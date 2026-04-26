ટ્રમ્પ પર હુમલો કરનારા વિશે મોટા ખુલાસા, ટીચર-ગેમ ડેવલોપર, ચૂંટણી સમયે આ નેતાને આપ્યો હતો ફાળો
Donald Trump News: અમેરિકાના વોશિંગ્ટનની જે હોટલમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો એક કાર્યક્રમ ચાલુ હતો ત્યાં અચાનક ફાયરિંગની ઘટનાએ માત્ર અમેરિકા નહીં પરંતુ વિશ્વને હચમચાવી દીધુ. આ હુમલાખોર વિશે એવા એવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે કે જાણીને નવાઈ પામશો.
- પકડાયેલા સંદિગ્ધનું નામ કોલ થોમસ એલન છે, જે કેલિફોર્નિયાનો રહીશ છે.
- વ્યવસાયે આ વ્યક્તિ ટીચર અને વીડિયો ગેમ ડેવલપર છે.
ઈરાન સાથે ભારે તણાવ વચ્ચે અમેરિકાના વોશિંગ્ટનની હિલ્ટન હોટલમાં વ્હાઈટ હાઉસ કોરેસ્પોન્ડેન્ટ્સ ડિનર દરમિયાન ફાયરિંગ કરનારા આરોપી શખ્સની ઓળખ સામે આવતા જ ભારે આશ્ચર્ય સર્જાયું છે. જાહેર રેકોર્ડ્સ મુજબ આ સંદિગ્ધ વ્યક્તિનું નામ કોલ થોમસ એલન હોવાનું કહેવાય છે. હુમલાખોર દક્ષિણ કેલિફોર્નિયાનો રહીશ છે. ટ્રમ્પ અને દિગ્ગજ અધિકારીઓની હાજરીમાં હોટલમાં ફાયરિંગ કર્યા બાદ એલનને સુરક્ષાકર્મીઓએ દબોચી લીધો હતો. સીબીએસ ન્યૂઝનું માનીએ તો સંદિગ્ધે અધિકારીઓની સામે સ્વીકાર્યું કે તે ટ્રમ્પના અધિકારીઓને નિશાન બનાવી રહ્યો હતો. હવે તને સોમવારે કોર્ટમાં રજૂ કરાશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઘટના બાદ વ્હાઈટ હાઉસમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી જેમાં તેમણે આ સંદિગ્ધના માનસિક રીતે બીમાર હોવાની વાત કરી હતી. બીજી બાજુ સુરક્ષા એજન્સીઓએ જ્યારે સંદિગ્ધ વિશે માહિતી ભેગી કરવાની શરૂ કરી તો અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા.
Firing at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | US President Donald Trump posts a video of the accused shooter running past the Secret Service checkpoint outside the hotel ballroom where the White House Correspondents' Dinner was taking place.
— ANI (@ANI) April 26, 2026
વ્યવસાયે ટીચર અને વીડિયો ગેમ ડેવલપર
તપાસમાં એલનના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે અનેક મહત્વની જાણકારીઓ હાથ લાગી છે. પબ્લિક રેકોર્ડ મુજબ 31 વર્ષનો એલન લોસ એન્જલસની પાસે ટોરેન્સ વિસ્તારનો રહીશ છે જે વ્યવસાયે એક ટીચર અને વીડિયો ગેમ ડેવલપર છે. એલનની લિંક્ડઈન પ્રોફાઈલ મુજબ તે C2 એજ્યુકેશન નામની એક ટ્યૂશન કંપનીમાં પાર્ટ-ટાઈમ ટીચર તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. કંપનીના સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટથી જાણવા મળે છે કે ડિસેમ્બર 2024માં તેને 'ટીચર ઓફ ધ મંથ' એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો.
એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ
એલને 2017માં કેલિફોર્નિયા ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલોજી (Caltech)થી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું. ગત વર્ષે તેણે કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી-ડોમિંગુએઝ હિલ્સથી કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી પણ મેળવી હતી. જે દર્શાવે છે કે હુમલાખોર ખુબ ભણેલો ગણેલો છે.
US President Donald Trump posted this photo on Truth Social of the accused shooter at the White House Correspondents' Dinner in Washington, DC.
— ANI (@ANI) April 26, 2026
કમલા હેરિસ માટે કર્યું હતું દાન
પ્રાથમિક તપાસમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું કે એલનનો રાજકારણ પ્રત્યે પણ ઝૂકાવ રહ્યો છે. ફેડરલ ઈલેક્શન કમીશન (FEC)ના રેકોર્ડ મુજબ ઓક્ટોબર 2024માં કોલ થોમસ એલને કમલા હેરિસના રાષ્ટ્રપતિ અભિયાન માટે 25 ડોલરનું દાન પણ કર્યું હતું.
