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સાવધાન! જો હુમલો કરવાનું વિચાર્યું તો પણ, તાલિબાનની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી

Afghanistan Pakistan War: તાલિબાને પાકિસ્તાનને વધુ એક કડક ચેતવણી આપી છે. પાકિસ્તાને જાહેરાત કરી હતી કે અફઘાન ભૂમિનો ઉપયોગ પાકિસ્તાની સરહદ પર હુમલા કરવા માટે થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે આ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 18, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:16 PM IST
સાવધાન! જો હુમલો કરવાનું વિચાર્યું તો પણ, તાલિબાનની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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