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હવામાં ઝેર જ ઝેર! આ બે અમીર દેશોમાં AQI 1000ને પાર, ભારત માટે સારા સમાચાર

World Most Polluted Cities: ગ્લોબલ એર ક્વોલિટી રેન્કિંગમાં મોટો ઉલટફેર થયો છે. ભારત હવે પ્રદૂષણની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના ટોચના 50 શહેરોમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર થઈ ગયું છે. આ દરમિયાન, જંગલોમાં લાગેલી આગને કારણે, અમેરિકા અને કેનેડા જેવા વિકસિત દેશો અચાનક ગેસ ચેમ્બર બની ગયા છે, જેમાં AQI રીડિંગ્સ 1000થી વધુ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:50 PM IST
હવામાં ઝેર જ ઝેર! આ બે અમીર દેશોમાં AQI 1000ને પાર, ભારત માટે સારા સમાચાર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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હવામાં ઝેર જ ઝેર! આ બે અમીર દેશોમાં AQI 1000ને પાર, ભારત માટે સારા સમાચાર
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