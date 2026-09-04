નેપાળમાં ભયાનક ત્રાસદી વચ્ચે પણ જોવા મળ્યો 'ચમત્કાર', 9 દિવસ બાદ ટનલમાંથી જીવતા નીકળ્યા 2 વ્યક્તિ

ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળ પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે. નેપાળમાં 26 ઓગસ્ટે આવેલા ફ્લેશ ફ્લડના નવ દિવસ બાદ ત્રિશુલી-3A હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટની ટનલમાંથી બે લોકોને જીવતા બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. રેસ્ક્યૂ કરાયેલા આ લોકોની ઓળખ મિકેનિકલ ફોરમેન સંજય સાહ અને મિકેનિકલ સુપરવાઈઝર કબીર મહાર્જન તરીકે થઈ છે. શુક્રવારે પહેલા સંજય સાહને બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ કબીરને પણ સુરક્ષિત રેસ્ક્યૂ કરાયા.
ટનલમાંથી સંભળાયો અવાજ
જ્યારે ટીમોને સુરંગની અંદરથી માણસોનો અવાજ આવ્યો તો રેસ્ક્યૂ કરનારી ટીમોના કાન સરવા થયા અને તેમણે અંદર ફસાયેલા લોકોને કહ્યું કે ગભરાઓ નહીં. અમે તમને બચાવવા માટે આવ્યા છીએ. જેના જવાબમાં અંદરથી અવાજ આવ્યો. ત્યારબાદ નેપાળી સેના અને સશસ્ત્ર પોલીસ દળે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન તેજ કર્યું અને સુરંગની અંદર રહેલા લોકો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કર્યો. રેસ્ક્યૂ ટીમોને એવી આશંકા છે કે હજુ પણ સુરંગની અંદર લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે. આથી શોધ ચાલુ છે.
#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project
Video source: Secretariat of the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Govt of Nepal pic.twitter.com/tNZTMoWgIp
— ANI (@ANI) September 4, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે 26 ઓગસ્ટે આવેલા વિનાશકારી ફ્લેશ ફ્લડે ત્રિશુલી નદીના સમગ્ર કોરિડોરમાં ભારે તબાહી મચાવી હતી. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 1262 લોકોના મોત થયા છે અને હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સની સાથે સાથે અનેક મુખ્ય રસ્તાઓ પણ પ્રભાવિત થયા છે. કપરી સ્થિતિ વચ્ચે રેસ્ક્યૂ ટીમો સતત સુરંગો અને નુક્સાનગ્રસ્ત બાંધકામોમાં ફસાયેલા લોકોને શોધી રહ્યા છે.
900થી વધુ હાઈડ્રોપાવર કર્મચારીઓ ગૂમ
26 ઓગસ્ટના રોજ આવેલા ભયાનક ફ્લેશ ફ્લડે નેપાળના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે તબાહી મચાવી હતી. પૂર બાદ 12 હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ સાથે જોડાયેલા 900થી વધુ કર્મચારીઓ ગૂમ થઈ ગયા. જેમાંથી સેંકડો લોકો સુરંગો અને જમીનની નીચે બનેલા ભાગોમાં ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે.
રસુવા અને નુવાકોટમાં પૂર પ્રભાવિત હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સમાં ગૂમ થયેલા 500 જેટલા કર્મચારીઓ સુરંગમાં ફસાયેલા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે. પૂર શરૂ થયા બાદ કેટલાક કર્મચારીઓએ મદદ માટે બૂમો પાડી હતી. સુરંગોમાંથી બહાર નીકળવામાં સફળ નીવડેલા કર્મચારીઓ પણ જણાવ્યું હતું કે તેમના અનેક સાથીઓ અંદર ફસાયેલા છે.
ઓક્સીજન ઘટવાથી ચિંતા વધી
રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન લાંબુ ખેંચાયા વચ્ચે વિશેષજ્ઞોને સુરંગોની અંદર ઓક્સીજનનું સ્તર ઘટવાની ચિંતા છે. અંદર ફસાયેલા લોકોના બચવાની સંભાવના સતત પડકારજનક બની રહી છે. આ બધા વચ્ચે સુરંગની અંદરથી એકથી વધુ લોકોનો અવાજ સંભાળાવવો એ રેસ્ક્યૂ ટીમ અને તેમના પરિવારો માટે મોટી આશા લઈને આવ્યો છે. નેપાળી સેના અને સશસ્ત્ર પોલીસ દળની ટીમો હવે આ લોકો સુધી પહોંચવા અને તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની કોશિશમાં લાગ્યા છે.