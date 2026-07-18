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'ખૂનનો બદલો ખૂન', ઈરાનના નિશાના પર ટ્રમ્પ પરિવાર, તેહરાનમાં બેનર લગાવીને જાહેર કર્યો ઈરાદો

Iran Banner Against Trump Family: અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલ તણાવ વચ્ચે હવે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો પરિવાર ઈરાનના નિશાના પર છે. ઈરાને શનિવારે તેહરાનમાં બેનર લગાવીને પોતાના ઈરાદા ખુલ્લેઆમ જાહેર પણ કરી દીધા છે. તે બેનર પર 'ખૂનનો બદલો ખૂન' લખેલું હતું અને ઉપર ટ્રમ્પના પરિવારના સભ્યોના ફોટા લાગેલા હતા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:30 PM IST
'ખૂનનો બદલો ખૂન', ઈરાનના નિશાના પર ટ્રમ્પ પરિવાર, તેહરાનમાં બેનર લગાવીને જાહેર કર્યો ઈરાદો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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