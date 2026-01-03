Prev
કેનેડામાં રહેતા ગુજરાતીઓ મુશ્કેલીમાં? 10 લાખ ભારતીયો પર તોળાઈ રહ્યું છે આ સંકટ

કેનેડામાં રહેતા ભારતીયો માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઈ રહી છે. લાખો ભારતીયો લીગલ સ્ટેટસ ગુમાવે તેવી ભ ીતિ છે. અત્રે જણાવવાનું કે ગુજરાતીઓ પણ બહોળા પ્રમાણમાં  ત્યાં રહે છે. અનેક લોકો સ્ટડી વિઝા પર તો અન્ય કોઈ કેટેગરીના વિઝા પર ત્યાં રહે છે. જાણો શું મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 03, 2026, 08:43 AM IST

કેનેડામાં રહેતા ગુજરાતીઓ મુશ્કેલીમાં? 10 લાખ ભારતીયો પર તોળાઈ રહ્યું છે આ સંકટ

કેનેડામાં આવનારા મહિનાઓમાં કાયદેસર દસ્તાવેજો વગર રહેતા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તેનું મુખ્ય કારણ લાખો અસ્થાયી વર્ક પરમિટ અને સ્ટડી પરમિટનું સમાપ્ત થવું છે. બીજી બાજુ નવી વિઝા કેટેગરીઓ અને પીઆરના રસ્તા સતત કડક થઈ રહ્યા છે. આવામાં કેનેડામાં રહેતા લાખો અસ્થાયી રહીશો, ખાસ કરીને ભારતીયો માટે એક મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ મિસિસોગા (કેનેડા) સ્થિત ઈમિગ્રેશન કન્સલ્ટન્ટ કંવર સેરાહના જણાવ્યાં મુજબ 2026ના મધ્ય સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 10 લાખ ભારતીય પોતાની કાનૂની સ્થિતિ ગુમાવે તેવું જોખમ છે. આ અનુમાન ઈમિગ્રેશન, રિફ્યૂસીસ એન્ડ સિસિઝનશીપ કેનેડા (IRCC) ના આંકડા આધારિત છે. જેમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે 2025ના અંત સુધીમાં લગભગ 10.53 લાખ વર્ક પરમિટ સમાપ્ત થઈ ચૂકી છે જ્યારે 2026માં આગળ 9.27 લાખ વર્ક પરમિટ સમાપ્ત થવાની છે. આ આંકડા સેરાહે હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ સાથે શેર કરેલા છે સેરાહે ચેતવણી આપી છે કે કનેડામાં બધુ મળીને 20 લાખ લોકો ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હોઈ શકે છે જેમાંથી અડધોઅડધ ભારતીયો હશે. તેમણે તેને બહુ રૂઢિવાદી અનુમાન ગણાવ્યું અને કહ્યું કે હજારો સ્ટડી પરમિટ પણ સમાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને આ સાથે જ અનેક શરણ આવેદનો ફગાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. 

કાયદેસર દરજ્જો સમાપ્ત થવાનું જોખમ
વર્ક પરમિટનો સમયગાળો સમાપ્ત થતા જ સંબંધિત વ્યક્તિનો જ્યાં સુધી નવા વિઝા ન મેળવે કે પીઆરની ટ્રાન્ઝિશન ન કરી શકે ત્યાં સુધી કેનેડામાં કાયદેસર દરજ્જો પણ ખતમ થઈ જશે. જો કે કેનેડા સરકારે હાલના સમયમાં અસ્થાયી શ્રમિકો અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ સંલગ્ન નીતિઓને કડક કરી છે. આ સાથે જ શરણ માટેની અરજીઓને નિયંત્રિત કરવા માટે પણ નવા ઉપાયો લાગૂ કરાયા છે. જેનાથી કાયદેસર રસ્તા વધુ મર્યાદિત થયા છે. 

2026માં 'બોટલનેક'ની ચેતવણી
કંવર સેરાહે ચેતવણી આપી છે કે કેનેડાએ અગાઉ ક્યારેય આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકોને આઉટ ઓફ સ્ટેટસ થતા જોયા નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ 2026ના પહેલા ત્રિમાસિકમાં જ લગભગ 3,15,000 પરમિટ સમાપ્ત થવાની છે. જેનાથી ઈમિગ્રેશન સિસ્ટમમાં ગંભીર બોટલનેક ઊભું થશે. સરખામણી કરીએ તો 2025ના અંતિમ ત્રિમાસિકમાં આ સંખ્યા લગભગ 2,91,000 હતી. 

આવાસ સંકટ, સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પર દબાણ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની કમીના કારણે સરકારે ટેમ્પરરી રેસિડેન્ટ્સની સંખ્યા ઘટાડવાનું લક્ષ્યાંક રાખ્યું છે. 2026-2028 ઈમિગ્રેશન લેવલ્સ પ્લાનમાં ટેમ્પરરી રેસિડેન્ટ્સને 2026માં 3.85 લાખ સુધી મર્યાદિત કરાયા છે. જે 2025થી 43% ઓછા છે. ઈન્ટરનેશનલ સ્ટુડેન્ટ પરમિટ પણ અડધાથી ઓછા થયા છે. 

સેરાહનું એવું અનુમાન છે કે 2026ની મધ્ય સુધીમાં કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા 20 લાખ લોકો કોઈ પણ કાનૂની દરજ્જા વગર રહેતા હોઈ શકે છે. જેમાંથી લગભગ 50 ટકા ભારતીય નાગરિકો હોઈ શકે છે. તેમણે તેને ખુબ જ સતર્ક અનુમાન ગણાવ્યું કારણ કે હજારો સ્ટડી પરમિટ પણ પૂરી થશે અને મોટી સંખ્યામાં શરણ અરજીઓ ફગાવવામાં આવે તેવું અનુમાન છે. 

સરકાર સામે મોટો પડકાર
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે જો નીતિગત સ્તરે જલદી સમાધાન નહીં શોધાય તો વધતી ગેરકાયદેસર વસ્તી માનવી સંકટ ઉભું કરશે અને શ્રમ બજાર, આવાસ તથા સામાજિક સેવાઓ ઉપર પણ દબાણ વધારશે. કેનેડા સરકાર માટે આવનારો સમય ઈમિગ્રેશન સિસ્ટમને સંતુલિત રાખવાનો એક મોટો પડકાર બની શકે છે. 

