/હવામાં ઝેર જ ઝેર! આ બે અમીર દેશોમાં AQI 1000ને પાર, ભારત માટે સારા સમાચાર

World Most Polluted Cities: જ્યારે પણ આપણે વિશ્વના સૌથી પ્રદૂષિત શહેરો વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઘણીવાર દિલ્હી અને મુંબઈનો વિચાર કરીએ છીએ. પરંતુ આજે, ગ્લોબલ એર ક્વોલિટીના ડેટાએ સમગ્ર વિશ્વને ચોંકાવી દીધું છે. વિશ્વભરના શહેરોમાં પ્રદૂષણનું સ્તર દર્શાવતા ડેટામાં નાટકીય ઉલટફેર થયો છે. જેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.
પ્રદૂષણની દ્રષ્ટિએ ભારતને વિશ્વના ટોચના 50 શહેરોની યાદીમાંથી સંપૂર્ણપણે બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે, અને તેનું સ્થાન વિશ્વના બે સૌથી સ્વચ્છ અને સૌથી વિકસિત દેશોએ લઈ લીધું છે. હા, આ વાત ચોંકાવનારી લાગે છે, પરંતુ તે સાચું છે. અમેરિકા અને કેનેડા આ યાદીમાં જોડાયા છે.
શુક્રવાર, 17 જુલાઈના રોજ બપોરે 1:46 વાગ્યા સુધી AQI.in ના લાઇવ રેન્કિંગ અનુસાર, કેનેડામાં લાગેલી વિશાળ જંગલની આગના ધુમાડાએ સમગ્ર ઉત્તર અમેરિકાને ઘેરી લીધું છે. ઘણા શહેરોમાં, હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક (AQI) 350ને વટાવી ગયો છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ખતરનાક છે.
આવું કેમ થયું?
આ પ્રદૂષણનું કારણ વાહનો કે ફેક્ટરીઓ નહીં, પરંતુ વિશાળ જંગલની આગ છે.
850થી વધુ સ્થળોએ આગ
કેનેડાના જંગલોમાં 850થી વધુ સ્થળોએ હાલમાં આગ લાગી છે. આમાંથી 100થી વધુ સ્થળો સંપૂર્ણપણે કાબુ બહાર છે.
PM2.5 વિનાશ
આ આગ PM2.5, અથવા હવામાં સૂક્ષ્મ ધૂળ અને ધુમાડાના કણો મોટી માત્રામાં મુક્ત કરી રહી છે. આ કણો એટલા નાના છે કે તે શ્વાસમાં લઈ શકાય છે અને ફેફસાં અને લોહીના પ્રવાહમાં પહોંચી શકે છે.
હવામાન બગાડે
હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે, તીવ્ર ગરમી અને ઉચ્ચ દબાણ પ્રણાલીને કારણે ધુમાડો આકાશમાં ફેલાતો નથી તેના બદલે જમીનની નજીક એકઠો થયો છે.
AQI 1,000ને પણ વટાવી ગયો
યુએસએના ડેટ્રોઇટમાં AQI 700ને વટાવી ગયો, જ્યારે મિશિગનના કેટલાક ભાગોમાં તે 1,000ને પણ વટાવી ગયો. વિશ્વમાં ભાગ્યે જ ક્યાંય આટલું ખતરનાક સ્તર જોવા મળે છે.
આ મેઈન શહેરો પર ખતરો
કેનેડાના વોટરલૂ, લંડન અને ઓન્ટારિયોમાં બ્રેન્ટફોર્ડ જેવા શહેરો આ યાદીમાં ટોચ પર છે. ન્યૂ યોર્ક, શિકાગો અને વોશિંગ્ટન ડી.સી. જેવા પ્રખ્યાત અમેરિકન શહેરો પણ ધુમ્મસની ચાદરમાં છવાયેલા છે. અધિકારીઓએ લોકોને ઘરમાં જ રહેવાની કડક સલાહ આપી છે.
આ પ્રદૂષણમાંથી આપણને ક્યારે રાહત મળશે?
હવામાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે જ્યાં સુધી પવનની દિશા બદલાશે નહીં અથવા ભારે વરસાદ નહીં પડે ત્યાં સુધી આ ઝેરી હવાથી સંપૂર્ણ રાહત મેળવવી મુશ્કેલ બનશે. એક્સપર્ટ એમ પણ માને છે કે હવામાન પરિવર્તનને કારણે હવામાન વધુને વધુ ગરમ અને સુકુ બની રહ્યું છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ વધુ વધી શકે છે.