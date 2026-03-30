Iran-Israel US War: ઈરાનના હુમલાથી ઈઝરાયેલમાં મચી તબાહી, ગેસ કાંડની આશંકા, કેમિકલ પ્લાન્ટ તબાહ

ADAMA Chemicals Plant: ઈઝરાયેલમાં કૃષિ રસાયણો અને પાક સુરક્ષાની સામગ્રી બનાવતી કંપની ADAMAના મખ્તેશિમ પ્લાન્ટ પર હુમલાના સમાચાર છે. જો કે અહીં ઈરાને છોડેલી સીધી મિસાઈલ પડી કે પછી ઈન્ટરસેપ્ટ કરાયેલી મિસાઈલનો કાટમાળ પડ્યો તે અંગે તપાસ ચાલુ છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 30, 2026, 08:53 AM IST
ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહ્યું યુદ્ધ હવે દિવસેને દિવસે ભયંકર થતું જાય છે. યુદ્ધનો અંત લાવવાની વાતચીત વચ્ચે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ બંનેએ  એકબીજા પર ભીષણ હુમલા ચાલુ રાખ્યા. ઈરાને દક્ષિણી ઈઝરાયેલમાં રવિવારે એક કેમિકલ પ્લાન્ટ પર મિસાઈલથી હુમલો કર્યો. આ હુમલા બાદ પ્લાન્ટમાં ભીષણ આગ લાગી છે. જેનાથી વિસ્તારમાં ગેસ ગળતરનું મોટું જોખમ પેદા થયું છે. જ્યારે ઈઝરાયેલે પણ રવિવારે વહેલી સવારે ઈરાન પર ભારે હુમલા કર્યા હતા. 

ચીની કંપનીનો ભાગ છે આ પ્લાન્ટ?
ચીની સ્વામિત્વવાળા સિનજેન્ટા ગ્રુપનો ભાગ એવા ADAMAએ કહ્યું કે પ્લાન્ટને થયેલા નુકસાન વિશે હજું જાણી શકાયું નથી. કૃષિ રસાયણો અને પાક સુરક્ષા સામગ્રી બનાવનારી કંપની ADAMAએ કહ્યું કે તેના મખ્તેશિમ પ્લાન્ટ પર હુમલો થયો હતો. હાલ તપાસ ચાલુ છે કે સીધી મિસાઈલ પડી કે પછી ઈન્ટરસેપ્ટ કરાયેલી મિસાઈલનો કાટમાળ પડ્યો. જો કે કોઈના જાનમાલના નુકસાનના સમાચાર નથી. 

ઈઝરાયેલના ફાયર વિભાગે જણાવ્યું કે ઈરાની મિસાઈલ હુમલા બાદ દક્ષિણી ઈઝરાયેલના એક ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં આગ ફાટી નીકળી જ્યાં અનેક રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટ આવેલા છે. એવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે આગ હવામાં તોડી પાડવામાં આવેલી મિસાઈલના કાટમાળથી લાગી છે. 

વિભાગે જનતાને નિયોત હોવાવ ઔદ્યોગિક વિસ્તારથી દુર રહેવાનો આગ્રહ કર્યો છે કારણ કે ત્યાં ઝેરી રસાયણો છે. આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે ફાયરની 34 ટીમો કામે લાગી છે. વિભાગે કહ્યું કે ઔદ્યોગિક વિસ્તારથી 800 મીટરથી આગળ  લોકો માટે કોઈ જોખમ નથી. નિવેદનમાં કહેવાયું કે જ્યાં સુધી સ્થિતિ પર કાબૂ ન મેળવવામાં આવે ત્યાં સુધી આસપાસના લોકોને ઘરોમાં અંદર રહેવાની, બારીઓ અને વેન્ટિલેશન બંધ રાખવાનીઅને સુરક્ષા દળોને નિર્દેશોનું પાલન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. 

હુમલા બાદ આગ અને ધૂમાડાના ગોટેગોટા
ફાયરની ટીમો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વીડિયો અને તસવીરોમાં આગનો મોટો ગોળો અને કાળા ધૂમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળી રહ્યા છે. ફાયરની ટીમો આગ ઓલવવાની કોશિશ કરી રહી છે. આ અગાઉ ઈઝરાયેલી સેનાએ કહ્યું હતું કે તેણે ઈરાન દ્વારા છોડવામાં આવેલી મિસાઈલની ભાળ મેળવી લીધી છે. નિયોત હોવાવ ક્ષેત્ર દક્ષિણ ઈઝરાયેલના સૌથી મોટા શહેર બીયર શેવાથી લગભગ 12 કિમી દૂર આવેલું છે. આ વિસ્તારમાં ઈઝરાયેલના અનેક સૈન્ય ઠેકાણા છે. ગત સપ્તાહે ઈરાની મિસાઈલોએ અરાદ અને ડિમોનાના દક્ષિણી શહેરો પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં અનેક લોકો ઘાયલથયા હતા. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

