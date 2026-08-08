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ભારત સહિત 5 દેશ પર 100 ટકા ટેરિફનો હથોડો ઝીંકશે અમેરિકા? રશિયા પર પ્રતિબંધ લગાવનારું બિલ સેનેટમાં પાસ

ભારત માટે એક માઠા સમાચાર આવ્યા છે. રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી કરનારા દેશો પર લગામ કસવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. અમેરિકી સેનેટે રશિયા અને તેના પાસેથી સૌથી વધુ ઉર્જા ખરીદનારા દેશો પર કાર્યવાહીવાળું  બિલ 86-11 મતોથી પાસ કરી દીધુ છે. પ્રસ્તાવમાં રશિયા પાસેથી ઓઈલ-ગેસ ખરીદતા દેશો પર 100 ટકા ટેરિફની જોગવાઈ છે. બિલ હવે અમેરિકી પ્રતિનિધિ સભામાં જશે. મંજૂરી બાદ રાષ્ટ્રપતિ પાસે જશે.  જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 08, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:13 AM IST
ભારત સહિત 5 દેશ પર 100 ટકા ટેરિફનો હથોડો ઝીંકશે અમેરિકા? રશિયા પર પ્રતિબંધ લગાવનારું બિલ સેનેટમાં પાસ
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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