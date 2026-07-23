/દરેક વિદ્યાર્થી આંદોલન લોકશાહી માટે નથી! બાંગ્લાદેશનો ઉલ્લેખ કરીને જાણો કોણે ભારતને આપી ચેતવણી? 

દિલ્હીના જંતર મંતર પર ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી આંદોલન અંગે બાંગ્લાદેશના લેખિકા તસલીમા નસરીને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોતાની પ્રતિક્રિયા પણ રજૂ કરી છે. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે જંતર મંતર પર ભેગા થયેલા કોકરોચ આંદોલનના પ્રદર્શનકારીઓને જોઈને તેમને બાંગ્લાદેશના જુલાઈ 2024ના વિદ્યાર્થી આંદોલનની યાદ આવી. તેમણે કહ્યું કે તે આંદોલનની શરૂઆત અનામત અને મેરિટના મુદ્દાથી થઈ હતી પરંતુ ત્યારબાદ સરકાર બદલવાની માંગણી સુધી પહોંચી ગયું હતું.
બાંગ્લાદેશી લેખિકાનો મોટો દાવો
તસલીમા નસરીને દાવો કર્યો કે બાંગ્લાદેશ આજે પણ તે આંદોલન બાદની સ્થિતિની કિંમત ચૂકવી રહ્યું છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ ત્યાં કટ્ટરપંથી તાકાતો મજબૂત થઈ અને દેશમાં હિંસા, સાંપ્રદાયિકતા, ધાર્મિક કટ્ટરતા, મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુના, આતંકવાદ અને અરાજકતા વધ્યા. અત્રે જણાવવાનું કે આ તેમનો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય છે જે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર શેર કર્યો છે.
Seeing the “cockroaches” gathered at Jantar Mantar reminds me of Bangladesh’s July 2024 movement. The students began with the slogan, “Quota or merit? Merit, merit,” and ended up demanding the fall of the government. Bangladesh as a whole is now paying the price for what…
— taslima nasreen (@taslimanasreen) July 22, 2026
સીજેપી પ્રોટેસ્ટ પર જતાવી ચિંતા
તસલીમા નસરીને લખ્યું છે કે જંતર મંતર પર કોકરોચ આંદોલનના પ્રદર્શનકારીઓને જોઈને તેમને જુલાઈ 2024ના બાંગ્લાદેશ આંદોલનની યાદ આવી ગઈ. તેમણે બંને ઘટનાઓ વચ્ચે પોતાની આશંકા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે વિદ્યાર્થી આંદોલનોને હવે તેઓ પહેલાની જેમ સરળતાથી ભરોસાની નજરથી જોઈ શકતા નથી.
તેમણે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશમાં વિદ્યાર્થી આંદોલનની શરૂઆત "કોટા કે મેરિટ, મેરિટ- મેરિટ"ના નારાથી થઈ હતી. પરંતુ બાદમાં આંદોલનનું લક્ષ્ય સરકારને હટાવવા પર ટકી ગયું હતું. નસરીનના જણાવ્યાં મુજબ ત્યારબાદ દેશની સ્થિતિ બગડી અને અનેક ગંભીર સમસ્યાઓ સામે આવી.
"દરેક વિદ્યાર્થી આંદોલન લોકતંત્ર માટે નથી હોતું"
તસલીમા નસરીને લખ્યું છે કે જુલાઈ 2024ની ઘટનાઓએ તેમને એ શિખવાડ્યું કે દરેક વિદ્યાર્થી આંદોલન લોકતંત્ર માટે હોતું નથી, દરેક સરકાર વિરોધી આંદોલન આઝાદી નથી લાવતું અને દરેક ક્રાંતિ વાસ્તવમાં ક્રાંતિ હોતી નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ કેટલીક ક્રાંતિઓ જૂની વ્યવસ્થાને હટાવીને તેનાથી પણ વધુ ડરામણી સ્થિતિ પેદા કરે છે. આ ટિપ્પણી તેમણે ભારતમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી આંદોલનના સંદર્ભમાં પોતાની આશંકા વ્યક્ત કરતા કરી.