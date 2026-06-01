/ઈરાનમાં નેતૃત્વના ફાડિયા પડ્યા? રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયન વિશે રિપોર્ટમાં મોટો દાવો, આખરે શું છે સત્ય

આખી દુનિયા જ્યાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે કાયમી શાંતિની રાહ જોઈને બેઠી છે ત્યાં એક પછી એક માથાકૂટ નજરે ચડી રહી છે. એક તો ઈરાન આમ પણ ભડકેલુ છે કારણ કે અમેરિકા શાંતિ સમજૂતિની શરતોને કડક કરી રહ્યું હોવાનો તેનો દાવો છે બીજી બાજુ હવે આ બધા વચ્ચે ઈરાનના ટોચના નેતૃત્વમાં અણબનાવ હોવાના પણ અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. એક રિપોર્ટમાં મોટો દાવો કરાયો છે કે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયને હાલમાં જ પોતાના રાજીનામાની રજૂઆત કરી છે. જેનું કારણ ઈરાની રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ એટલે કે IRGC સાથે મતભેદને ગણવામાં આવી રહ્યા છે.
વિસ્ફોટક દાવો
લંડન સ્થિત મીડિયા આઉટલેટ ઈરાન ઈન્ટરનેશનલના એક વિસ્ફોટક રિપોર્ટ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ પેજેશકિયને રવિવારે દેશના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈની ઓફિસમાં પોતાની રાજીનામું સોંપી દીધુ છે. સૂત્રો મુજબ પેજેશકિયને આરોપ લગાવ્યો છે કે IRGCએ સરકારના મોટા ભાગ પર સંપૂર્ણ રીતે કબજો કર્યો છે અને યુદ્ધમાં રાષ્ટ્રપતિ અને બીજા ટોચના મંત્રીઓને જરૂરી નિર્ણયો લેવાના અધિકારથી પણ વંચિત કરાયા છે.
રિપોર્ટમાં એક અજ્ઞાત અધિકારીના હવાલે દાવો કરાયો છે કે રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયન અને IRGCના પ્રમુખ વચ્ચે અનેક અઠવાડિયાઓથી ગંભીર વિવાદ ચાલુ હતો. જે રીતેસેના આ યુદ્ધને લાંબુ ખેંચી રહી છે, ઈરાનની અર્થવ્યવસ્થા બરબાદ થઈ રહી છે અને લોકો પરેશાન છે તે વાતથી રાષ્ટ્રપતિ નારાજ છે. રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે પેજેશકિયને પોતાના પત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે લખ્યું છે કે આવી દબાણવાળી પરિસ્થિતિઓમાં તેઓ સરકાર ચલાવવા કે પોતાની બંધારણીય જવાબદારીઓને પૂરી કરવા માટે અસમર્થ છે અને આથી તેમને પદથી હટાવી દેવામાં આવે.
ઈરાનનું શું કહેવું છે?
ઈરાને હાલ તો આ અહેવાલોને ફગાવી દીધા છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે આ દાવાઓને ઈરાનને બદનામ કરવાની કોશિશ ગણાવી છે. રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયના સૂચના વિભાગના પ્રમુખ સૈયદ મેહદી તબાતબાઈએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, વિદેશી નેટવર્ક્સ ખોટે ખોટી અફવાઓ ફેલાવે છે. આ હકીકત નથી, પરંતુ હવામાં મહેલ બાંધવા જેવું છે. રાષ્ટ્રપતિ પેજેશકિયન જનતાની સેવા કરવાના રસ્તેથી પીછેહટ નહીં કરે. જે લોકો ઈરાનની એક્તાને તોડવા માંગે ચે, તેઓ પોતાની આ ઈચ્છાને પોતાની સાથી સીધી કબરમાં લઈ જશે.