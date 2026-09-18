/સાવધાન! જો હુમલો કરવાનું વિચાર્યું તો પણ, તાલિબાનની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી

Afghanistan Pakistan War: તાલિબાને ફરી એકવાર પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી આપી છે. પાકિસ્તાને પાકિસ્તાની સરહદ પર હુમલા કરવા માટે અફઘાન જમીનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું હોવાની જાહેરાત કર્યા પછી આ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તાલિબાને એમ પણ કહ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાનમાં લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરવાનું વિચારે છે, તો તેને ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે.
અફઘાનિસ્તાનને તેના દેશનું રક્ષણ કરવાનો અધિકાર
તાલિબાનના પ્રવક્તા ઝબીનુલ્લાહ મુજાહિદે અલ અરેબિયા ઇંગ્લિશ સાથેની એક મુલાકાતમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન આપણા દેશ પર હુમલો કરશે, તો અમે પણ આપણી સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરીશું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન કલમ 51નો ઉપયોગ કરીને અફઘાન પ્રાદેશિક પવિત્રતાનું ઉલ્લંઘન કરશે, તો અફઘાનિસ્તાનને તેના દેશનું રક્ષણ કરવાનો અધિકાર છે.
અફઘાનિસ્તાન સામે સમાન આરોપો લગાવ્યા
મુજાહિદે ઇસ્લામાબાદના આરોપોને પણ ફગાવી દીધા હતા કે અફઘાન જમીનનો ઉપયોગ આતંકવાદીઓની ભરતી, તાલીમ અને હથિયારો માટે થઈ રહ્યો છે. આરોપોમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે અહીં તાલીમ પામેલા આ આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાનની અંદર હુમલાઓ કરે છે. તાજેતરમાં, પાકિસ્તાની લશ્કરી પ્રવક્તાએ અફઘાનિસ્તાન સામે સમાન આરોપો લગાવ્યા હતા.
સાઉદી અરેબિયા અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન બંનેનો મિત્ર
બંને દેશો વચ્ચે તણાવ હોવા છતાં, મુજાહિદે કહ્યું કે અફઘાનિસ્તાન પાકિસ્તાન સાથે વાતચીત ઇચ્છે છે. તેમણે કાબુલ અને ઇસ્લામાબાદ વચ્ચે ગુપ્ત માહિતીની આપ-લે અને સહયોગ માટે મજબૂત મિકેનિઝમની જરૂરિયાત વિશે વાત કરી. મુજાહિદે બંને દેશો વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવામાં સાઉદી અરેબિયાની મુખ્ય ભૂમિકાનું પણ સ્વાગત કર્યું. તેમણે કહ્યું કે સાઉદી અરેબિયા અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન બંનેનો મિત્ર છે અને તેમના મતભેદોને ઉકેલવામાં સકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં આશરે 13 લોકો માર્યા ગયા
ઉલ્લેખનીય છે કે, જૂનની શરૂઆતમાં, અફઘાનિસ્તાને અહેવાલ આપ્યો હતો કે પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં આશરે 13 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 14 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. તાલિબાનના મુખ્ય પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, આ હવાઈ હુમલાઓમાં અફઘાનિસ્તાનના ખોસ્ત, કુનાર અને પક્તિકા પ્રાંતોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જાનહાનિમાં 11 બાળકો, એક મહિલા અને એક વૃદ્ધનો સમાવેશ થાય છે.
ચોકી કબજે કરવાના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવામાં સફળ
પાકિસ્તાનના ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલા પછી ભારે ગોળીબાર થયો. 6 કોન્સ્ટેબલ માર્યા ગયા અને ઘણા અન્ય ઘાયલ થયા. સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સુરક્ષા દળોએ આઠ હુમલાખોરોને મારી નાખ્યા અને ચોકી કબજે કરવાના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવામાં સફળ રહ્યા.