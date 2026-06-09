/અમેરિકી કોર્ટે ટ્રમ્પને આપ્યો મોટો ઝટકો, H-1B વિઝા ફી 1 લાખ ડોલર કરવાનો નિર્ણય રદ કર્યો

US Court On H1B Visa Row: ગુજરાતીઓ માટે મોટા ખુશખબર આવ્યા છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે H-1B વિઝા ફી વધારવાનો જે આદેશ લાગૂ કર્યો હતો તેને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. અમેરિકાની ફેડરલ કોર્ટે એચ1બી વિઝા માટે ટ્ર્મ્પ પ્રશાસને નક્કી કરેલી એક લાખ ડોલર (90 લાખ રૂપિયાથી વધુ) ફી વસૂલવાના નિર્ણયને ગેરકાયદેસર ગણાવતા રદ કરી નાખ્યો છે.
એક લાખ ડોલર ફી કરી હતી
અમેરિકી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ લિયો સોરોકિને 20 ડિમોક્રેટિક સ્ટેટ એટોર્ની જર્નલ તરફથી દાખલ થયેલા કેસ પર સુનાવણી બાદ આ ચુકાદો આપ્યો. કેસમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રશાસનમાં ગત વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં H-1B વિઝા ફી વધારવાના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો હતો. ટ્રમ્પ પ્રશાસને H-1B વિઝા ફીમાં તોતિંગ વધારો કરીને એક લાખ ડોલર કરી નાખી હતી.
નિર્ણયને કોંગ્રેસની નહતી મંજૂરી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના H-1B વિઝા ફી વધારવાના નિર્ણયને જજે ગેરકાયદેસર ગણાવ્યો કારણ કે તેને અમેરિકી કોંગ્રેસની મંજૂરી નહતી. ગત વર્ષના ટ્રમ્પના આદેશ પહેલા વિદેશી કર્મચારીઓ માટે H-1B વિઝા ઈછનારા એમ્પ્લોયર સામાન્ય રીતે અલગ અલગ આધાર પર 2000થી 5000 ડોલર ફી ચૂકવત હતા. જેને ટ્રમ્પે વધારીને સીધી 1 લાખ ડોલર કરી હતી.
દર વર્ષે આશરે 65000 વિઝા અપાય
અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાના H-1B પ્રોગ્રામ હેઠળ દર વર્ષે અંદાજે 65000 વિઝા અપાય છે. આ ઉપરાંત એડવાન્સ્ડ ડિગ્રીવાળા કર્મચારીઓ માટે 20000 વિઝા અપાય છે. જે ત્રણથી છ વર્ષ માટે મંજૂર થાય છે. આ વિઝા પ્રોગ્રામનો સૌથી વધુ લાભ ભારતીયોને મળતો હોય છે. આવામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસનના ફી વધારવાના નિર્ણય પર રોક એ ભારતીયો માટે મોટી રાહત બનશે.
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ટ્રમ્પે કડક કર્યા વિઝા નિયમો
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી બીજીવાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે ત્યારથી તેમણે વિઝા નિયમોને કડક કરવા પર ભાર મૂ્ક્યો છે. તેમનો એવો તર્ક છે કે અમેરિકી વિઝા પોલીસી દુનિયાભરના લોકોને ફાયદો કરાવે છે જ્યારે અમેરિકીઓની વિરુદ્ધમાં છે. આવામાં વિઝા નિયમોને કડક બનાવીને અમેરિકી યુવાઓ માટે નોકરીને તકો વધારશે.
H-1B વિઝા પ્રોગ્રામ પર નવું બિલ
અમેરિકાની રિપબ્લિકન પાર્ટીના સાંસદ ચિપ રોયે હાલમાં જ એક નવું બિલ રજૂ કર્યું છે. આ બિલનો હેતુ H-1B વિઝા પ્રોગ્રામમાં મોટા ફેરફાર લાવવાનો છે. તેમાં સૌથી મહત્વનો ફેરફાર પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી (કાયમી રોકાણ) મેળવવા માટે આ વિઝાના ઉપયોગ પર રોક લગાવવાનો સામેલ છે. આ વિઝા નિયમોને કડક કરવાની કોશિશ છે.
યુએસ કોંગ્રેસમેન ચિપ રોયે ગત અઠવાડિયે ગુરુવારે હાઉસ ઓફ રિપ્રેન્ટેટિવ્સમાં અમેરિકન વ્હાઈટ કોલર વર્કર જોબ્સ એક્ટ નામનું બિલ રજૂ કર્યું છે. આ કાયદાનો હેતુ ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ (OPT) પ્રોગ્રામને ખતમ કરવાનો છે. ઓપીટી વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ પૂરો કર્યા બાદ થોડો સમય અમેરિકામાં કામ કરવાની મંજૂરી આપવાનો છે.