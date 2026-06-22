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દબાણ આગળ નતમસ્તક! કીર સ્ટાર્મરનું UKનું પીએમ પદ છોડવાનું એલાન, 10 વર્ષમાં છઠ્ઠા પ્રધાનમંત્રીએ છોડી ખુરશી

UK Prime Minister Resign: યુનાઈટેડ કિંગડમથી એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. કીર સ્ટાર્મરે પીએમ પદ છોડ્યું છે અને આ સાથે જ લેબર પાર્ટીના નેતા પદેથી પણ રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે. મહિનાઓથી ચાલતા ભારે અસંતોષ અને ઓપિનિયન પોલ્સમાં સતત ઘટતા રેટિંગ્સ વચ્ચે પીએમ કીર સ્ટાર્મરે સોમવારે એક લાઈવ ટેલિવિઝન સંબોધનમાં રાજીનામાની સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 22, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:58 PM IST
દબાણ આગળ નતમસ્તક! કીર સ્ટાર્મરનું UKનું પીએમ પદ છોડવાનું એલાન, 10 વર્ષમાં છઠ્ઠા પ્રધાનમંત્રીએ છોડી ખુરશી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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