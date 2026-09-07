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રનવે પરથી લપસ્યું પછી ગાડીઓ સાથે અથડાઈ ક્રેશ થઈ ગયું અમેઝોનનું કાર્ગો વિમાન, 5ના મોત

અમેરિકામાં અમેઝોનનું પ્રાઈમ એરનું એક કાર્ગો પ્લેન મિયામી ઈન્ટરનેશનલ  એરપોર્ટ પર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું જેમાં ઓછામાં ઓછા 5 લોકોના જીવ ગયા. વિમાન રનવે પરથી લપસી પડવાને કારણે આ દુર્ઘટના ઘટી. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:23 AM IST
રનવે પરથી લપસ્યું પછી ગાડીઓ સાથે અથડાઈ ક્રેશ થઈ ગયું અમેઝોનનું કાર્ગો વિમાન, 5ના મોત

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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