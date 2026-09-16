Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /સૂડાનમાં સોનાની ખાણ ધસી પડતા 60 લોકોના જીવ ગયા, અનેક શ્રમિકો ગૂમ

સૂડાનમાં સોનાની ખાણ ધસી પડતા 60 લોકોના જીવ ગયા, અનેક શ્રમિકો ગૂમ

આફ્રીકી દેશ સૂડાનમાં એક મોટી દુર્ઘટના ઘટી  જેમાં સોનાની ખાણ ધસી પડતા 60થી વધુ લોકોના જીવ ગયા અને હજુ પણ અનેક લોકો ગૂમ થયા હોવાનું કહેવાય છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 16, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:19 PM IST
સૂડાનમાં સોનાની ખાણ ધસી પડતા 60 લોકોના જીવ ગયા, અનેક શ્રમિકો ગૂમ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AI ના યુગમાં 80s નો રેટ્રો જાદુ: નવસારીના ગણેશ મંડપે જૂની યાદો તાજી કરી, બે પેઢીઓને
2
3
4
5