/આખરે યુરેનિયમ છોડવા તૈયાર થયું ઈરાન પણ આ એક મુદ્દે જરાય નમતું નહીં જોખે!

Iran-US Deal: શું હવે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં જે તણાવ ચાલી રહ્યો હતો તેનો અંત આવી જશે? સંકેત તો કઈક એવા જ મળી રહ્યા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ડીલ થવાની વાતો થઈ રહી છે. ઈરાન એનરિચ્ડ યુરેનિયમનો પોતાનો જથ્થો પણ જતો કરવા માટે તૈયાર થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. પરંતુ એક જીદ એવી તે કઈ છે જે તે છોડવા તૈયાર નથી? બીજી બાજુ ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે તેઓ જલદી સમજૂતિ વિશે એલાન કરશે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પાછલા બારણે જે રંધાઈ રહ્યું છે તેને પગલે મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ આવે તેવા સંકેત તો મળી રહ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે ઈરાન એનરિચ્ડ યુરેનિયમ ભંડાર છોડવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. જો કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની ડીલ વિશે વધુ વાતો સામે આવી નથી. પરંતુ અમેરિકા ઈચ્છતું હતું કે ઈરાન એનરિચ્ડ યુરેનિટમનો બધો સ્ટોક જતો કરે. બીજી બાજુ હોર્મુઝ મુદ્દે ઈરાન પોતાનો એકહથ્થું શાસન ઈચ્છે છે.
અમેરિકાની શું હતી માંગણી
અમેરિકી અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ ઈરાન અને યુનાઈટેડ સ્ટેટસ વચ્ચે પ્રપોઝ્ડ એગ્રીમેન્ટનો એક ખાસ એલિમેન્ટ એ પણ છે કે ઈરાન પોતાના હાઈલી એનરિચ્ડ યુરેનિયમનો સ્ટોક છોડવા માટે સ્પષ્ટ રીતે કમિટેડ છે. હાલ જો કે એ નક્કી નથી થયું કે ઈરાન પોતાના યુરેનિયમ ભંડારનું શું કરશે, ઈરાન સ્ટોક કઈ રીતે છોડશે? આ મુદ્દે આગળ થનારી પરમાણુ વાતચીતમાં ચર્ચા થશે. પરંતુ અમેરિકા માટે ઈરાન આ મુદ્દે રાજી થાય તે ખુબ જરૂરી હતું.
ઈરાનને નહતી કરવી ડીલ?
આ ઉપરાંત ટ્રમ્પે શનિવારે એમ પણ કહ્યું કે યુએસ ઈરાન સાથે યુદ્ધ ખતમ કરવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેને ફરીથી ખોલવા માટે એક એગ્રીમેન્ટ કરવાની નજીક છે. પરંતુ તેમણે કોઈ ડિટેલ્સ આપી નહીં. ઈરાને ટ્રમ્પે જે એગ્રીમેન્ટની જાહેરાત ટ્રમ્પે કરી પર કોઈ પબ્લિક સ્ટેટમેન્ટ પણ આપ્યું નથી. ઈરાન વાતચીતના શરૂઆતી તબક્કામાં પોતાના વધુ પડતા એનરિચ્ડ યુરેનિયમના સ્ટોક પર એગ્રીમેન્ટ પર ખચકાતું હતું અને માંગણી કરતું હતું કે તેને વાતચીતના બીજા તબક્કા સુધી ટાળવામાં આવે.
પરંતુ અમેરિકાના નેગોશિએટર્સે કહ્યું કે તેમણે વચેટિયાઓને સ્પષ્ટપણે કહી દીધુ હતું કે ડીલના શરૂઆતી ભાગમાં સ્ટોક પર કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ વગર તેઓ પાછળ હટી જશે અને પોતાનું સૈન્ય અભિયાન ફરીથી શરૂ કરશે.
અમેરિકાની હતી યોજના
ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકી સેનાએ ઈરાનના પરમાણુ ઠેકાણાઓ પર હુમલાના અનેક વિકલ્પ તૈયાર કર્યા હતા. તેમાં ઈસ્ફહાન પરમાણુ કેન્દ્ર પર બંકર તોડનારા બોમ્બથી હુમલો કરવાની યોજના પણ સામેલ હતી. એવું કહેવાય છે કે ઈરાનનો એરિચ્ડ યુરેનિયમનો ઘણો જથ્થો ત્યાં રાખવામાં આવ્યો છે. ગત ઉનાળામાં હુમલાઓ બાદ ઈરાનને મળેલા યુરેનિયમ પછી મિસ્ટર ટ્રમ્પે સ્ટોકને પાછો મેળવવા માટે અમેરિકા-ઈઝરાયેલી કમાન્ડો રેડને મંજૂરી આપવા પર વિચાર કર્યો હતો. જો કે ટ્રમ્પે તેની મંજૂરી આપી નહતી. એવું કહેવાતું હતું કે આ ખતરનાક મિશનથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલી સેનાઓને ભારે નુકસાન થઈ શકે તેમ હતું.