ભમાં અનેક સંબંધિત પક્ષો સાથે પણ ચર્ચા કરી છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું યુનુસે ભારતીય અધિકારીઓ સાથે સીધી વાત કરી હતી, ત્યારે અહેમદે સ્પષ્ટતા કરી કે આવું થયું નથી, પરંતુ તેમણે આ મુદ્દામાં સંકળાયેલા લોકોનો સંપર્ક કર્યો છે.

'રાજકીય વિચારણાઓથી વેપાર નીતિ પ્રભાવિત નથી'

અહમદે કહ્યું કે, આપણી વેપાર નીતિ રાજકીય વિચારણાઓથી પ્રભાવિત નથી. જો ભારતમાંથી ચોખાની આયાત વિયેતનામ કે અન્યત્ર કરતાં સસ્તી હોય, તો ભારત પાસેથી ખરીદવી આર્થિક રીતે યોગ્ય રહેશે. અહેમદે ભાર મૂક્યો કે બાંગ્લાદેશે મંગળવારે ભારત પાસેથી 50,000 ટન ચોખા ખરીદવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે, જેને તેમણે "સારા સંબંધો બનાવવા તરફ એક પગલું" ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે આ આયાત બાંગ્લાદેશ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે, કારણ કે વિયેતનામ (એક મુખ્ય વિકલ્પ) પાસેથી ચોખા ખરીદવા પર પ્રતિ કિલોગ્રામ લગભગ 10 ટાકા (લગભગ US$0.082) વધુ ખર્ચ થશે.

"પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ નથી."

બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના નાણાકીય સલાહકારનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે 1971માં પાકિસ્તાનથી દેશની સ્વતંત્રતા પછી ઢાકા અને નવી દિલ્હી વચ્ચેના સંબંધો સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા છે. બંને દેશોમાં રાજદૂતોને વારંવાર બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે, અને રાજધાનીઓ અને અન્ય સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. જોકે, સલેહુદ્દીન અહેમદે પરિસ્થિતિને ઓછી ગણાવી હતી. 

તેમણે કહ્યું કે બહારથી, એવું લાગે છે કે ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ નથી.

"અમે દેશો વચ્ચે કડવાશ નથી ઇચ્છતા."

અહેમદે સ્વીકાર્યું કે કેટલાક નિવેદનોને અવગણવા મુશ્કેલ છે, પરંતુ તે રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી અને બાંગ્લાદેશ માટે જટિલ પરિસ્થિતિઓ બનાવી રહ્યા છે. બાહ્ય પરિબળો ભારત વિરોધી લાગણીઓને ઉશ્કેરે તેવી શક્યતા અંગે, તેમણે કહ્યું કે, "અમે બંને દેશો વચ્ચે કોઈ કડવાશ નથી ઇચ્છતા. જો કોઈ બાહ્ય બળ સમસ્યાઓ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, તો તે બંને દેશના હિતમાં નથી." અહેમદે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે વચગાળાની સરકારનો હેતુ બંને પડોશીઓ વચ્ચે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો જાળવવાનો હતો અને આર્થિક નિર્ણયો ફક્ત રાષ્ટ્રીય હિત પર આધારિત હશે.
 

