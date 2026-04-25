H-1B વિઝા બંધ કરવા માટે અમેરિકામાં બિલ રજૂ, ભારતીયોના USના સપના પર ફરી વળશે પાણી?

હોમWorldH-1B વિઝા બંધ કરવા માટે અમેરિકામાં બિલ રજૂ, ભારતીયોના USના સપના પર ફરી વળશે પાણી?

America H-1B Visa Policy: અમેરિકામાં ભારતીયો માટે મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. H-1B વિઝાને ત્રણ વર્ષ માટે સ્થગિત કરવા માટે યુએસ કોંગ્રેસમાં એક નવું બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. 200,000 રૂપિયાની પગાર મર્યાદા અને ગ્રીન કાર્ડ પ્રતિબંધ જેવા કડક નિયમોએ IT વ્યાવસાયિકોનું ટેન્શન વધારી દીધું છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:24 PM IST
America H-1B Visa Policy: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નોકરીઓનું સ્વપ્ન જોતા ભારતીય વ્યાવસાયિકો માટે ખૂબ જ ખરાબ સમાચાર છે. એરિઝોનાના કોંગ્રેસમેન એલી ક્રેન અને તેમના સાત સાથીઓએ યુએસ કોંગ્રેસમાં એક નવું બિલ રજૂ કર્યું છે જેમાં આગામી ત્રણ વર્ષ માટે H-1B વિઝા પ્રોગ્રામને સંપૂર્ણપણે સ્થગિત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. 

H-1B વિઝા પ્રોગ્રામ માટે આ નવો અવરોધ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા નવી અરજીઓ પર $100,000 ફીની જાહેરાત કર્યાના થોડા મહિના પછી આવ્યો છે. જો આ બિલ કાયદો બની જાય, તો તેની ભારતીય IT એક્સપર્ટ અને ડોકટરો પર સૌથી મોટી અને સીધી અસર પડશે.

આ નવા બિલમાં શું છે?

H-1B વિઝા પ્રોગ્રામ, જેના દ્વારા અમેરિકન ટેકનોલોજી કંપનીઓ ભારતીય અને અન્ય વિદેશી કામદારોને નોકરી પર રાખે છે, તે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આગેવાની હેઠળની યુએસ સરકાર હેઠળ વધુ એક અવરોધનો સામનો કરી રહ્યો છે, કારણ કે યુએસ કોંગ્રેસમાં રિપબ્લિકન કાયદા નિર્માતાઓના એક જૂથે ત્રણ વર્ષના પ્રતિબંધ માટે એક બિલ રજૂ કર્યું છે. બિલ આશ્ચર્યજનક ફેરફારોનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે.

  • વિઝાની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો: વિઝા માટેની વાર્ષિક મર્યાદા 65,000થી ઘટાડીને માત્ર 25,000 કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
  • નવો પગાર નિયમ: H-1B વિઝા માટે લઘુત્તમ પગાર હવે વાર્ષિક $200,000 (આશરે રૂ. 1.70 કરોડ) નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
  • કૌટુંબિક પ્રતિબંધો: વિઝા ધારકો હવે તેમના આશ્રિતો (પત્ની/બાળકો)ને યુએસ લાવી શકશે નહીં.
  • ગ્રીન કાર્ડનો માર્ગ બંધ કરવો: ભયાનક બાબત એ છે કે H-1B ધારકોને કાયમી રહેવાસી બનતા અટકાવવાની જોગવાઈ પણ છે.

ભારતીયો શા માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે?

યુએસમાં કામ કરતા વિદેશી કામદારોમાં ભારતીયો સૌથી મોટી સંખ્યા ધરાવે છે. આ બિલ મુજબ, પહેલાથી જ ત્યાં રહેલા લોકોએ તેમની વિઝા શ્રેણી બદલવી પડશે અથવા દેશ છોડવો પડશે. એક્સપર્ટ કહે છે કે આ બિલ 20 વર્ષથી ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોઈ રહેલા ભારતીયો માટે બંધારણીય કટોકટી ઊભી કરી શકે છે.

ભારતીયો પર શું અસર પડશે?

