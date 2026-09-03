પાકિસ્તાનમાં 'બ્લેકઆઉટ'! કરાચી સહિત અનેક શહેરોમાં 16થી 24 કલાક સુધી વીજ કાપ

Pakistan Blackout : પાકિસ્તાન સરકાર દરેક સ્તરે કેટલી હદે નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહી છે. તેનો પુરાવો ઈન્ટરનેશનલ ઈવેન્ટ્સથી લઈને કરાચીના ઘરો સુધી જોવા મળી રહ્યો છે. શહબાઝ શરીફને SCOમાં વૈશ્વિક નેતાઓ પાસેથી દૂતકાર અને અપમાન સિવાય કંઈ જ હાંસલ થયુ નથી અને જ્યારે શહબાઝ શરીફે ઈસ્લામાબાદની ધરતી પર પગ મુક્યો. ત્યારે તેમનો આખો દેશ ઈતિહાસના સૌથી ભયાનક અંધકારમાં ડુબેલો જોવા મળ્યો. કરાંચી જેવા મહત્વના શહેરમાં હાહાકાર મચેલો છે. હોસ્પિટલોમાં વેન્ટિલેટર બંધ છે. ફેક્ટીઓમાં પૈડા થંભી ગયા છે અને રસ્તાઓ પર જનતા ત્રાહિમામ પોકારી રહી છે. દુર દુર સુધી સ્થિતિ સુધરવાના કોઈ અણસાર પણ દેખાઈ રહ્યા નથી.
શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે SCOની બેઠકમાં પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફ એ આશા સાથે ગયા હતા કે કદાચ કોઈ દેશ તેમની ખાલી ઝોળીમાં થોડા ડૉલર નાખી દેશે, પરંતુ આતંકીઓને પાળનાર અને દેવામાં ફસાયેલા પાકિસ્તાનને ત્યાં માત્ર ઉપેક્ષાનો માર જ સહન કરવો પડ્યો.
ખાલી હાથે પરત ફર્યા શહબાઝ શરીફ
શહબાઝ શરીફને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર કોઈ મોટા નેતાએ ભાવ આપ્યો નહીં. દેવા માટે હાથ લંબાવવાની તેમની કોશિશો પર પાણી ફરી વળ્યું અને તેઓ ફરી એકવાર દુનિયાની સામે અપમાનિત થઈને ખાલી હાથે ઈસ્લામાબાદ પરત ફર્યા. પરંતુ શહબાઝ શરીફના પગ વતનની ધરતી પર પડતાં જ પાકિસ્તાનની અસલિયત પણ સામે આવી ગઈ. પાકિસ્તાનનું સૌથી મોટું શહેર અને તેની આર્થિક રાજધાની કરાચી છેલ્લા 24 કલાકથી સંપૂર્ણપણે અંધકારમાં ડૂબેલું છે.
16થી 24 કલાક સુધી વીજ કાપ
નોર્થ કરાચી, નાઝિમાબાદ, ગુલિસ્તાન-એ-જૌહર જેવા પોશ વિસ્તારો હોય કે પછી ઝૂંપડપટ્ટીઓ, દરેક જગ્યાએ માત્ર હાહાકાર મચેલો છે. વીજ કાપની સ્થિતિ એવી છે કે લોડ શેડિંગ 16થી 24 કલાક સુધી પહોંચી ગયું છે. કરાચીની સડકો પર ગુસ્સે ભરાયેલા લોકો ઉતરી આવ્યા છે અને રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જામ કરી દીધો છે. જનતાનું કહેવું છે કે તેમની પાસે પીવાનું પાણી પણ બચ્યું નથી અને બાળકોને ખવડાવવા માટે રોટલી પણ નથી, કારણ કે વીજળી વિના આખું સિસ્ટમ ઠપ થઈ ગયું છે.
