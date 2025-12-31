બેંકો જશે ફેલ, આવશે મંદી, શેરબજાર થશે ક્રેશ... બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીએ મચાવી હલચલ
Baba vanga Crisis Prediction: બાબા વેંગાના મતે, વર્ષ 2026 નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ લાવી શકે છે. તેમણે વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિ વિશે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે.
Baba vanga Crisis Prediction: જેમ જેમ વર્ષ 2026 નજીક આવી રહ્યું છે, તેમ તેમ બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી વિશે ઓનલાઈન ચર્ચાઓ ફરી તેજ થઈ ગઈ છે. આ બલ્ગેરિયન રહસ્યવાદી, જેનું સાચું નામ વાંગેલિયા પાંડેવા ગુશ્તેરોવા હતું, 1996માં અવસાન પામ્યા. તેમની ભવિષ્યવાણી વિશ્વભરમાં હલચલ મચાવી રહી છે. તેમણે વર્ષ 2026 માટે ઘણી ભવિષ્યવાણી પણ કરી છે.
બાબા વેંગાએ વૈશ્વિક આર્થિક વ્યવસ્થા વિશે પણ ભવિષ્યવાણી કરી છે. વર્ષ 2026 માટેની આ ભવિષ્યવાણી આર્થિક મંદી અને નાણાકીય અસ્થિરતાની ચિંતા કરે છે. એક્સપ્રેસ યુએસ અને સ્કાય હિસ્ટ્રીના અહેવાલ મુજબ, તેમના અનુયાયીઓ માને છે કે તેમણે તાજેતરના વર્ષોમાં પ્રવર્તતી નાણાકીય અસ્થિરતાના ચાલુ રહેવાની ચેતવણી આપી હતી.
આ ક્રેશ 2026માં આવી શકે
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી અનુસાર, 2026માં બેંકો પર દબાણ વધી શકે છે. આ બેંક નિષ્ફળતા તરફ દોરી શકે છે. વધુમાં, ચલણના ભાવમાં વધઘટ થઈ શકે છે, નાણાકીય વ્યવસ્થામાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. શેરબજાર ઘટી શકે છે અને ફુગાવો ઝડપથી વધી શકે છે. આનાથી વૈશ્વિક બજારો માટે અનિશ્ચિતતા વધુ વધશે.
2026 માટે આ ભવિષ્યવાણી
બાબા વેંગાએ 2026 માટે ઘણી ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેમના મતે, તાઇવાન, દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર અને ભારત-ચીન સરહદમાં મોટા પડકારો આવવાની અપેક્ષા છે. નવા જોડાણો અને પ્રાદેશિક વિસ્તરણવાદે વૈશ્વિક વ્યવસ્થાને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે.
આનો અર્થ એ છે કે આ વિસ્તારોમાં તણાવ વધી શકે છે અને ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. તેમની ભવિષ્યવાણીમાં તાઇવાન પર ચીનના નિયંત્રણ અને રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે સીધા મુકાબલાનો પણ ઉલ્લેખ છે. તેમણે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ, કુદરતી આફતો, કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને વધુ સંબંધિત ભવિષ્યવાણી પણ કરી હતી.
બાબા વેંગા કોણ હતી?
બાબા વેંગાને બાલ્કન્સના નોસ્ટ્રાડેમસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે એક બલ્ગેરિયન રહસ્યવાદી મહિલા હતી, જેનો જન્મ 1911માં થયો હતો અને 1996માં તેનું અવસાન થયું હતું. જ્યારે પણ દુનિયા કોઈ મોટી કટોકટીનો સામનો કરે છે, ત્યારે તેમની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણીવાર સામે આવે છે.
તેમની ભવિષ્યવાણીઓનો કોઈ લેખિત રેકોર્ડ નથી, પરંતુ તેમના અનુયાયીઓ અને મીડિયા સ્ત્રોતો દાવો કરે છે કે તેણીએ ઘણી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. આમાંની કેટલીક ઘટનાઓમાં પ્રિન્સેસ ડાયનાનું મૃત્યુ, 9/11 ના આતંકવાદી હુમલા અને ઘણી મોટી કુદરતી આફતોનો સમાવેશ થાય છે.
