/દબાણ આગળ નતમસ્તક! કીર સ્ટાર્મરનું UKનું પીએમ પદ છોડવાનું એલાન, 10 વર્ષમાં છઠ્ઠા પ્રધાનમંત્રીએ છોડી ખુરશી

ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે કીર સ્ટાર્મરે યુકેના પીએમ પદેથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે. છેલ્લા એક દાયકામાં યુકે પીએમનો કાર્યકાળ પૂરો ન કરનારા સ્ટાર્મર યુકેના છઠ્ઠા પીએમ છે. જો કે જ્યાં સુધી નવા પીએમ ન આવે ત્યાં સુધી તેઓ આ પદ પર યથાવત રહેશે. અત્રે જણાવવાનું કે તેઓ 2024માં લેબર પાર્ટી સત્તામાં આવતા પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક સમયથી લેબર પાર્ટીની અંદર સ્ટાર્મરના નેતૃત્વને લઈને અસંતોષ ચાલી રહ્યો હતો. પરંતુ નોર્થ વેસ્ટ ઈંગ્લેન્ડના મેકરફીલ્ડ પેટાચૂંટણીના પરિણામોએ વિદાયની આખી પટકથા લખી નાખી.
કેમ છોડવી પડી ખુરશી
કીર સ્ટાર્મર પર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત દબાણ હતું કે તેઓ લેબર પાર્ટીના નેતા પદેથી રાજીનામું આપે. જેથી કરીને એન્ડી બર્નહમ નવા પ્રધાનમંત્રી બની શકે. ગત અઠવાડિયે ઉત્તરી ઈંગ્લેન્ડના મેકરફીલ્ડ પેટાચૂંટણીમાં એન્ડી બર્નહમે દક્ષિણપંથી હરીફ નેતાને હરાવીને મોટી જીત મેળવી હતી. આ જીત બાદ તેમનો પ્રધાનમંત્રી તરીકેનો દાવો વધુ મજબૂત બન્યો હતો. હવે તેમની જ સત્તાધારી લેબર પાર્ટીના આગામી નેતા અને નવા પીએમ તેઓ ગણાઈ રહ્યા છે. મેકરફીલ્ડની પેટાચૂંટણીમાં કિંગ ઓફ ધ નોર્થના નામથી જાણીતા એન્ડી બર્નહમે દક્ષિણપંથી રિફોર્મ યુકેને 55 ટકા મતોથી ધોબીપછાડ આપી હતી.
બર્નહમની એકતરફી અને રેકોર્ડતોડ જીતે લેબર પાર્ટીના સાંસદો અને નેતાઓને સ્પષ્ટ સંદેશો આપ્યો કે દેશની જનતા હવે કીર સ્ટાર્મરના કડક અને સાવધાનીભર્યા ટેક્નોક્રેટ સ્ટાઈલને નકારી ચૂકી છે અને તેઓ બદલાવ ઈચ્છે છે. બર્નહમની આ જીત બાદ તરત લેબર પાર્ટીની અંદર સ્ટાર્મર પર પદ છોડવાનું દબાણ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું હતું. જેની આગળ આખરે તેમણે નમવું પડ્યું.
Keir Starmer announces resignation as Prime Minister of the United Kingdom and leader of the Labour Party
(Photo source: Reuters) pic.twitter.com/5pstJAbTTv
— ANI (@ANI) June 22, 2026
વિવાદોની હારમાળા!
જુલાઈ 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં કીર સ્ટાર્મરે 174 સીટો સાથે બહુમતીથી શાનદાર જીત મેળવી હતી. પરંતુ અનેક વિવાદોએ પણ તેમને હેરાન પરેશાન કર્યા. જેમાં લેબર પાર્ટીના સીનિયર નેતા પીટર મેન્ડલસનને અમેરિકામાં બ્રિટનના રાજદૂત બનાવવાનું પણ સામેલ છે.
10 વર્ષમાં 6 પ્રધાનમંત્રીએ છોડી ખુરશી
હવે આગળ શું
કીર સ્ટાર્મરના રાજીનામાની જાહેરાત બાદ હવે યુકેમાં 10 વર્ષની અંદર સાતમાં પ્રધાનમંત્રીની તાજપોશીનો રસ્તો સાફ થયો છે. લેબર પાર્ટીની અંદર હવે નવા નેતાની રેસ ખુબ જ રોમાંચક અને ત્રિકોણીય બની છે. જેમાં શબાના મહેમૂદ, એન્ડી બર્નહમ અને એન્જેલા રેનર રેસમાં છે. તેમના વિશે થોડું જાણીએ.
શબાના મહેમૂદ
હાલમાં ગૃહ મંત્રાલયમાં સીમા સુરક્ષા પ્રમુખ અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (પીઓકે) મૂળના શબાના મહેમૂદ આ રેસમાં સૌથી આગળ છે. જે બ્રિટનના પહેલા મુસ્લિમ મહિલા પીએમ પણ બની શકે છે.
એન્ડી બર્નહમ
સંસદ પાછા ફરતા જ કિંગ ઓફ ધ નોર્થ બર્નહમને પીએમ પદના સ્વાભાવિક અને લોકપ્રિય દાવેદાર ગણવામાં આવી રહ્યા છે.
એન્જેલા રેનર
પૂર્વ ડેપ્યુટી પીએ અને ડાબેરી ધડાના મનપસંદ એન્જેલા રેનર પણ આ મુકાબલાને ત્રિકોણીય બનાવી રહ્યા છે.
અત્રે નોંધનીય છે કે ઓક્ટોબરમાં લિવરપુરમાં થનારી લેબર પાર્ટીની વાર્ષિક બેઠક હવે માત્ર એક ઔપચારિક કોન્ફરન્સ નહીં હોય પરંતુ આગામી કમાન કોના હાથમાં સુરક્ષિત રહેશે તે પણ નક્કી કરશે.