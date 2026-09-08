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એફિલ ટાવર બંધ! હિંદુ ગ્રુપના પ્રવાસ દરમિયાન મહિલા સ્ટાફને હટાવતાં વિવાદનો વંટોળ, જાણો શું છે મામલો

પેરિસના જાણીતા એફિલ ટાવરમાં મહિલા સ્ટાફને વિઝિટર્સ સામે ન આવવા દેવાના ફરમાનને લઈને કર્મચારીઓ ભડકી ગયા અને સોમવારે વર્લ્ડ ફેમસ ટુરિસ્ટ સાઈટને બંધ કરાવી દીધી. જાણો આખરે શું છે મામલો અને BAPSનું કનેક્શન. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:40 AM IST
એફિલ ટાવર બંધ! હિંદુ ગ્રુપના પ્રવાસ દરમિયાન મહિલા સ્ટાફને હટાવતાં વિવાદનો વંટોળ, જાણો શું છે મામલો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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