મહિલાઓ સાથે બિલ ગેટ્સ, યુવતીઓના સોદાની WhatsApp ચેટ: એપસ્ટીન ફાઇલ્સમાંથી 68 નવી તસવીરો આવી સામે...

Jeffrey Epstein Files: અમેરિકામાં જેફરી એપસ્ટીનની ફાઇલ્સમાંથી સતત દસ્તાવેજો અને તસવીરો જાહેર થઈ રહ્યા છે. ફરી એકવાર વધુ 68 નવી તસવીરો બહાર આવી છે, જેમાં બિલ ગેટ્સ સહિત અનેક દિગ્ગજ હસ્તીઓના ફોટા સામેલ છે. આ તસવીરોમાં મહિલાઓના શરીર પર લખેલા મેસેજ અને યુવતીઓની લે-વેચ કરતી વૉટ્સએપ ચેટના સ્ક્રીનશોટ્સ પણ જોવા મળી રહ્યા છે.
Jeffrey Epstein Files Update: જેફરી એપસ્ટીની ફાઈલ્સને લઈને અમેરિકામાં ચાલી રહેલો વિવાદ શમવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. તાજેતરમાં એપ્સટિન ફાઇલ્સના તસવીરો અને દસ્તાવેજો પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં ઘણા અગ્રણી અમેરિકન વ્યક્તિઓની તસવીરો પણ શામેલ છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ગત 19 નવેમ્બરના રોજ બનાવવામાં આવેલા 'એપસ્ટીન ફાઇલ્સ ટ્રાન્સપરન્સી એક્ટ' હેઠળ આ 68 નવી તસવીરો જાહેર કરવામાં આવી છે. આમાં સૌથી ચોંકાવનારો ખુલાસો બિલ ગેટ્સની હાજરીને લઈને થયો છે.
NEW: House Oversight Democrats released new photos from Jeffrey Epstein’s estate.
The images include a Ukrainian passport, Bill Gates posing with a woman whose face was redacted, a screenshot of texts discussing the sending of girls, and a photo of a foot bearing a quote from… pic.twitter.com/qEjihf7eef
— Clash Report (@clashreport) December 18, 2025
બિલ ગેટ્સ સિવાય અન્ય કઈ હસ્તીઓના નામ?
યુએસ વિપક્ષ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના સભ્યોએ આ ફોટા જાહેર કર્યા છે, જેમાં ફિલ્મ નિર્માતા વુડી એલન, ગૂગલના સહ-સ્થાપક સેર્ગેઈ બ્રિન, ફિલોસોફર નોઆમ ચોમ્સ્કી, ટ્રમ્પના ભૂતપૂર્વ સલાહકાર સ્ટીવ બેનન અને ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના કટારલેખક ડેવિડ બ્રુક્સના ફોટા પણ શામેલ છે. આ 68 તસવીરો એ 95,000 ફોટાઓના સંગ્રહમાંથી પસંદ કરવામાં આવી છે જે પોલીસ ફાઈલનો ભાગ નહોતી, પરંતુ એપસ્ટીનની એ વિરાસતનો હિસ્સો છે જે પોલીસે સીઝ કરી નહોતી.
એપસ્ટીનની સાથે સંબંધોને ખુલ્લા પાડવાનો મુખ્ય હેતુ
તમને જણાવી દઈએ કે પોલીસ ફાઇલમાં પાસપોર્ટ, વિઝા, વોટ્સએપ મેસેજ અને એપસ્ટીનના પ્રાઈવેટ આઈલેન્ડના નકશા સામેલ છે. જ્યારે અમેરિકન હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સના ડેમોક્રેટ્સનું કહેવું છે કે આ તસવીરો જાહેર કરવાનો મુખ્ય હેતુ અમેરિકાની મોટી હસ્તીઓના જેફરી એપસ્ટીન સાથેના સંબંધોને દુનિયા સામે લાવવાનો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2019માં જેલમાં જેફરી એપસ્ટીનનું મૃત્યુ થયું હતું. તેના મૃત્યુ પહેલા તેના ઘરેથી અંદાજે 95,000 ફોટા મળી આવ્યા હતા, જે હવે ડેમોક્રેટ્સ પાસે છે.
New York Times Traces Epstein's Rise Through Wall Street Cons
Jeffrey Epstein began as a math teacher at Dalton School in the 1970s
In this 1992 video, Donald Trump, Ghislaine Maxwell and
Jeffrey Epstein appear together at a party 🎉
Release The Epstein Files#EpsteinFiles pic.twitter.com/j6Rks9R5Gm
— সুমিত (@sumit45678901) December 18, 2025
મહિલાઓના શરીર પર મેસેજ અને વૉટ્સએપ ચેટિંગ
નોંધનીય છે કે જાહેર કરાયેલા 68 ફોટામાં મહિલાઓના શરીર પર મેસેજ લખેલા જોઈ શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક મહિલાની છાતી પર અને બીજો તેના પગ પર લાઈનો લખેલી છે. રશિયા, યુક્રેન, દક્ષિણ આફ્રિકા અને લિથુઆનિયા સહિત અનેક દેશોના પાસપોર્ટ, વિઝા અને ઓળખ કાર્ડ પણ શામેલ છે. એક અજાણ્યા વ્યક્તિ સાથેની વોટ્સએપ ચેટના સ્ક્રીનશોટ છે, જેમાં તે $1,000 માં છોકરી માટે ડીલ ઓફર કરે છે. ઘણી છોકરીઓની વિગતો આપતા દસ્તાવેજો પણ ઉપલબ્ધ છે.
તમને જણાવી દઈએ કે અગાઉ પણ એપસ્ટીન ફાઇલ્સમાંથી અનેક તસવીરો જાહેર થઈ ચૂકી છે, જેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બિલ ક્લિન્ટન અને બ્રિટનના પ્રિન્સ એન્ડ્રુના નામ પણ ઉછળ્યા હતા.
