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US-Iran મહાયુદ્ધને લઈને મોટો ખુલાસો! પરમાણુ હથિયાર નહીં, ટ્રમ્પ આ શરત પર ખત્મ કરી શકે છે યુદ્ધ, જાણો

US-Iran War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે લાંબા સમયથી જંગ ચાલી રહી છે, ત્યારે ગઈ કાલે એટલે કે 09 ઓગસ્ટ અને રવિવારના રોજ ઈરાને અમેરિકા સામે અમુક શરતો પર સમાધાન કરવા ઈચ્છા જણાવી હતી, જો કે તેના પર અમેરિકા તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી, ત્યારે હવે અમેરિકામાં ચૂંટણી આવી રહી છે અને ટ્રમ્પ આ ચૂંટણી જીતવા માટે કોઈ પણ શરતો માની શકે છે અને યુદ્ધ ખત્મ કરવા અને હોર્મુંઝ ખોલવા માટે પીછે હટ કરી શકે છે. ત્યારે  એ કઈ શર્ત છે, જેના પર ટ્રમ્પ પરમાણુ ડીલને પણ છોડી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:35 AM IST
US-Iran મહાયુદ્ધને લઈને મોટો ખુલાસો! પરમાણુ હથિયાર નહીં, ટ્રમ્પ આ શરત પર ખત્મ કરી શકે છે યુદ્ધ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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