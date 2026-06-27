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મોટા સમાચાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે ભારત! હાઈ પ્રોફાઈલ પ્રવાસ વિશે શું કહ્યું માર્કો રૂબિયોએ? ખાસ જાણો

Trump India Visit: હોર્મુઝમાં જહાજ પર હુમલાના સમાચાર બાદ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વળી પાછો તણાવ અને મિડલ ઈસ્ટ પર અશાંતિના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારત આવવાના સમાચાર ગાજ્યા છે. અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયોએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 27, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:03 PM IST
મોટા સમાચાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે ભારત! હાઈ પ્રોફાઈલ પ્રવાસ વિશે શું કહ્યું માર્કો રૂબિયોએ? ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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