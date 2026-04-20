સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટો નિર્ણય, હવે મહિનામાં એકવાર નહીં પણ બે વાર મળશે પગાર; જાણો શું છે કારણ
Government Employees: નેપાળની બાલેન શાહ સરકારે સરકારી કર્મચારીઓને દર મહિને બે વાર પગાર આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સરકાર તરફથી આ નિર્ણય દેશના રોકડ પ્રવાહ (Cash Flow)ને પાટા પર લાવવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. હવે દરેક સરકારી કર્મચારીને 15 દિવસના અંતરે પગાર મળશે.
Government Employees: ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં યુવા સરકાર આવ્યા બાદ સતત સુધારા (Reforms) થઈ રહ્યા છે. આ જ ક્રમમાં રવિવારે બાલેન સરકારના નાણામંત્રીએ જાહેરાત કરી કે, હવેથી નેપાળી સરકારી કર્મચારીઓને મહિનામાં બે વાર પગાર આપવામાં આવશે.
સરકારે આ નિર્ણય પર લગાવી મહોર
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, નેપાળી સરકારના અધિકારીઓએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે કે, 17 એપ્રિલના રોજ બાલેન સરકારે આ નિર્ણય પર મહોર લગાવી છે. હવેથી નેપાળના સિવિલ સેવકો, પોલીસકર્મીઓ અને અન્ય કર્મચારીઓને દર 15 દિવસના અંતરે પગાર મળશે.
નેપાળી અધિકારીઓ અનુસાર, સરકારનો આ નિર્ણય અર્થતંત્રને ફરીથી પાટા પર લાવવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે લેવામાં આવ્યો છે. કારણ કે સરકારનું માનવું છે કે, મહિનામાં બે વાર પગાર મળવાથી કર્મચારીઓના ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી બજારમાં વધુ નાણાં આવશે અને રોકડ પ્રવાહમાં સુધારો સંભવ બનશે.
કાનૂની પ્રક્રિયા અને અમલીકરણ
બાલેન સરકારના આ નિર્ણય પર નેપાળી કર્મચારીઓના પગારનું નિયંત્રણ કરતી સંસ્થા FCGOનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. FCGOના પ્રવક્તા દીપક લામિછાણેએ કહ્યું કે, "તકનીકી રીતે અમને આ સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં કોઈ સમસ્યા નથી. અમે સિવિલ સેવકો, નેપાળ સેના, પોલીસ અને અન્ય સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર ગમે ત્યારે જાહેર કરી શકીએ છીએ." જો કે, તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે, આ નવા નિર્ણયને લાગુ કરવા માટે કાનૂની સુધારાની જરૂર પડશે.
નોંધનીય છે કે, નેપાળના બંધારણ અનુસાર દરેક સરકારી કર્મચારીને મહિનાના અંતે પગાર આપવાની જોગવાઈ છે. લામિછાણેએ વધુમાં કહ્યું કે, સરકાર આ નિર્ણય અંગે કટિબદ્ધ છે અને ટૂંક સમયમાં જ કોઈ માર્ગ કાઢીને આ વ્યવસ્થા લાગુ કરવામાં આવશે.
