/US-Iran મહાયુદ્ધને લઈને મોટો ખુલાસો! પરમાણુ હથિયાર નહીં, ટ્રમ્પ આ શરત પર ખત્મ કરી શકે છે યુદ્ધ, જાણો

US-Iran War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ શકે છે, પરંતુ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ શરત હશે, પરમાણુ કરાર નહીં. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના એક અહેવાલમાં આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે અમેરિકાએ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને રોકવા માટે યુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ યુદ્ધનું કારણ બન્યું છે. તેથી, જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે ખોલે છે, તો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પરમાણુ ડીલ પરના તેમના આગ્રહને છોડી શકે છે અને યુદ્ધનો અંત આવી શકે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાન સાથે ડીલનો આધાર બની ગયો
રિપોર્ટ અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું ધ્યાન હવે પરમાણુ કરાર પર નથી, તેના બદલે, તેઓ ગલ્ફ દેશોમાં લશ્કરી કાર્યવાહી સમાપ્ત કરવા, યુદ્ધવિરામ લંબાવવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી સંપૂર્ણ પણે ખોલવા માંગે છે. આ માટે, તેમની ખાસ ટીમ ઈરાન સાથે વાતચીતમાં રોકાયેલી છે. ટ્રમ્પ અને તેમની ટીમ ઈરાન સાથે ડીલ માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. એકવાર અંતિમ સ્વરૂપ મળ્યા પછી, ટ્રમ્પ યુદ્ધ સમાપ્ત કરશે, પરંતુ પરમાણુ ડીલ સુધી પહોંચવાનો તેમનો ધ્યેય પ્રાપ્ત થશે નહીં.
ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે શરતો મૂકી
ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે ઘણી શરતો મૂકી છે, જેમાં યુદ્ધ, ઈરાની બંદરોની નૌકાદળ નાકાબંધી અને મધ્ય પૂર્વમાંથી યુએસ સૈનિકોની પાછી ખેંચીને અમેરિકા ઈરાનને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરે તે શામેલ છે. ઈરાન પર લગાવવામાં આવેલા તમામ પ્રતિબંધો હટાવવા જોઈએ, અને સ્થિર સંપત્તિ અને ભંડોળ મુક્ત કરવા જોઈએ. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે, અમેરિકાએ આ માંગણીઓ સ્વીકારવી જોઈએ, નહીં તો ઈરાન લાંબા સંઘર્ષની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસોલિન ચૂંટણીના મુદ્દા બની શકે
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પાસે હવે ઈરાન યુદ્ધ જીતવા માટે એક વખતની જેમ મજબૂત જમીન નથી. ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવોએ વૈશ્વિક અર્થતંત્રને અસર કરી છે, અને યુદ્ધને કારણે અમેરિકામાં ગેસોલિનના ભાવ લગભગ 4 ડોલર પ્રતિ ગેલન સુધી પહોંચી ગયા છે, જે મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસોલિન સંબંધિત મુદ્દાઓને ટાળવા માટે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વારંવાર કહે છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્લું છે અને વેપાર ચાલુ છે.