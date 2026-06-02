/અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા 30 ભારતીય ટ્રક ડ્રાઈવરોની ધરપકડ, ભારત ભેગા કરાશે

અમેરિકી એજન્સીએ અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા 30 જેટલા ભારતીયોની ધરપકડ કરી છે. જેમને તાબડતોબ ભારત ડિપોર્ટ કરવામાં આવશે. મળતી માહિતી મુજબ પકડાયેલા ભારતીયો ત્યાં કોમર્શિયલ ટ્રક ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતા હતા. એજન્સીએ જણાવ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા તમામ ભારતીય નાગરિકો પાસે કેલિફોર્નિયા, ન્યૂયોર્ક, વોશિંગ્ટન, અને વર્જીનિયા જેવા રાજ્યોના કોમર્શિયલ ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ હતા. આ લોકો પાસે જો બાઈડેન પ્રશાસન દરમિયાન જારી કરાયેલા રોજગાર પ્રાધિકરણ દસ્તાવેજ મળી આવ્યા છે. જે હવે ગેરકાયદેસર છે.
ઓપરેશન ચેકમેટ
અમેરિકી કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (CBP)એ સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે 11-15 મે વચ્ચે એરિઝોનાના યુમા સેક્ટરમાં બોર્ડર પેટ્રોલ એજન્ટ્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા ઓપરેશન ચેકમેટ હેઠળ અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હોવાના આરોપસર 52 લોકોની ધરપકડ કરાઈ જેમાંથી 36 લોકો સેમી ટ્રક (ટ્રેલર ટ્રક) ચલાવતા મળી આવ્યા.
પકડાયેલામાંથી 30 ભારતીયો
એજન્સીના જણાવ્યાં મુજબ પકડાયેલા 36 ટ્રક ડ્રાઈવરોમાંથી 30 ભારતીયો છે, જ્યારે 6 મેક્સિકોના, અલ સલ્વાડોર અને રશિયાના નાગરિકો છે. તેમની પાસે કેલિફોર્નિયા, ન્યૂયોર્ક, વોશિંગ્ટન અને વર્જીનિયા જેવા રાજ્યોના કોમર્શિયલ ડ્રાઈવર લાઈસન્સ (CDL) હતા જ્યારે કેટલાકની પાસે કોઈ ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ હતું નહીં. મોટાભાગના પાસે રોજગાર પ્રાધિકરણ ડોક્યુમેન્ટ (EAD) હતા જે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડેન પ્રશાસન દ્વારા ઈશ્યું કરાયા હતા. પરંતુ હવે આ દસ્તાવેજો ગેરકાયદેસર થઈ ગયા છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા બધા પર ફેડરલ કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરાઈ છે અને તેમને જલદી ડિપોર્ટ કરવામાં આવશે. એજન્સીનું કહેવું છે કે ઓપરેશન ચેકમેટનો હેતુ અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે વસતા અને કોમર્શિયલ મોટર વાહનોનું સંચાલન કરતા લોકોની ભાળ મેળવવા અને તેમને પકડવા માટે ઈમિગ્રેશન કાયદાઓને લાગૂ કરી જાહેર સુરક્ષા વધારવાનો છે.
યુએસ બોર્ડર પેટ્રોલના યુમા સેક્ટરના એક્ટિંગ ચીફ પેટ્રોલ એજન્ટ ડસ્ટિન કોડલે કહ્યું કે ઓપેરશન ચેકમેટ જાહેર સુરક્ષા માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કરતા ગેરકાયદેસર રીતે વસતા ચાલકોથી સમુદાયો અને રસ્તાઓની સુરક્ષા પ્રત્યે અમારી પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે અમારા એજન્ટો રોજ પેટ્રોલિંગ કરે છે. જેથી કરીને અમે આવી વ્યક્તિઓને રોકી શકીએ અને આખા અમેરિકામાં રસ્તાઓ પર સર્જાતી ઘાતક દુર્ઘટનાઓને રોકી શકીએ.
ટ્રમ્પ પ્રશાસનો કડક આદેશ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રશાસન હેઠળ પરિવહન વિભાગે એક આદેશ બહાર પાડ્યો હતો જેમાં અયોગ્ય વિદેશી ચાલકોને કોમર્શિયલ ટ્રક અને બસ ચલાવવાના લાઈસન્સ પર રોક લગાવવાનો આદેશ બહાર પાડ્યો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓ દરમિયાન અમેરિકામાં એવી અનેક ઘટનાઓ જોવા મળી છે જ્યાં ભારતીય મૂળના ટ્રક ડ્રાઈવરોની ધરપકડ કરાઈ છે. આવા ડ્રાઈવરો પર કોમર્શિયલ વાહનો ચલાવતી વખતે બેદરકારી વર્તવા અને રસ્તાઓ પર ઘાતક દુર્ઘટનાઓનું કારણ બનવાના ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે.