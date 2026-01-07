Prev
હજારો ઘરોમાં છવાયો અંધારપટ... જર્મનીની રાજધાની બર્લિનમાં સતત ચાર દિવસથી વીજળી ગુલ; આતંકવાદી હુમલાની આશંકા!

Berlin power outage: બર્લિનમાં વામપંથી આતંકવાદી હુમલાને કારણે હજારો ઘરો અને ઈન્ડ્રસ્ટીમાં વીજળી ગુલ થઈ છે, જેના કારણે લોકોને ઠંડી અને અંધારાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અસરગ્રસ્ત પાવર ગ્રીડનું સમારકામ ચાલી રહ્યું છે અને જર્મન અધિકારીઓ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિની તપાસ કરી રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:18 PM IST

Berlin power outage: જર્મનીની રાજધાની બર્લિનમાં હજારો ઘરમાં વીજળી ગુલ થઈ છે. ગ્રિજ પર હુમલા બાદ દક્ષિણ-પશ્ચિમ બર્લિનમાં હજારો ઘરોની સાથે-સાથે સુપરમાર્કેટ, દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ અને અન્ય બિઝનેસ સેક્ટરમાં વીજળી ન હોવાને કારણે અધકાર છવાયો છે. જો કે, વીજળી સમારકામનું કામ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ ઘણા વિસ્તારોમાં ઘણા ઘરો વીજળી વગરના રહ્યા છે.

ન્યૂઝ એજન્સી સિન્હુઆ અનુસાર, જર્મનીની રાજધાનીના કેટલાક ભાગો સતત ચોથા દિવસે પણ અંધારામાં રહ્યા. સ્ટ્રોર્મનેટ્જ બર્લિનએ જણાવ્યું કે, સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 12:45 વાગ્યા સુધીમાં નિકોલાસી, ઝેહલેન્ડોર્ફ, વાનસી અને લિક્ટરફેલ્ડના વિસ્તારોમાં લગભગ 24,700 ઘરો અને 1,120 ઈન્ડ્રસ્ટી હજુ પણ પ્રભાવિત છે.

ઓપરેટરોએ અંદાજ લગાવ્યો હતો કે, ગુરુવાર બપોર સુધીમાં સમગ્ર ગ્રીડ સંપૂર્ણપણે રિપેર થઈ જશે અને વીજળી પુરવઠો ફરીથી શરૂ કરી દેવામાં આવશે. પરંતુ ગ્રીડને રિપેર કરવામાં ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. શનિવારે સવારે એક પાવર સ્ટેશન સુધી જતા કેબલમાં આગ લાગવાથી લગભગ 45,000 ઘરો અને 2,200થી વધુ ઈન્ડ્રસ્ટીનો વીજળી પુરવઠો ખોરવાયો હતો.

સ્ટોર્મનેટ્જ બર્લિનએ જણાવ્યું કે, અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓની પાંચ હોસ્પિટલોમાં બધી સેવાઓ રવિવારે સવારથી ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. બીજી તરફ રાજધાની બર્લિનમાં બરફવર્ષા અને નીચા તાપમાનને કારણે લોકોને ઘરની અંદર કડકડતી ઠંડીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. નિકોલાસીના રહેવાસી ક્રિશ્ચિયનએ જણાવ્યું કે, તેના એપાર્ટમેન્ટમાં થર્મોમીટર 11.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બતાવી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, "આ તો બધા જાણે છે કે તમારે થોડી ઠંડી જગ્યાએ સૂવું જોઈએ. પણ આટલી ઠંડી?"

પોતાને વલ્કનગ્રુપ નામના એક જૂથે રવિવારે એક ઓનલાઈન પોસ્ટમાં આ હુમલાની જવાબદારી લીધી હતી અને કહ્યું કે, તેણે લિક્ટરફેલ્ડમાં એક ગેસ પાવર સ્ટેશન સાથે જોડાયેલા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને "સફળતાપૂર્વક નુકસાન" પહોંચાડ્યું છે. બર્લિનના મેયર કાઈ વેગનરે મંગળવારે એક પત્રકાર પરિષદમાં આ ઘટનાને એક આતંકવાદી હુમલો ગણાવ્યો હતો. વેગનરે કહ્યું કે, "અમે આ શહેરમાં આતંકવાદી હુમલો જોયો છે. એક વામપંથી આતંકવાદી હુમલો, હું પુનરાવર્તન કરું છું. આ કોઈ સામાન્ય આગ લગાડવાનો હુમલો નહોતો, કે તોડફોડનો પણ નહીં. આ એક આતંકવાદી કૃત્ય હતું." 

જર્મન ન્યૂઝ એજન્સી ડીપીએએ જણાવ્યું કે, જર્મનીની ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર ઓફિસ આતંકવાદી હુમલાની શંકાના આધારે આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે, તેમને આતંકવાદી સંગઠનોમાં મેમ્બરશિપ, તોડફોડ, આગચંપી અને પબ્લિક સેવાઓમાં અવરોધ સહિતના ગુનાઓની શંકા છે. બર્લિનના ઈન્ટીરિયર સેનેટર આઇરિસ સ્પ્રેંગરે કહ્યું કે, "અમે અમારા પાવર ગ્રીડ પર એક વામપંથી આતંકવાદી હુમલા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે કાળજીપૂર્વક પ્લાન કરવામાં આવ્યો હતો અને સંપૂર્ણપણે ગુનાહિત ઇરાદા સાથે કરવામાં આવ્યો હતો."

GermanyPower OutageBerlin power outageબર્લિનમાં વીજળી ગુલજર્મની

