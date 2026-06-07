/ઘટતો જન્મદર કેમ ખતરનાક છે? એલોન મસ્કે ભારત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી; ભવિષ્યમાં શું નુકસાન થઈ શકે?

SpaceX ના સીઈઓ અને સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ X ના માલિક એલન મસ્કે ભારતમાં ઘટી રહેલા જન્મદર પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેણે ઘટના જન્મદરને ભારત માટે ખતરનાક અને નુકસાનદાયક ગણાવ્યો છે. તેણે AF Post નામના મીડિયા આઉટલેટના આંકડાનો હવાલો આપતા ભારતમાં ઘટી રહેલા જન્મદર પર પોતાના વિચાર વ્યક્ત કર્યાં. તેની પોસ્ટ હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. તેની પોસ્ટ અનુસાર ભારતમાં જન્મદર દેશના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર સૌથી વધુ ઘટી ગયો છે.
કેટલો ઘટી ગયો ભારતનો જન્મદર?
એલન મસ્કે એક્સ પર લખ્યું કે ભારતનો જન્મદર જનસંખ્યાને બનાવી રાખવા માટે જરૂરી રિપ્લેસમેન્ટ લેવલથી નીચે આવી ગયો છે. સૌથી વધુ વસ્તી છતાં ભારતનો જન્મ દર ઘણા વર્ષ પહેલાના રિપ્લેસમેન્ટ લેવલથી નીચે આવી ગયો છે. નોંધનીય છે કે ભારતમાં જન્મદર 2.3 ટકાથી ઘટી 1.9 ટકા રહી ગયો છે. તો દિલ્હીમાં જન્મદર 1.2 ટકા છે, જે ફિનલેન્ડથી પણ ઓછો છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે આ ઘટતો જન્મદર દેશની વસ્તી, યુવા વસ્તી અને અર્થવ્યવસ્થાને ગંભીર રૂપથી પ્રભાવિત કરી શકે છે અને તેના ગંભીર પરિણામ હોઈ શકે છે.
India’s birth rate has fallen below replacement.
Among those most educated, India’s birth rate fell below replacement many years ago. https://t.co/RsWf0PK6wx
— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2026
ભારતની વર્તમાન વસ્તી 1.46 અબજથી વધુ
યુનાઇટેડ નેશન્સ પોપુલેશન ફંડ (UNFPA) ના સ્ટેટ ઓફ વર્લ્ડ પોપુલેશન રિપોર્ટના આંકડાનો મતલબ છે કે ભારતીય મહિલાઓ એક પેઢીથી બીજી પેઢી સુધી જનસંખ્યાના આકારને બનાવી રાખવા માટે જરૂરિયાતથી ઓછા બાળકો પેદા કરી રહી છે. ભારતની વસ્તી આ સમયે 1.46 અબજથી વધુ છે. વર્ષડ 2023મા ચીનને પછાડી ભારત દુનિયામાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ બની ગયો હતો. ત્યારબાદ દર વર્ષે ભારતમાં જન્મદરમાં ઘટાડો થયો છે. તેની પાછળ એક નહીં ઘણા કારણ છે, જેને નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યા તો નુકસાન થશે.
માતા મૃત્યુદર અને લિંગ ભેદભાવ કારણ
ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ સુધાર થયા છે. તેમ છતાં જન્મદરમાં ઘટાડો થયો, કારણ કે આ બંને સેક્ટરમાં મોટા સ્તર પર અસમાનતાઓ છે. માતા મૃત્યુદર અને લૈંગિક ભેદભાવ આજે પણ વધુ છે. સૌથી વધુ ચિંતા તે વાતની છે કે દેશમાં આજે પણ નાની ઉંમરની યુવતીઓના જલ્દી લગ્ન થઈ રહ્યાં છે, જેનાથી ગર્ભાવસ્થા બાદ બાળકના જન્મમાં મુશ્કેલી આવવાથી પ્રસુતી સમયે મોત થઈ જાય છે. દેશમાંકડક કાયદા અને જાગરૂકતા કાર્યક્રમ પણ દીકરા-દીકરીમાં ભેદ કરવાથી રોકી શક્યા નથી.
વૃદ્ધો વધશે અને યુવાનો ઓછા થશે
નિષ્ણાંતો અનુસાર ભારતમાં જે રીતે બાળકો ઓછા પેદા થઈ રહ્યાં છે અને જન્મ દર ઘટી રહ્યો છે. તે પ્રમાણે આવનાર સમય માટે સંકેત સારો નથી. કારણ કે જો આ રીતે જન્મદર ઘટતો રહ્યો તો ભારતમાં યુવાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે અને વૃદ્ધોની સંખ્યા વધી જશે. આ સ્થિતિની અસર દેશના આર્થિક વિકાસ પર પડશે. સામાજિક માળખું બનાવી રાખવા માટે ઘણી સમસ્યા ઉભી થશે. જનસંખ્યા અસંતુલન મોટી સમસ્યા લાવશે. વૃદ્ધ લોકોનું ધ્યાન રાખવા માટે લોકોની અછત થઈ શકે છે.