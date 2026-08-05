/અગામી 48 કલાકમાં લેવાશે મોટો નિર્ણય! અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતી થશે? ઈરાને વાતચીત માટે સામેથી લંબાવ્યો હાથ!

West Asia War: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને ખતમ કરવા માટે ઈરાન અને અમેરિકા સતત વાતચીત કરી રહ્યાં છે. પરંતુ બંને દેશો વચ્ચે અત્યાર સુધી શાંતિ સમજુતિ થવાની કોઈ સંભાવના જોવા મળી નથી. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવાર (5 ઓગસ્ટ) એ દાવો કર્યો કે ઈરાને વાતચીત માટે તેમનો સંપર્ક કર્યો છે. રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું કે આગામી 48 કલાકમાં સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થઈ જશે.
ટ્રમ્પે લોસ એન્જલસથી લાસ વેગાસ માટે રવાના થવા સમયે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં કહ્યું 'અમે ખુબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યાં છીએ. અમને ખબર પડી જશે. હું કહું છે કે 48 કલાકમાં અમને જાણકારી મળી જશે.'
અમેરિકાની સાથે સમજુતિ કરવા ઈચ્છે છે ઈરાન?
ટ્રમ્પે કહ્યુ કે ઈરાની અધિકારીઓએ અમેરિકાનો સંપર્ક કર્યો છે અને વાતચીતમાં રૂચિ દેખાડી છે. તેમણે કહ્યું કે તેહરાન માટે સમજુતિ કરવી સમજદારી ભર્યું પગલું હશે. તેમણે કહ્યું- ખુબ પ્રગતિ થઈ છે. તેમણે મને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે મહેરબાની કરી આવો વાત કરીએ. તે વાતચીત કરવા ઈચ્છે છે. રસપ્રદ વાત છે કે તેઓ ક્યારેય તેનો ઉલ્લેખ કરતા નથી. મને લાગે છે કે સમજુતિ કરવી તેમના માટે સમજદારી હશે. જોઈએ શું થાય છે.
ઈરાનને ન્યૂક્લિયર હથિયાર હાસિલ કરવા નહીં દઈએ...'
ટ્રમ્પનું આ નિવેદન તેવા સમયે સામે આવ્યું છે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત કરવાને લઈને અનિશ્ચિતતા બનેલી છે. પરંતુ તેમણે સંભવિત સમજુતિ કે વાતચીત વિશે કોઈ ખાસ જાણકારી આપી નથી, પરંતુ તે સંકેત આપ્યો છે કે આગામી 48 કલાકમાં સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. આ પહેલા મંગળવારે ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ઈરાન અને ઓમાનની સાથે થયેલી સમજુતિ હેઠળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને જલ્દી ખોલવામાં આવશે. સાથે તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો ક્ષેત્રમાં તણાવ કરવા માટે વચગાળાની વ્યવસ્થા પર વાતચીત દરમિયાન કોઈ સમજુતિ થતી નથી તો ઈરાનને ખુબ મોટો ઝટકો લાગશે. તેમણે ફરી કહ્યું કે ઈરાનને ન્યૂક્લિયર હથિયાર હાસિલ કરવા દેવામાં આવશે નહીં.
ખુલી જશે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ?
ટ્રમ્પે ફોક્સ ન્યૂઝ સાથે એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું- ઈરાનની પાસે ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર હશે નહીં. તેમની પાસે અત્યારે પણ નથી, પરંતુ આ ઔપચારિક રૂપથી નક્કી થઈ જશે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુબ જલ્દી ખુલી જશે કે પછી તેમણે મોટો માર સહન કરવો પડશે. ત્યારે પણ સ્ટ્રેટ ખુલી જશે. ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી તેવા સમયે સામે આવી છે, જ્યારે સમાચાર હતા કે અમેરિકા, ઈરાન અને ઓમાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવા માટે એક વચગાળાની સમજુતિને અંતિમ રૂપ આપવાની નજીક છે. પાછલા મહિને વોશિંગટન અને તેહરાન વચ્ચે 14 પોઈન્ટનો કરાર તૂટ્યા બાદ અહીં તણાવ વધી ગયો હતો.