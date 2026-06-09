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અમેરિકી કોર્ટે ટ્રમ્પને આપ્યો મોટો ઝટકો, H-1B વિઝા ફી 1 લાખ ડોલર કરવાનો નિર્ણય રદ કર્યો

US Court On H1B Visa: બોસ્ટનની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના જજ લિયો સોરોકિને સોમવારે H1 B વિઝા ફી વિશેનો આ મહત્વનો નિર્ણય આપ્યો. આ નિર્ણય બાદ હવે અમેરિકા જવાની ઈચ્છા ધરાવતા ભારતીયોને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:04 AM IST
અમેરિકી કોર્ટે ટ્રમ્પને આપ્યો મોટો ઝટકો, H-1B વિઝા ફી 1 લાખ ડોલર કરવાનો નિર્ણય રદ કર્યો
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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