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7.4ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી હચમચી ઉઠ્યું કોલંબિયા! અનેક ઈમારતો જમીનદોસ્ત, ચારેબાજુ અફરાતફરી

સોમવારે કોલંબિયામાં જોરદાર ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો. યુએસ જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS)એ શરૂઆતમાં તેની તીવ્રતા 7.4ની માપી હતી. આ ભૂકંપ સ્થાનિક સમય મુજબ વસવારે લગભગ 7.34 કલાકે આવ્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 10, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:24 PM IST
7.4ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી હચમચી ઉઠ્યું કોલંબિયા! અનેક ઈમારતો જમીનદોસ્ત, ચારેબાજુ અફરાતફરી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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