ચીનમાં પણ બાંગ્લાદેશ જેવું કરવાનો થયો હતો પ્રયત્ન? જિનપિંગને હટાવવા મરણિયા બન્યા હતા આ લોકો

શું ભારતના પાડોશમાં જ સત્તા ઉથલાવવાનો પ્રયત્ન થયો હતો એ પણ ચીન જેવા શક્તિશાળી દેશમાં? જિનપિંગને હટાવવા માટે પ્રયત્નો થયા હતા એવું સામે આવતા જ વૈશ્વિક રાજકારણમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. બેઈજિંગની જિંગશી હોટલમાં 18 જાન્યુઆરીએ જિનપિંગને પકડવાનું ષડયંત્ર રચાયું હોવાનો દાવો થતા હડકંપ મચી ગયો છે. જાણો શું છે વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 26, 2026, 01:45 PM IST

ચીનમાં પણ બાંગ્લાદેશ જેવું કરવાનો થયો હતો પ્રયત્ન? જિનપિંગને હટાવવા મરણિયા બન્યા હતા આ લોકો

ચીની સેના અને રાજકારણ હાલ વૈશ્વિક સ્તરે ખુબ ચર્ચામાં છે. રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે પોતાની જ સેનાના સૌથી શક્તિશાળી જનરલ ઝાંગ યૌશિયાને અચાનક પદેથી હટાવી નાખ્યા છે. ચીની સેનામાં અત્યાર સુધીમાં આ સૌથી મોટી અને ચોંકાવનારી કાર્યવાહી ગણાઈ રહી છે. ઝાંગ સેન્ટ્રલ મિલેટ્રી કમિશનના ઉપાધ્યક્ષ હતા જેના અધ્યક્ષ શી જિનપિંગ પોતે છે. એટલે કે જિનપિંગ બાદ તેઓ સૌથી શક્તિશાળી સૈન્ય અધિકારી હોવાનું કહી શકાય. પરંતુ હવે ગંભીર અનુશાસનહીનતા અને કાયદા ભંગના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે. ચીનના રક્ષા મંત્રાલયે શનિવારે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી હતી. આ સાથે જ સેનાના જોઈન્ટ સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રમુખ રહી ચૂકેલા જનરલ લ્યૂ ઝેનલીને પણ આ જ પ્રકારના આરોપોસર હટાવાયા છે. ચીનમાં આ પ્રકારની ભાષા સામાન્ય રીતે ભ્રષ્ટાચાર કે સત્તા સંઘર્ષનો સંકેત ગણાય છે. 

ચીનના સરકારી મીડિયાએ જો કે આ પગલાંને સૈન્ય સુધારા અને સાફ સફાઈ અભિયાન તરીકે  રજૂ કર્યું છે પરંતુ દુનિયા જાણે છે કે ચીન એક એવો દેશ છે જયાં લોકશાહી નથી એટલે સરળતાથી કોઈ માહિતી બહાર આવતી નથી. જે લોકો ચીન છોડીને વિદેશ ભેગા થયા છે તેમાંથી અનેક સૂત્રોના માધ્યમથી આ સમગ્ર મામલે બિલકુલ ખતરનાક અને અલગ પરિસ્થિતિ રજૂ કરી રહ્યા છે. કેનેડામાં રહેતા ચીની લેખિકા શેંગ શુએ  પણ સૂત્રના હવાલે કહ્યું કે શી જિનપિંગને હટાવવાના પ્રયત્નો થયા હતા. જે નિષ્ફળ ગયો. શેંગ શુએ જણાવ્યું કે 18 જાન્યુઆરીના રોજ ઝાંગ યુશ્યા અને લ્યૂ ઝેનલી શી જિનપિંગ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની તૈયારીમાં હતા.  તે દિવસે શી પશ્ચિમી બેઇગિંગની જિંગશી હોટલમાં રોકાવવાના હતા. શી જિનપિંગનું એવું હતું કે તેમનું ઠેકાણું નક્કી નહતું રહેતું, દર થોડા દિવસે રહેઠાણ બદલતા એટલે ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવી મુશ્કેલ બને. આ કારણે ઝાંગના જૂથને લાગ્યું કે જિંગશી હોટલ સારી તક છે. 

એવી યોજના ઘડવામાં આવી હતી કે રાતે શી જિનપિંગની ધરપકડ  કરવામાં આવે અને સત્તા સંતુલન ફેરવી નાખવું. પરંતુ ઓપરેશનના બરાબર બે કલાક પહેલા જિનપિંગને ખબર પડી ગઈ અને શુએના જણાવ્યાં મુજબ જિનપિંગે પહેલેથી જ ઝાંગની આસપાસ પોતાના માણસો રાખ્યા હતા. પછી જિનપિંગે તરત હોટલ છોડી દીધી અને વળતી કાર્યવાહીની પણ તૈયારી કરી લીધી. ઝાંગ યુશ્યાને ખબર જ ન પડી  કે પ્લાન લીક થઈ ગયો. તેઓ તો નિર્ધારિત સમયે આગળ વધ્યા. શૂએના સૂત્રોનો દાવો છે કે જિંગશી હોટલમાં ઝાંગના લોકો અને જિનપિંગની સુરક્ષામાં રોકાયેલા માણસો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. ફાયરિંગ થયું હતું અને આ સંઘ્ષમાં જિનપિંગની સુરક્ષા ટીમના 9 લોકો માર્યા ગયા હતા જ્યારે ઝાંગના પણ ઘણા સમર્થકો માર્યા ગયા હતા. 

ઝાંગ ઝડપાઈ ગયા
ઘટના બાદ તરત જનરલ ઝાંગ યૌશ્યા અને લ્યૂ ઝેનલીની ધરપકડ થઈ. તેમના પરિવારના લોકોને પણ રાતે અટકમાં લીધા. બહાર વિશ્વમાં આ ઘટનાક્રમ વિશે કશું બહાર આવ્યું નથી. પરંતુ થોડા દિવસ બાદ જ અચાનક સરકારી જાહેરાત આવી કે ઝાંગ યૂશ્યા અને લ્યૂ ઝેનલી શિસ્ત અને કાયદાના ગંભીર ભંગના આરોપી છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ આટલું જલદી આવી માહિતી બહાર આવે એ સંકેત હતો કે શી જિનપિંગ સ્થિતિ કાબૂમાં હોવાનું દર્શાવવા માંગતા હતા. અને અફવાઓ ડામવા માંગતા હતા. 

અગાઉ પણ થયેલા છે પ્રયાસો
સૂત્રો મુજબ શી જિનપિંગ િરુદ્ધ આ ચોથો જીવલેણ હુમલાનો પ્રયત્ન હતો. આ અગાઉ 2013માં પણ આવું જ કઈક થયું હતું. જેમાં જિનપિંગના એક નજીકના સુરક્ષા ગાર્ડનો જીવ ગયો હતો. ગોળી તેમના પગને લાગીને જતી રહી હતી. 

આ ઘટનાક્રમથી શી જિનપિંગ અંદરથી હચમચી ગયા છે અને શેંગ શુએ જણાવ્યાં મુજ જિનપિંગના માતા અને  બહેનને જોખમ અંગે જાણકારી અપાઈ હતી અને તેમને શેનઝેનના એક ગેસ્ટહાઉસમાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે રખાયા હતા. પરિસર ચાકબંધ સુરક્ષાના ઘેરામાં રાખી દેવાયું હતું. 

