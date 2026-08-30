Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /ભારતીયો માટે મોટા સમાચાર! હવે આ દેશમાં 30 દિવસ સુધી વિઝા વગર ફરી શકાશે, મધ્ય એશિયાની યાત્રા બનશે શાનદાર

ભારતીયો માટે મોટા સમાચાર! હવે આ દેશમાં 30 દિવસ સુધી વિઝા વગર ફરી શકાશે, મધ્ય એશિયાની યાત્રા બનશે શાનદાર

Uzbekistan Visa-Free for Indians: PM મોદીની ઉઝબેકિસ્તાનની મુલાકાત દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ શાવકત મિર્ઝિયોયેવે ભારતીય નાગરિકો માટે 30 દિવસની વિઝા-ફ્રી એન્ટ્રીની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણયથી ભારતીયો માટે ઉઝબેકિસ્તાનની મુલાકાત લેવી સરળ બનશે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 30, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:33 PM IST
ભારતીયો માટે મોટા સમાચાર! હવે આ દેશમાં 30 દિવસ સુધી વિઝા વગર ફરી શકાશે, મધ્ય એશિયાની યાત્રા બનશે શાનદાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું સ્માર્ટફોનની પણ હોય છે એક્સપાયરી ડેટ? જાણો ક્યારે બદલી લેવો જોઈએ મોબાઇલ
2
3
4
5