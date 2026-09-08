/એફિલ ટાવર બંધ! હિંદુ ગ્રુપના પ્રવાસ દરમિયાન મહિલા સ્ટાફને હટાવતાં વિવાદનો વંટોળ, જાણો શું છે મામલો

ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસમાં આવેલા જગ વિખ્યાત એફિલ ટાવર પર મહિલા કર્મચારીઓ મામલે ઉઠેલા એક વિવાદે એવો તે તૂલ પડક્યો કે સોમવારે કર્મચારીઓની હડતાળના પગલે એફિલ ટાવર બંધ કરવો પડ્યો. અહીં કામ કરતા સ્ટાફનો એવો આરોપ છે કે ગત અઠવાડિયે એક ધાર્મિક પ્રતિનિધિમંડળની મુલાકાત દરમિયાન ત્યાં કામ કરતી મહિલા કર્મચારીઓને મહેમાનોની નજરોથી દૂર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું. આ ફરમાનને લૈંગિક ભેદભાવનો મામલો ગણાવતા ભડકેલા કર્મચારીઓએ વિરોધ શરૂ કરી દીધો.
અત્રે જણાવવાનું કે શનિવારે હિન્દુ સંગઠન બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામીનારાયણ સંસ્થા (BAPS) સાથે જોડાયેલા લગભગ 100 લોકોના એક પ્રતિનિધિમંડળે એફિલ ટાવરની અંગત મુલાકાત લીધી હતી. હવે હિન્દુ પ્રતિનિધિમંડળથી મહિલાઓને છૂપાવવાના આ દાવાની તપાસ થઈ રહી છે. આ વિવાદ વચ્ચે પેરિસના મેયર ઈમેન્યુઅલ ગ્રેગોઆરે સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે આદેશ આપ્યા છે. જ્યારે ફ્રાન્સના જ કેટલાક નેતાઓએ આ ઘટના પર સવાલ પણ ઉઠાવ્યા છે.
મેયરે કર્યો હસ્તક્ષેપ
પેરિસના મેયર ઈમેન્યુઅલે કહ્યું કે કર્મચારીઓની નારાજગી સ્વાભાવિક છે. જ્યાં ભેદભાવ થાય તેવા મૂલ્યોને અમે સ્વીકારતા નથી. આ મહાન સ્મારક સાથે જોડાયેલા સ્ટાફને આવા કોઈ પણ પ્રકારનો આદેશ આપવા માટે બાધ્ય કરી શકાય નહીં. મહિલા હોય કે પુરુષ ફ્રાન્સમાં કોઈ પણ ભેદભાવ વગર પૂરેપૂરી આઝાદીથી ફરવાનો અને કામ કરવાનો હક છે. પહેલા એ જરૂરી છે કે જેના કારણે આ વિરોધ થયો તે તથ્યોની સંપૂર્ણ રીતે તપાસ કરવામાં આવે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આવું દરેક જગ્યાએ થાય અને કોઈ તેમાં અપવાદ ન હોય તે હું સુનિશ્ચિત કરીશ. જેમ બને તેમ જલદી તેની તપાસ શરૂ કરાશે.
Je prends connaissance du mouvement de colère des salarié·es de la tour Eiffel et je veux leur dire que leur mécontentement est légitime.
Il n’est pas acceptable que de telles conditions puissent être tolérées. Ce ne sont ni mes valeurs, ni celles que doit porter la tour Eiffel,… https://t.co/3srttJpxPo
— Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 7, 2026
કર્મચારી યુનિયને શું કહ્યું
એફિલ ટાવર સ્ટાફ યુનિયનના સભ્ય ડિયાન ડાવોઈને જણાવ્યું કે જ્યારે પ્રતિનિધિમંડળ અહીંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે મહિલા કર્મચારીઓને કહેવાયું કે તેઓ તરત પોતાની ડ્યૂટી છોડે અને તેમની જગ્યાએ પુરુષ કર્મચારીઓ કામ સંભાળે. વીકેન્ડ પર આ ઘટનાને લઈને તણાવ વધતો ગયો. ત્યારબાદ સોમવારે સવારે કર્મચારીઓએ મેનેજમેન્ટ સાથે વાતચીત કરીને એ સુનિશ્ચિત કરવાનું શરૂ કર્યું કે કંપનીમાં મહિલાઓ સાથે ફરીથી આવો વ્યવહાર ન થાય.
