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દરેક વિદ્યાર્થી આંદોલન લોકશાહી માટે નથી! બાંગ્લાદેશનો ઉલ્લેખ કરીને જાણો કોણે ભારતને આપી ચેતવણી? 

CJP Protest: ભારતમાં ચાલી રહેલા સીજેપી પ્રોટેસ્ટ વિશે બાંગ્લાદેશી લેખિકા તસલીમા નસરીને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પ્રતિક્રિયા રજૂ કરી છે. તેમને આ આંદોલને બાંગ્લાદેશના આંદોલનની યાદ અપાવી. જાણો તેમણે શું કહ્યું?

Written ByViral Raval
Published: Jul 23, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:40 PM IST
દરેક વિદ્યાર્થી આંદોલન લોકશાહી માટે નથી! બાંગ્લાદેશનો ઉલ્લેખ કરીને જાણો કોણે ભારતને આપી ચેતવણી? 

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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