પરંતુ સવાલ એ છે કે, આખરે અચાનક પાકિસ્તાનની વીજળી કેમ ગુલ થઈ ગઈ? તેનો જવાબ છુપાયેલો છે પાકિસ્તાનની કંગાળ સ્થિતિ અને તેની બદતર વિદેશ નીતિમાં. હકીકતમાં, મધ્ય પૂર્વમાં વધી રહેલા તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લગભગ બંધ થઈ જવાના કારણે કતારથી પાકિસ્તાન આવતી LNG એટલે કે લિક્વિફાઈડ નેચરલ ગેસની સપ્લાય સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગઈ છે. દેશના પાવર પ્લાન્ટ્સ ગેસ માટે તડપી રહ્યા હતા, ત્યારબાદ સરકારી કંપની પાકિસ્તાન LNG લિમિટેડે ઉતાવળમાં ઈમરજન્સી ટેન્ડર બહાર પાડ્યું.
ગેસ આધારિત પાવર પ્લાન્ટ્સ સંપૂર્ણપણે બંધ
આ ટેન્ડરનો લાભ ઉઠાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દિગ્ગજ કંપની BP PLCએ પાકિસ્તાનની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને પ્રતિ મિલિયન બ્રિટિશ થર્મલ યુનિટ માટે 27 ડૉલરનો એવો ભારે ભાવ કોટ કર્યો કે ઈસ્લામાબાદના શાસકોના હોશ ઉડી ગયા. આ કિંમત સામાન્ય દિવસોની સરખામણીમાં ત્રણ ગણી વધારે હતી. વિદેશી મુદ્રા ભંડારની અછત સામે ઝઝૂમી રહેલા પાકિસ્તાનની એટલી ક્ષમતા જ નહોતી કે તે આટલી મોંઘી ગેસ ખરીદી શકે. પરિણામ એ આવ્યું કે શહબાઝ સરકારે આ ઓફર ફગાવી દીધી અને દેશના ગેસ આધારિત પાવર પ્લાન્ટ્સ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા.
અનેક વિસ્તારોમાં બ્લેકઆઉટ
મોંઘા ભાવે ગેસ ન ખરીદી શકવાનો ભોગ હવે પાકિસ્તાનના ઉદ્યોગોને બનવું પડી રહ્યું છે. કરાચી અને લાહોરના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં ફેક્ટરીઓ પર તાળા લટકાવવાની નોબત આવી ગઈ છે. ફેડરેશન ઑફ પાકિસ્તાન ચેમ્બર્સ ઑફ કોમર્સ અનુસાર, વીજળી ન હોવાના કારણે ઉદ્યોગોનું ઉત્પાદન શૂન્ય થઈ ગયું છે. જે દેશ પહેલેથી જ IMFની 7 અબજ ડૉલરની લોનની હપ્તાઓ પર નભી રહ્યો હોય, તેના સૌથી મોટા ઔદ્યોગિક શહેરનું બંધ થવું અર્થતંત્રના તાબૂતમાં છેલ્લી ખીલી સાબિત થઈ શકે છે. સાંજ પડતાં જ સોલર એનર્જીનો સહારો ખતમ થતાં આખો દેશ બ્લેકઆઉટના અંધકારમાં ગરકાવ થઈ જાય છે અને શહબાઝ શરીફ પાસે આ સંકટનો કોઈ જવાબ નથી.
સ્પષ્ટ છે કે પાકિસ્તાન આજે દેશની અંદર અને દેશની બહાર, બંને મોરચે સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ સાબિત થયું છે. જે પ્રધાનમંત્રી પોતાના દેશની જનતાને 24 કલાક વીજળી અને પાણી જેવી પાયાની સુવિધાઓ આપી શકતા નથી, તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર જઈને મોટી મોટી વાતો કરે છે. SCOમાં મળેલું અપમાન અને કરાચીની સડકો પર મચેલો હાહાકાર એ વાતનો પુરાવો છે કે પાકિસ્તાન હવે એક 'ફેલ્ડ સ્ટેટ' એટલે કે નિષ્ફળ રાષ્ટ્ર બનવાની કગાર પર ઊભું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આવનારા દિવસોમાં પાકિસ્તાન આ ઘોર અંધકારમાંથી બહાર નીકળી શકે છે કે પછી આ બ્લેકઆઉટ શહબાઝ સરકારને પણ પોતાની સાથે ડૂબાડી દેશે.