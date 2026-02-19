એપસ્ટીન ફાઇલ્સ મામલે સૌથી મોટી કાર્યવાહી, બ્રિટનના રાજાના ભાઈની પોલીસે કરી ધરપકડ
Epstein Files Case Update: જેફરી એપસ્ટીન મામલામાં નામ સામે આવ્યા બાદ પ્રિટનના પૂર્વ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યુ માઉન્ટબેટનની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. તેમના પર એપસ્ટીનને સરકારી દસ્તાવેજ આપવાનો આરોપ છે.
- એપસ્ટીન ફાઇલ્સ મામલે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી
- બ્રિટનના રાજા કિંગ્સ ચાર્લ્સ-3ના ભાઈની પોલીસે કરી ધરપકડ
- એન્ડ્ર્યુ પર એપસ્ટીનને ગુપ્ત સરકારી દસ્તાવેજ આપવાનો આરોપ
લંડનઃ એપસ્ટીન મામલામાં નામ સામે આવ્યા બાદ અત્યાર સુધી સૌથી મોટી કાર્યવાહી થઈ છે. બ્રિટનના રાજા કિંગ ચાર્લ્સના નાના ભાઈ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યુ માઉન્ટબેટનની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. BBC પ્રમાણે ગુરૂવારે બ્રિટનની સ્પેશિયલ પોલીસે પૂર્વી ઈંગ્લેન્ડના સેન્ડરિંગહામ એસ્ટેટ સ્થિત વુડ ફાર્મમાંથી એન્ડ્ર્યુની ધરપકડ કરી છે. એન્ડ્ર્યુની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસના આઠ જવાનો સાદા કપડામાં પહોંચ્યા હતા. આજે જ એન્ડ્રુ 66 વર્ષના થયા છે.
કેમ થઈ એન્ડ્રુની ધરપકડ?
એન્ડ્ર્યુ પર યૌન શોષણના આરોપી રહેલા જેફરી એપસ્ટીનને સરકારી દસ્તાવેજ આપવાનો આરોપ છે. પોલીસ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ એન્ડ્રુ દ્વારા તે માહિતી મેળવવામાં લાગી છે કે આખરે ક્યા-ક્યા ગોપનીય દસ્તાવેદ એપસ્ટીનને આપ્યા હતા?
ધરપકડ બાદ પોલીસનું સત્તાવાર નિવેદન
થેમ્સ વેલી પોલીસે જણાવ્યું કે તપાસ દરમિયાન આજે (19 ફેબ્રુઆરી) નોરફોકમાં રહેતા 66 વર્ષીય એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમના પર જાહેર પદના ખોટા ઉપયોગને શંકા છે. પોલીસ બર્કશાયર અને નોરફોકમાં કેટલીક જગ્યાએ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ પ્રમાણે ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિ કસ્ટડીમાં છે. નિયમો પ્રમાણે તેનું નામ જાહેર કરવામાં આવશે. આ મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, તેથી લોકોને અપીલ કરવામાં આવી શે કે સમાચાર પ્રકાશિત કરવા સમયે કોર્ટના તિરસ્કારથી બચે.
કોણ છે એન્ડ્રયુ માઉન્ટબેટન?
65 વર્ષીય એન્ડ્રયુ સર્વીગય ક્વીન એલિઝાબેથ-II અને પ્રિન્સ ફિલિપનું ત્રીજું સંતાન છે. બ્રિટિશ સિંહાસનના ઉત્તરાધિકારમાં તેઓ વર્તમાનમાં આઠમાં સ્થાન પર છે. તેઓ કિંગ ચાર્લ્સ III અને રોયલ પ્રિન્સેઝ એનિના નાના ભાઈ છે. તેમના લગ્ન સારા ફર્ગુસન સાથે થયા છે, ત્યારબાદ તે ડચેઝ ઓફ યોર્ક બની ગઈ હતી, પરંતુ છૂટાછેડા બાદ સારા ફર્ગ્યુસને આ પદવી છોડવી પડી હતી.
એન્ડ્રયુ અને સારાને બે દીકરીઓ છે. તેનું નામ પ્રિન્સેસ બીટ્રિસ અને પ્રિન્સેસ યુજેની છે. એન્ડ્રયે 22 વર્ષ રોયલ નેવીમાં પસાર કર્યાં છે. 1982ના ફાલ્કલેન્ડ યુદ્ધ દરમિયાન તેમણે એક હેલીકોપ્ટર પાયલટ તરીકે કામ કર્યું હતું. તેઓ વર્ષ 2001મા એક્ટિવ સર્વિસમાંથી કમાન્ડર રેન્કની સાથે નિવૃત્ત થયા હતા. બાદમાં વર્ષ 2010મા તેમને રીયલ એડમિરલ અને વર્ષ 2015મા વાઇસ એડમિરલ પદ પર માનદ પ્રમોશન મળ્યું હતું.
