Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બનશે હોટલાઈન, શિયા દેશની ઝોળીમાં આવશે 1 લાખ કરોડ

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બનશે હોટલાઈન, શિયા દેશની ઝોળીમાં આવશે 1 લાખ કરોડ

Geneva Talks: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મહત્વના દરિયાઈ વેપાર માર્ગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર એક અત્યંત મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. જે હેઠળ એક વિશેષ ટેલિફોન હોટલાઈન અને કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર બનાવવા પર સહમતિ થઈ છે. જાણો કઈ રીતે કરશે તે કામગીરી?

Written ByViral Raval
Published: Jun 23, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:51 PM IST
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બનશે હોટલાઈન, શિયા દેશની ઝોળીમાં આવશે 1 લાખ કરોડ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ક્યારેક મહેંદીના કોન તો ક્યારેક પાયરેટેડ સીડી વેચનાર બન્યા WhatsAppના નવા બોસ,
Who is kunal shah47 min ago
2
IRCTC Jyotirlinga Yatra57 min ago
3
Patan MLA Kirit Patel1 hr ago
4
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago