/ભારત સહિત 5 દેશ પર 100 ટકા ટેરિફનો હથોડો ઝીંકશે અમેરિકા? રશિયા પર પ્રતિબંધ લગાવનારું બિલ સેનેટમાં પાસ

અમેરિકી સેનેટમાં રશિયા અને તેના પેટ્રોલિયમ પેદાશોના મુખ્ય ખરીદારો ( જેમ કે ચીન અને ભારત) પર ફાઈન લગાવનારા બિલને ભારે બહુમતથી મંજૂરી મળી ગઈ છે. એવો તર્ક આપવામાં આવ્યો કે આ પ્રકારનો વેપાર યુક્રેન યુદ્ધને પ્રોત્સાહન આપે છે.
બિલનું નામ બદલાયું
આ બિલનું નામ બદલીને પછી તેને 'લિન્ડસે ઓ. ગ્રાહમ સેંક્શનિંગ રશિયા એન્ડ ઈરાન એક્ટ ઓફર 2026' કરવામાં આવ્યું અને તેને સેનેટે 86-11 મતોથી પાસ કર્યું.
શું હક આપશે આ બિલ
આ બિલ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રશિયન ઓઈલ અને ગેસના જે ટોચના પાંચ ખરીદારો છે તેમના અમેરિકામાં આવતા સામાન પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની મંજૂરી આપે છે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલ રશિયા પાસેથી પુષ્કળ ખરીદી કરતા પાંચ દેશોમાં ચીન, ભારત, અઝરબૈજાન, હંગરી અને સ્લોવાકિયા સામેલ છે.
રશિયા પર પ્રતિબંધો ઉપરાંત આ બિલ ઈરાન સેંક્શન એક્ટ ઓફ 1996ની ટાઈમ લિમિટને પણ 2031 સુધી વધારશે. આ કાયદો ઈરાનના ઉર્જા ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરતી કંપનીઓ પર ફાઈન લગાવશે. બંને પાર્ટીઓના સમર્થનવાળા આ બિલને રિપબ્લિકન સેનેટર લિંડસે ગ્રાહમ ( જેમનું 11 જુલાઈએ નિધન થયું) અને ડેમોક્રેટ રિચર્ડ બ્લુમેન્થલે આગળ વધાર્યું હતું.
અમેરિકા સાથે વેપાર કરો અથવા સસ્તી ઉર્જા ખરીદો!
યુક્રેનની યાત્રા બાદ ગ્રાહમના આકસ્મિક નિધન બાદ બંને પાર્ટીઓના નેતાઓએ નવા જોશ સાથે આ બિલ પાસ કરાવવા અને યુક્રેનના સહયોગી તરીકે દિવંગત સેનેટરના વારસાને સન્માન આપવા માટે આ પગલું ભર્યું. સેનેટરના બહેન ડાર્લિન ગ્રાહમ ( તેમના નિધન બાદ બહેનને તેમની સીટ પર નિયુક્ત કરાયા હતા) એ કહ્યું કે, આ બિલ રશિયાની અર્થવ્યવસ્થાને જાળવી રાખનારા પ્રમુખ દેશોને એક સરળ પરંતુ મહત્વપૂર્ણ વિકલ્પ પસંદ કરવા માટે મજબૂર કરે છે. અમેરિકા સાથે વેપાર કરો કે પછી સસ્તી ઉર્જાની ખરીદી વચ્ચેનો વિકલ્પ.
આ બિલનો હેતુ રશિયન નેતાઓ અને અધિકારીઓ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો પણ છે. જેમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન, ધનાઢ્ય ઉદ્યોગપતિ (ઓલિગાકર્સ) અને નાણાકીય સંસ્થાનો સામેલ છે.
મતદાન બાદ સેનેટર બ્લુમેન્થલે પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે, આ આકરા પ્રતિબંધો અને ટેરિફ જીવલેણ, અપરાધિક અને આક્રમક યુદ્ધમાં સામેલ છે તેમના પર લગામ કસશે. જો કે કેટલાક ડેમોક્રેટ્સે ચેતવણી પણ આપી કે આ બિલ પોતાની વેપાર નીતિમાં ટેરિફ જેવી વસ્તુઓને કેન્દ્રમાં રાખનારા ટ્રમ્પને તે મુદ્દે નવા અધિકાર આપશે. આ બિલ હવે 31મી ઓગસ્ટના રોજ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ (પ્રતિનિધિ સભા)ની ફેર થનારી બેઠકમાં મંજૂરી માટે જશે.