અમેરિકામાં રહેતા અને ત્યાં સ્થાયી થવાનું સ્વપ્ન જોનારા ભારતીયોને મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરવો પડી શકે છે. યુએસ કોંગ્રેસમાં રજૂ કરાયેલા નવા બિલની ભારતીય વ્યાવસાયિકો પર સૌથી વધુ ઊંડી અસર પડશે. અમેરિકન ટેક કંપનીઓમાં કાર્યરત વિદેશી કામદારોમાં ભારતીયોનો હિસ્સો સૌથી મોટો હોવાથી, આ ફેરફારો ભારતના IT અને આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રોને ગંભીર અસર કરી શકે છે.

આ કડક નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવી રહ્યો છે?

યુએસ કાયદા નિર્માતાઓનો દલીલ છે કે કંપનીઓ સસ્તા વિદેશી કામદારોને નોકરી પર રાખવા માટે અમેરિકન નાગરિકોને છટણી કરી રહી છે. કોંગ્રેસમેન પોલ ગોસરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, આ બિલ એવી સિસ્ટમને બંધ કરે છે જે અમેરિકનો માટે પ્રતિકૂળ છે. જો કોઈ કંપની કોઈ અમેરિકનને નોકરી પર રાખી શકે છે, તો તેણે તે કરવું જોઈએ.

એ નોંધનીય છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં નવા અરજદારો પર $100,000 ફીની જાહેરાત કરી છે. પરિણામે, આ નવું બિલ ભારતીયોના અમેરિકન સ્વપ્નને અનુસરવામાં મોટો અવરોધ સાબિત થઈ શકે છે.

ભારતીઓ માટે આ બિલનો અર્થ શું છે

  • આ બિલ ફક્ત વિઝા ફ્રીઝ માટે જ નહીં, પણ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ફેરફાર કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂકે છે
  • પગારના આધારે પસંદગી: અત્યાર સુધી, સિસ્ટમ લોટરી દ્વારા અરજદારોનું ભાવિ નક્કી કરતી હતી, પરંતુ હવે સૌથી વધુ પગાર ધરાવતા લોકોને પ્રાથમિકતા આપવા માટે આમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
  • OPT પ્રોગ્રામ માટે ખતરો: બિલ વૈકલ્પિક વ્યવહારુ તાલીમ નાબૂદ કરવાની હાકલ કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી યુએસમાં ઇન્ટર્નશિપ કે નોકરી કરી શકશે નહીં.
  • ગ્રીન કાર્ડનો માર્ગ બંધ કરવો: H-1B વિઝાના "કામચલાઉ" દરજ્જાને જાળવી રાખવા માટે, તેમને કાયમી નિવાસસ્થાનમાં રૂપાંતરિત કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ છે.

શું વિઝા કાયદેસર રીતે સ્થગિત કરી શકાય છે?

ઇમિગ્રેશન વકીલ અનુસાર, સૈદ્ધાંતિક રીતે, યુએસ આ કરી શકે છે. યુએસ કોંગ્રેસ પાસે કોઈપણ વિઝા શ્રેણીને સ્થિર કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. જો આ બિલ પસાર થાય છે, તો વહીવટીતંત્રે તેનો કડક અમલ કરવો પડશે.

વર્તમાન વિઝા ધારકોનું શું થશે?

જો આ પ્રતિબંધ લાગુ કરવામાં આવે છે, તો હાલમાં યુએસમાં રહેતા હજારો ભારતીયોએ કાં તો તાત્કાલિક દેશ છોડવો પડશે અથવા વિદ્યાર્થી વિઝા જેવા વિકલ્પોમાં તેમના વિઝા દરજ્જાને બદલવો પડશે. કોંગ્રેસમેન એલી ક્રેન અને તેમના સાથીદારો કહે છે કે આ પગલું અમેરિકન નાગરિકોને સસ્તા વિદેશી શ્રમથી બચાવવા માટે લેવામાં આવી રહ્યું છે. ક્રેનના મતે, ફેડરલ સરકારે કોર્પોરેશનોના નફા કરતાં તેના નાગરિકોના ભવિષ્ય પ્રત્યે જવાબદાર રહેવું જોઈએ.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

