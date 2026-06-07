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ઘટતો જન્મદર કેમ ખતરનાક છે? એલોન મસ્કે ભારત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી; ભવિષ્યમાં શું નુકસાન થઈ શકે?

Birth Rate in India: ભારતમાં જન્મદરના આંકડા સામે આવ્યા છે, જેના પર મસ્કે ચિંતા વ્યક્ત કરતા પોસ્ટ કરી છે. તો જન્મદર ઘટવા પર નિષ્ણાંતોનું અનુમાન છે કે ભવિષ્યમાં ભારતે તેનું નુકસાન ઉઠાવવું પડી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 07, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:02 PM IST
ઘટતો જન્મદર કેમ ખતરનાક છે? એલોન મસ્કે ભારત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી; ભવિષ્યમાં શું નુકસાન થઈ શકે?
Image Credit: ફોટો સાભાર (AI Image)

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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