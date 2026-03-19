Trump Government's Big Offer: અમેરિકામાં ગેરકાયદે વસવાટ કરતાં ઇમિગ્રાન્ટ્સ કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે તેમને સ્વદેશ પરત મોકલવા માટે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પના તંત્ર દ્વારા એક અનોખી યોજના પ્રોજેક્ટ હોમકમિંગ શરૂ કરાઈ છે. આ યોજના હેઠળ જે પ્રવાસી સ્વૈચ્છાથી પોતાના દેશ પરત જવાનો નિર્ણય કરશે તેને અમેરિકાની સરકાર મફત હવાઈ ટિકિટ સાથે આશરે 2.4 લાખ રૂપિયા રોકડા એકિઝટ બોનસ તરીકે આપશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:37 AM IST

અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રહેતા ભારતીયો માટે મોટી ઓફર; ઘરવાપસી માટે ફ્રી એર ટિકિટ સાથે 2.4 લાખ રોકડા!

Trump Government's Big Offer: અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરી રહેલા ઇમિગ્રાન્ટ્સ, ખાસ કરીને ભારતીયો માટે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્ર દ્વારા એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને રાહતજનક યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. 'પ્રોજેક્ટ હોમકમિંગ' નામની આ યોજના હેઠળ ગેરકાયદેસર વસાહતીઓને કોઈ પણ જાતની કાયદાકીય કનડગત વગર પોતાના દેશ પરત ફરવાની સુવર્ણ તક આપવામાં આવી રહી છે.

શું છે આ યોજના અને કેવી રીતે મળશે લાભ?
આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ઇમિગ્રાન્ટ્સને સન્માનજનક 'એકિઝટ' આપવાનો છે. જે પ્રવાસીઓ પોતાની સ્વેચ્છાએ અમેરિકા છોડી વતન પરત જવાનો નિર્ણય લેશે, તેમને સરકાર નીચે મુજબની સુવિધાઓ આપશે. વતન પરત જવા માટેનો હવાઈ મુસાફરીનો સંપૂર્ણ ખર્ચ અમેરિકા સરકાર ભોગવશે. મુસાફરીના ખર્ચ ઉપરાંત, વ્યક્તિ દીઠ 2,600 ડોલર (આશરે ₹2.4 લાખ) રોકડા પ્રોત્સાહન તરીકે આપવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયામાં કોઈ ધરપકડ કે હાથકડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. મુસાફર એક સામાન્ય પેસેન્જરની માફક જ પોતાના દેશ જઈ શકશે.

શા માટે આ યોજના શરૂ કરાઈ?
અમેરિકાના ગૃહ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ 'સેલ્ફ ડિપોર્ટેશન' યોજના પાછળ આર્થિક ગણિત પણ છુપાયેલું છે. સરકારી આંકડાઓ મુજબ એક વ્યક્તિને બળજબરીપૂર્વક ડિપોર્ટ (દેશનિકાલ) કરવા પાછળ સરકારને આશરે $18,245 નો ખર્ચ થાય છે. જ્યારે 'પ્રોજેક્ટ હોમકમિંગ' દ્વારા આ ખર્ચ ઘટીને માત્ર $5,100 થઈ જશે. આનાથી અમેરિકાના કરદાતાઓના કરોડો ડોલરની બચત થશે અને વહીવટી પ્રક્રિયા પણ સરળ બનશે. તમને જણાવી દઈએ કે જાન્યુઆરી 2025 થી અત્યાર સુધીમાં આશરે 22 લાખથી વધુ લોકો આ યોજનાનો લાભ લઈ સ્વદેશ પરત ફરી ચૂક્યા છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • જો કોઈ ઈચ્છુક ઇમિગ્રાન્ટ આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હોય, તો તેમણે નીચે મુજબની પ્રક્રિયા અનુસરવાની રહેશે...
  • સૌ પ્રથમ 'CBP Home' નામની મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે.
  • એપ પર રજિસ્ટ્રેશન કરીને પોતાનો ફોટો અને વ્યક્તિગત વિગતો અપલોડ કરવાની રહેશે.
  • માહિતીની ચકાસણી થયા બાદ, સરકાર દ્વારા તેમની મુસાફરીની તમામ વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે, આ યોજના એવા લોકો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે જેઓ કાયદાકીય ગુંચવણોથી ડરી રહ્યા છે અને સન્માન સાથે પોતાના પરિવાર પાસે પરત ફરવા માંગે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

