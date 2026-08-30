/ભારતીયો માટે મોટા સમાચાર! હવે આ દેશમાં 30 દિવસ સુધી વિઝા વગર ફરી શકાશે, મધ્ય એશિયાની યાત્રા બનશે શાનદાર

Uzbekistan Visa-Free for Indians: ભારતીય પ્રવાસીઓ અને વેપારીઓ માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઉઝબેકિસ્તાને ભારતીય નાગરિકો માટે 30 દિવસની વિઝા-ફ્રી વ્યવસ્થા લાગુ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉઝબેકિસ્તાન મુલાકાત દરમિયાન રવિવારે રાષ્ટ્રપતિ શાવકત મિર્ઝિયોયેવે કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, આ નિર્ણયથી બન્ને દેશોના લોકો વચ્ચે સંપર્ક વધશે અને પ્રવાસન, વેપાર તથા પરસ્પર આદાન-પ્રદાનને નવી ગતિ મળશે. વડાપ્રધાન મોદી 29થી 30 ઓગસ્ટ સુધી ઉઝબેકિસ્તાનની બે દિવસીય રાજકીય મુલાકાતે છે. તાશ્કંદમાં બન્ને દેશો વચ્ચે પ્રતિનિધિ મંડળ સ્તરની વાતચીત દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ મિર્ઝિયોયેવે ભારતને ઉઝબેકિસ્તાનનો વિશ્વસનીય રણનીતિક ભાગીદાર ગણાવ્યું.
બન્ને દેશો વચ્ચે દર અઠવાડિયે 14 સીધી ફ્લાઈટ
રાષ્ટ્રપતિ મિર્ઝિયોયેવના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો સતત મજબૂત થઈ રહ્યા છે. બન્ને દેશો વચ્ચેનો દ્વિપક્ષીય વેપાર પહેલીવાર ગયા વર્ષે 1 અબજ ડોલરથી વધુ પર પહોંચ્યો છે. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે, હાલના વર્ષોમાં બન્ને દેશો વચ્ચે જોઇન્ટ વેન્ચર્સ (Joint Ventures)ની સંખ્યા લગભગ સાત ગણી વધી છે. બન્ને દેશો વચ્ચે દર અઠવાડિયે 14 સીધી ફ્લાઈટ સંચાલિત થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં 30 દિવસની વિઝા-ફ્રી સુવિધા શરૂ થવાથી ભારતીય મુસાફરો માટે ઉઝબેકિસ્તાન જવું ઘણું સરળ બની શકે છે. જેનાથી ખાસ કરીને પ્રવાસન, બિઝનેસ ટ્રાવેલ અને બન્ને દેશોના લોકો વચ્ચે સંપર્ક વધવાની અપેક્ષા છે.
ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે મજબૂત સાંસ્કૃતિક સંબંધો
ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાનના સંબંધો ફક્ત વેપાર સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ બન્ને દેશો વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક સંબંધો પણ ઘણા જૂના અને મજબૂત છે. તાશ્કંદમાં લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સેન્ટર ફોર ઇન્ડિયન કલ્ચર અને મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર ફોર ઇન્ડિયન સ્ટડીઝ જેવી સંસ્થાઓ બન્ને દેશો વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક સંબંધોને મજબૂત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે. ઉઝબેકિસ્તાનમાં યોગની લોકપ્રિયતા પણ સતત વધી રહી છે. ત્યાં વર્ષ 2018થી એક સમર્પિત યોગ ફેડરેશન છે અને આ વર્ષના જૂનમાં સમગ્ર દેશમાં યોગ મહોત્સવનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાને 18 માર્ચ 1992ના રોજ રાજદ્વારી સંબંધો સ્થાપિત કર્યા હતા. ઉઝબેકિસ્તાનની આઝાદી પછી ભારત તેના સાર્વભૌમ અસ્તિત્વને માન્યતા આપનારા શરૂઆતના દેશોમાં સામેલ હતું. બન્ને દેશોએ વર્ષ 2011માં પોતાના સંબંધોને સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ (Strategic Partnership)ના સ્તર સુધી પહોંચાડ્યા.
ઐતિહાસિક રાજદ્વારી સંબંધો
ત્યારબાદ બન્ને દેશો વચ્ચે રાજકીય, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રોમાં સહયોગ સતત વધ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીની વર્તમાન મુલાકાત પહેલા પણ બન્ને દેશો વચ્ચે ઘણી ઉચ્ચ સ્તરીય મુલાકાતો થઈ ચૂકી છે. પીએમ મોદી આ પહેલા 2015માં ઉઝબેકિસ્તાનની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે અને 2016 તથા 2022માં SCO સમિટ માટે પણ ત્યાં ગયા હતા. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ મિર્ઝિયોયેવ 2018માં ભારતની રાજકીય મુલાકાતે આવ્યા હતા.
SCO સમિટ અને મધ્ય એશિયા સાથે વધતો સહયોગ
ઉઝબેકિસ્તાનની આ નવી વિઝા-ફ્રી વ્યવસ્થા ભારતીયો માટે મધ્ય એશિયાની મુલાકાતને વધુ આકર્ષક બનાવી શકે છે. ખાસ કરીને તે લોકો માટે આ મોટો ફાયદો થશે, જે ઉઝબેકિસ્તાનના ઐતિહાસિક સ્થળો, સંસ્કૃતિ અને વાસ્તુશૈલીને નજીકથી જોવા માંગે છે. વડાપ્રધાન મોદી તાશ્કંદ મુલાકાત પછી કિર્ગિસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેક જશે, જ્યાં તેઓ કિર્ગિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ સદિર જાપારોવના કંટ્રોલ પર 26મી SCO સમિટમાં ભાગ લેશે.
આ સંમેલન SCOના 25 વર્ષ પૂરા થવાના અવસર પર યોજાઈ રહ્યું છે. ભારતીયો માટે 30 દિવસની વિઝા-ફ્રી સુવિધા ભારત-ઉઝબેકિસ્તાન સંબંધોમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, જેનાથી આવનારા સમયમાં પ્રવાસન અને વેપાર બન્નેને ફાયદો મળવાની અપેક્ષા છે.