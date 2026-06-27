/મોટા સમાચાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે ભારત! હાઈ પ્રોફાઈલ પ્રવાસ વિશે શું કહ્યું માર્કો રૂબિયોએ? ખાસ જાણો

એક બાજુ જ્યાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા અને એમઓયુ જોખમાઈ રહ્યા છે ત્યાં બીજી બાજુ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારત આવવાના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા ટ્રુથ પર એક પોસ્ટ કરી આરોપ લગવ્યો કે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અનેક જહાજો પર હુમલા કર્યા છે. ટ્રમ્પે તેને સીઝફાયરનો મુર્ખતાપૂર્ણ ભંગ ગણાવ્યો. અમેરિકી સેનાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડે પણ પલટવાર કરતા ઈરાન પર અનેક હુમલા કર્યા. હવે આ બધા વચ્ચે અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયોએ ટ્રમ્પના ભારત પ્રવાસ વિશે એક મોટો સંકેત આપ્યો છે.
ભારત આવશે ટ્રમ્પ!
IANS Exclusive
Washington DC, US: When asked about US President Donald Trump's possible visit to India next year, US Secretary of State Marco Rubio says, "We're hoping that's what we're working towards - sometime early next year to have the President come. I think it's very… pic.twitter.com/soumURKZ91
— IANS (@ians_india) June 27, 2026
રૂબિયો પોતે પણ આવશે ભારત!
ટ્રમ્પે કર્યા હતા વખાણ
ભારત અમેરિકા મોટા વેપારી ભાગીદાર
હોર્મુઝની સ્થિતિ વળી પાછી ચિંતાજનક
આ બધા વચ્ચે હવે વળી પાછી ઈરાન અને હોર્મુઝની સ્થિત તણાવપૂર્ણ બની છે. ટ્રુથ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા ટ્રમ્પે હુમલા વિશે જણાવ્યું જો કે ક્ષતિગ્રસ્ત જહાજની ઓળખ અને હુમલાનો સમય જણાવ્યો નહીં. જો કે ગુરુવારે બ્રિટિશ સેનાએ કહ્યું કે ઓમારના તટ પાસે એક જહાજ પર પ્રોજેક્ટાઈલથી હુમલો થયો. બ્રિટિશ સમુદ્રી સુરક્ષા એજન્સી UKMTOએ પણ જાહેરાત કરી કે એક કાર્ગો જહાજ પર હુમલો થયો જેનાથી બ્રિજને નુકસાન થયું.
રિપોર્ટ મુજબ માલવાહક જહાજ પર હુમલાની આઘટના ઓમાન તટથી 7.5 સમુદ્રી માઈલ (14 કિમી) દૂર થઈ. રાહતના સમાચાર એ હતા કે તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. પરંતુ પશ્ચિમ એશિયામાં ફરીથી તણાવ વધી રહ્યો છે. બંને વચ્ચે વિવાદનું મોટું કારણ લેબનોન બનેલો છે.
ઈઝરાયેલના હુમલાથી ઈરાન ધૂંધવાયું
લેબનોનમાં સક્રિય હિજબુલ્લાહ આતંકીઓ રહી રહીને ઈઝરાયેલ પર મિસાઈલ અને ડ્રોનથી હુમલા કરી રહ્યા છે. જેનો ઈઝરાયેલ પલટવાર કરીને હિજબુલ્લાહના ઠેકાણાઓ પર હુમલા કરી રહ્યું છે. ઈરાન તેનાથી ધૂંધવાયું છે અને ધમકી આપી છે કે જો ઈઝરાયેલ હુમલા નહીં રોકે તો તે પણ જવાબ આપશે. આવામાં હંગામી શાંતિ સમજૂતિ ક્યારે પાટા પરથી ઉતરી જાય તે કહેવાય નહીં.
FAQs
પ્રશ્ન 1: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારત પ્રવાસ અંગે સંકેત કોણે આપ્યો?
જવાબ: અમેરિકી વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયોએ ટ્રમ્પના ભારત પ્રવાસનો સંકેત આપ્યો.
પ્રશ્ન 2: માર્કો રૂબિયોના જણાવ્યાં મુજબ ટ્રમ્પ ભારત ક્યારે આવી શકે છે?
જવાબ: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આગામી વર્ષની શરૂઆતમાં ભારત આવી શકે છે.
પ્રશ્ન 3: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છેલ્લે ભારત ક્યારે આવ્યા હતા?
જવાબ: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેમના ગત કાર્યકાળ દરમિયાન છેલ્લે વર્ષ 2020માં ભારત આવ્યા હતા.
પ્રશ્ન 3: હાલમાં મોદી અને ટ્રમ્પની મુલાકાત ક્યાં થઈ હતી?
જવાબ: તાજેતરમાં ફ્રાન્સમાં યોજાયેલા જી-7 શિખર સંમેલનમાં મોદી અને ટ્રમ્પ મળ્યા હતા.
પ્રશ્ન 4: ટ્રમ્પે ભારતની સુરક્ષા અંગે શું કહ્યું હતું?
જવાબ: ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ભારત પર હુમલો થશે તો તેઓ ભારતના પડખે રહેશે.
પ્રશ્ન 5: મિડલ ઈસ્ટમાં કેમ વળી પાછી અશાંતિના સંકેત મળી રહ્યા છે?
જવાબ: ઓમાનના તટ પાસે કાર્ગો જહાજ પર હુમલો થયો. ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફરીથી જહાજો પર હુમલાનો આરોપ લગાવ્યો.