/રનવે પરથી લપસ્યું પછી ગાડીઓ સાથે અથડાઈ ક્રેશ થઈ ગયું અમેઝોનનું કાર્ગો વિમાન, 5ના મોત

અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં આવેલા મિયામી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર એક મોટી દુર્ઘટના ઘટી. જ્યાં અમેઝોન પ્રાઈમ એરનું એક કાર્ગો પ્લેન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. મળતી માહિતી મુજબ પ્લેન રનવે પર લપસીને ક્રેશ થઈ ગયું. જેમાં ઓછામાં ઓછા 5 લોકોના મોત થયા અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. ક્રેશ થયા બાદ આકાશમાં ધૂમાડાના ગોટેગોટા નજરે ચડ્યા.
અમેઝોન પ્રાઈમ એર ફ્લાઈટ 7598 તરીકે ઉડતું બોઈંગ 767-300 વિમાન સાન જુઆન પ્યુર્ટો રિકોથી આવ્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે આ કાર્ગો વિમાન બપોરે 2 વાગે ET (1800 GMT) એરપોર્ટના ત્રાસા રનવેથી લપસ્યું અને ત્યારબાદ ત્યાં હાજર અનેક ગાડીઓ સાથે અથડાયા પછી આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું. અકસ્માત બાદ એરપોર્ટના તમામ રનવે અને ટેક્સીવે બંધ કરાયા છે. જ્યારે એરપોર્ટ પર ગ્રાઉન્ડ સ્ટોપ લગાવવામાં આવ્યું છે. તેનાથી લગભગ 250થી વધુ ફ્લાઈટ પ્રભાવિત થવાની શક્યતા છે.
NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.
Heavy black smoke visible from across the city.
The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI
— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
આગ પર કાબૂ મેળવાયો
ઘટનાની જાણકારી મળતા જ ઘટનાસ્થળે 60થી વધુ મિયામી ડેડ ફાયર રેસ્ક્યૂ યુનિટ્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. ત્યારબાદ ઝડપથી આગ ઓલવવાનું કામ કરવામાં આવ્યું. પ્રભાવિત લોકોની ભાળ મેળવવાની કોશિશ થઈ. અકસ્માતમાં 5 લોકોના જીવ ગયા છે. ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશન (FAA) આ ક્રેશની તપાસ કરશે. જ્યારે નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેફ્ટી બોર્ડ પણ ઘટના સંબંધિત જાણકારી ભેગું કરી રહ્યું છે.
"We can confirm that an Amazon Air plane operated by 21 Air experienced an incident while attempting to land at Miami International Airport today. This is a fast-moving situation and we're still gathering details. We're working closely with local authorities and officials to…
— Amazon News (@amazonnews) September 6, 2026
લેન્ડિંગની કોશિશ સમયે દુર્ઘટના ઘટી
અમેઝોનના પ્રવક્તાના કેલી નેનટેલે જણાવ્યું કે 21 એરનું અમેઝોન એરનું એક એરક્રાફ્ટ મિયામી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર લેન્ડ કરવાની કોશિશ સમયે એક દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. નેનટેલ તરફથી કહેવાયું કે આ એક ઝડપથી બદલાતી સ્થિતિ છે અને અમે હજુ વધુ માહિતી ભેગી કરી રહ્યા છીએ.
વધુમાં જણાવ્યું કે અમેજન સંલગ્ન અધિકારીઓ સાથે મળીને એ જાણવાની કોશિશ થઈ રહી છે કે આખરે શું થયું હતું. તેમણે કહ્યું કે અમે સૌથી પહેલા પ્રભાવિત લોકોને મદદ પહોંચાડવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ.