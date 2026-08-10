/7.4ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી હચમચી ઉઠ્યું કોલંબિયા! અનેક ઈમારતો જમીનદોસ્ત, ચારેબાજુ અફરાતફરી

કોલંબિયામાં સોમવારે ભૂકંપનો જોરદાર ઝટકો અનુભવાયો. યુએસ જિયોલોજિકલ સર્વેએ શરૂઆતમાં તેની તીવ્રતા 7.4ની માપી. કોલંબિયાના ચોકો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેન હોજે ડેલ પાલ્મારથી લગભગ 5 કિલોમીટર પૂર્વમાં આ ભૂકંપ આવ્યો. જે જમીનથી લગભગ 107 કિલોમીટરના ઊંડાણે નોંધાયો હતો.
ધ ગાર્જિયનના જણાવ્યાં મુજબ કોલંબિયાના શહેર કૈલીમાં સોમવારે આવેલા ભૂકંપમાં ઓછામાં ઓછી 20 ઈમારતો તૂટી પડી અને અનેક લોકો અંદર ફસાયા. આ જાણકારી મેયર એલેઝાન્દ્રો એડેરે આપી. તેમણે જણાવ્યું કે શહેરે બચાવકાર્યોમાં મદદ માટે બોગોટા અને મેડેલિનથી ટીમો બોલાવી છે. રાજધાની બોગોટા સુધીમાં લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ જવા પડ્યા. પ્રાંતીય ગવર્નરે જણાવ્યું કે કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે. પરતું હજુ તેની સંખ્યા જણાવવામાં આવી નથી.
સોશિયલ મીડિયા પર અનેક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. જેમાં જોઈ શકાય છે કે ભૂકંપ કેટલો ખતરનાક હતો. એક વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે એક ઈમારત ભૂકંપના આંચકા બાદ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ. આ ઉપરાંત અલગ અલગ વીડિયોમાં લોકો રસ્તાઓ પર ભાગતા દોડતા જોઈ શકાય છે.
Strong earthquake tremors were felt in #Pereira, Colombia, as the ground shook and residents were left frightened. 🌎#Temblor pic.twitter.com/Q5pS11KtI4
— Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 10, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભૂકંપ વેનેઝુએલામાં જૂનમાં આવેલા 7.2 અને 7.5ના સતત બે ભૂકંપો બાદ આવ્યો છે. આ ભૂકંપોમાં સેંકડો ઈમારતો તબાહ થઈ હતી અને 5000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા.
કોલંબિયાના રાષ્ટ્રપતિ અબેલાર્ડો ડે લા એસ્પ્રિએલાએ એક્સપર એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે તેઓ પોતે રાહત અને બચાવ કાર્યોની દેખરેખ કરશે અને સૈન હોજે ડેલ પાલ્મારમાં એક ઈમરજન્સી સેન્ટર બનાવશે.