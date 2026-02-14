બાંગ્લાદેશ ચૂંટણીમાં BJPએ જીતી એક સીટ, સોશિયલ મીડિયા પર ભારે વાયરલ, જાણો સત્ય શું છે
Bangladesh Elections: બાંગ્લાદેશની સંસદીય ચૂંટણીમાં BNPએ બહુમતી મેળવી છે. પરંતુ જો અમે તમને કહીએ કે BJPએ બાંગ્લાદેશમાં એક પણ બેઠક જીતી છે તો તમને કેવું લાગશે? તમને ચોક્કસ આઘાત લાગશે, પરંતુ હાવ તે વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
- ચૂંટણી પરિણામમાં જ BJPએ પણ પોતાનું ખાતુ ખોલાવ્યું છે
- BJP ત્યાં તારિક રહેમાનની BNPની સાથી છે.
- તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશના આગામી વડા પ્રધાન બની શકે છે.
Bangladesh Elections: બાંગ્લાદેશ ચૂંટણીમાં BNPને બહુમતી મળી છે. સાથે જ BJPએ પણ પોતાનું ખાતુ ખોલાવ્યું છે. હકીકતમાં, આ ભારતની શાસક ભાજપ નથી. તે બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે, જેને સંક્ષિપ્તમાં BJP કહેવામાં આવે છે. આના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ટિપ્પણીઓ થઈ છે, જ્યાં બાંગ્લાદેશ BJPને ભારતની BJP તરીકે ભૂલથી જોવામાં આવી રહી છે.
પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
હવે ચાલો એ પણ જાણીએ કે BJPએ બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીમાં કેવું પ્રદર્શન કર્યું. BJP ઘણા વર્ષોથી ભારતમાં સત્તામાં છે. તેનાથી વિપરીત, BJP ફક્ત એક જ બેઠક જીતી શક્યું. BJP ત્યાં તારિક રહેમાનની BNPની સાથી છે. BNP લગભગ બે દાયકા પછી શુક્રવારે બાંગ્લાદેશમાં 209 બેઠકો જીતીને સત્તામાં પાછી આવી. તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશના આગામી વડા પ્રધાન બની શકે છે..
ચૂંટણી આ રીતે થઈ
BNPના સાથી પક્ષો, ભાજપ અને અન્યોએ ચાર બેઠકો જીતી, જેનાથી ગઠબંધનની કુલ સંખ્યા 212 થઈ છે. ભાજપે બારીસાલ વિભાગમાં ભોલા-1 (સદર) વિધાનસભા મતવિસ્તાર જીતી. અહીં, BJPના નેતા અંદાલીવ રહેમાન પાર્થો, જે એક વકીલ હતા, બીજી વખત જીત્યા. તેમને લગભગ 30,000 મત મળ્યા. પાર્થોએ જમાત-એ-ઇસ્લામીના ઉમેદવાર નજરુલ ઇસ્લામને હરાવ્યા. સત્તાવાર પરિણામો અનુસાર, પાર્થોને 105,543 મત મળ્યા, જ્યારે જમાતના ઉમેદવાર 75,337 મતો મળ્યા છે.
રહેમાન પાર્થો કોણ છે?
રહેમાન પાર્થોનો જન્મ 20 એપ્રિલ, 1974ના રોજ થયો હતો. તેઓ બાંગ્લાદેશી રાજકારણમાં યુવા ચહેરાઓમાંના એક છે. તેમણે 2008માં ભોલા-1 મતવિસ્તારમાંથી તેમની પ્રથમ ચૂંટણી જીતી હતી. તે સમયે, તેઓ બાંગ્લાદેશના સૌથી નાના વિપક્ષી નેતા અને સાંસદ હતા.
પાર્થોના પિતા, નઝીઉર રહેમાન મંજૂર, એક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા જેમણે 1971ના સ્વતંત્રતા યુદ્ધમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેઓ પાછળથી મંત્રી અને ઢાકાના મેયર બન્યા. 2001માં, તેમણે રાષ્ટ્રીય પાર્ટીથી અલગ થઈને બાંગ્લાદેશી રાષ્ટ્રીય પાર્ટીની રચના કરી.
