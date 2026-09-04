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નેપાળમાં ભયાનક ત્રાસદી વચ્ચે પણ જોવા મળ્યો 'ચમત્કાર', 9 દિવસ બાદ ટનલમાંથી જીવતા નીકળ્યા 2 વ્યક્તિ

Nepal Flash Floods: નેપાળમાં ભયાનક જળપ્રલયથી 1200થી વધુ લોકોના જીવ ગયા અને 4000થી વધુ લોકો હજુ પણ ગૂમ છે. પરંતુ આ ત્રાસદી વચ્ચે પણ કુદરતનો કરિશ્મા જોવા મળ્યો છે. જળપ્રલયના 9 દિવસ બાદ ટનલમાંથી બે માણસો જીવતા બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.  

Written ByViral Raval
Published: Sep 04, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:26 PM IST
નેપાળમાં ભયાનક ત્રાસદી વચ્ચે પણ જોવા મળ્યો 'ચમત્કાર', 9 દિવસ બાદ ટનલમાંથી જીવતા નીકળ્યા 2 વ્યક્તિ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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