મેનેજમેન્ટે માફી માંગી
સોમવારે એફિલ ટાવરની નીચે લખેલા બોર્ડમાં લખ્યું હતું કે, પરિચાલન સંબંધિત કારણોસર એફિલ ટાવર ખુલવામાં વાર લાગશે. ડાવોઈનના જણાવ્યાં મુજબ આ ઘટનાને લઈને મેનેજમેન્ટે કર્મચારીઓની માફી માંગી છે. AFPના રિપોર્ટ મુજબ એફિલ ટાવરનું સંચાલન કરતી કંપની SETEએ સ્વીકાર્યું કે હિન્દુ પ્રતિનિધિમંડળે એવી વ્યવસ્થાની માંગણી કરી હતી કે જેમાં મહિલાઓની સાથે આમને સામને આવવાનું (ઈન્ટરેક્શન) ઓછામાં ઓછું રાખવામાં આવે. કંપનીએ કહ્યું કે આવી શરતોને સ્વીકારવી નહતી જોઈતી. આ શરતો એસઈટીઈના મૂલ્યો અને પુરુષો અને મહિલાઓ વચ્ચે સમાનતાના સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ હતી. કંપનીએ કહ્યું કે તે આ મામલાના પરિણામોની જવાબદારી લેશે.
BAPS એ શું આપી પ્રતિક્રિયા
અત્રે જણાવવાનું કે બીબીસીના એક રિપોર્ટ મુજબ બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્મ સ્વામીનારાયણ સંસ્થા (BAPS) સમૂહ સાથે જોડાયેલા 100 લોકોનું એક પ્રતિનિધિમંડળ શનિવારે એફિલ ટાવરની મુલાકાતે હતું. આ દિવસે સીન નદી પર એક સાંસ્કૃતિક નાવ જુલૂસ પણ કાઢવામાં આવ્યું હતું. હવે આ વિવાદ પર BAPS તરફથી સ્પષ્ટીકરણ પણ સામે આવ્યું છે.
BAPS પેરિસ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવાયું કે અમે ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓનું સન્માન કરીએ છીએ અને તેમને ખુબ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ. અમારા ડેલિગેશનનો મોટો આકાર જોતા, આ વિઝિટ એફિલ ટાવરની ટીમ સાથે મળીને સામાન્ય રીતે ખુલવાના સમયની બરાબર શરૂઆતમાં નક્કી કરાઈ હતી. જેથી કરીને બીજાને કોઈ પરેશાની કે અસુવિધા ન થાય. અમારી જાણકારી મુજબ કોઈ પણ સમયે કોઈને પણ એફિલ ટાવરમાં જતા રોકવામાં નથી આવ્યા. આમ છતાં કોઈને કોઈ તકલીફ કે અસુવિધા થઈ હોય તો અમે તેમની પ્રમાણિકતાથી માફી માંગીએ છીએ. અમે આપસી સન્માન અને સેવા જેવા સાર્વભૌમિક મૂલ્યોમાં વિશ્વાસ ધરાવીએ છીએ.
અત્રે જણાવવાનું કે એફિલ ટાવરની વેબસાઈટ મુજબ દર વર્ષે લગભગ 70 લાખ લોકો અહીં આવે છે. કર્મચારીઓના એક પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું કે ટાવર સોમવારે આખો દિવસ બંધ રહ્યો પરંતુ મંગળવારે તે સામાન્ય રીતે ખુલશે. BAPSએ રવિવારે ફ્રાન્સના પેરિસમાં પોતાના પહેલા મોટા મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.