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અગામી 48 કલાકમાં લેવાશે મોટો નિર્ણય! અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતી થશે? ઈરાને વાતચીત માટે સામેથી લંબાવ્યો હાથ!

US-Iran Peace Deal: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજુ શાંતિ સમજુતી થઈ શકી નથી. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યુ કે ઈરાને વાતચીત કરવા માટે સંપર્ક કર્યો છે. તેને લઈને આગામી 48 કલાકમાં સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:44 PM IST
અગામી 48 કલાકમાં લેવાશે મોટો નિર્ણય! અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતી થશે? ઈરાને વાતચીત માટે સામેથી લંબાવ્યો હાથ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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