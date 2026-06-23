/અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બનશે હોટલાઈન, શિયા દેશની ઝોળીમાં આવશે 1 લાખ કરોડ

સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા થઈ. આ શાંતિ વાર્તા સફળ થઈ હોવાનો પણ દાવો છે. આ બધા વચ્ચે એક મોટા સમાચાર એ પણ આવ્યા છે કે ઈરાન અને અમેરિકા બંને દેશો વ્યૂહાત્મક રીતે દુનિયાના અત્યંત મહત્વના દરિયાઈ વેપાર માર્ગોમાં સામેલ એવા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર એક વિશેષ ટેલિફોન હોટલાઈન અને કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર બનાવવા પર સહમત થયા છે. જેનો હેતુ ખાડીમાંથી પસાર થતા આંતરરાષ્ટ્રીય જહાજો મામલે કોઈ પણ પ્રકારની ગેરસમજ કે સૈન્ય ઘર્ષણ રોકવાનો અને તાબડતોબ સમાધાન કાઢવાનો છે.
જીનેવામાં લેવાયો હતો નિર્ણય
સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં અમેરિકા સાથે થયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય દ્વિપક્ષીય વાતચીત બાદ સોમવારે પાછા ફરતી વખતે ઈરાનના મુખ્ય વાર્તાકાર મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબફે ઈરાની સરકારી મીડિયા સાથે આ સમજૂતિ મામલે પુષ્ટિ કરી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે હવે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણ રીતે ઈરાની વ્યવસ્થા હેઠળ મેનેજ કરાશે. જો કે તે ક્યારેય પણ યુદ્ધ પહેલાવાળી સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછું ફરશે નહીં. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જે રીતે લેબનોન કે અન્ય મોરચો પર મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે એ જ રીતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પણ હાલ કેટલીક રાતોમાં ઝડપ જોવા મળી છે. આ હોટલાઈનનો હેતુ અહીં સૌથી ઊંચા સ્તરની સુરક્ષા અને ટ્રાફિક ફ્લો પાક્કો કરવાનો છે.
કઈ રીતે કામ કરશે હોટલાઈન
ફ્રોઝન ફંડ અને ઓઈલ પર શું થયું