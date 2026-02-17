બાંગ્લાદેશના 11મા પ્રધાનમંત્રી બન્યા તારિક રહેમાન, આ નેતાઓ કેબિનેટમાં થયા સામેલ
Bangladesh Tarique Rahman PM: બાંગ્લાદેશના ઢાકા સ્થિત સંસદ ભવનના સાઉથ પ્લાઝામાં તારિક રહેમાને પ્રધાનમંત્રી પદના શપથ લીધા છે. તેમના મંત્રીમંડળમાં25 મંત્રી સામેલ હશે. બધાને રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીને શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા છે.
- બાંગ્લાદેશના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા તારિક રહેમાન
- નવા મંત્રીમંડળમાં 25 નવા કેબિનેટ મંત્રી સામેલ
- બાંગ્લાદેશની નવી સરકારમાં એક હિંદુ નેતાને મળ્યું સ્થાન
ઢાકાઃ બાંગ્લાદેશમાં મંગળવારે ઐતિહાસિક પરિવર્તન સાથે તારિક રહેમાને દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. હવે બાંગ્લાદેશની કમાન બાંગ્લાદેશ નેશનલ પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી સ્વર્ગીય ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર તારિક રહેમાન સંભાળશે. તેઓ દેશના 11મા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. સામાન્ય ચૂંટણીમાં બમ્પર જીતની સાથે તેઓ વચગાળાની સરકારના પ્રમુખ મોહમ્મદ યુનૂસની જગ્યાએ આ પદને સંભાળશે.
ઢાકામાં શપથ સમારોહનું આયોજન
શપથ ગ્રહણ સમારોહનું આયોજન ઢાકામાં સંસદ ભવનના સાઉથ પ્લાઝામાં સાંજે 4 કલાકે થયું હતું. પ્રધાનમંત્રી અને મંત્રીઓને રાષ્ટ્રપતિ શહાબુદ્દીને શપથ અપાવ્યા છે. તારિકની સાથે નવી સરકારમાં અન્ય મંત્રીઓને સામેલ કરાયા છે. તેમાં ડો. ખલીલુર રહેમાન (વિદેશ મંત્રી), સલાહુદ્દીન અહેમદ (ગૃહમંત્રી), ડો. અમીર ખસરૂ મહમૂદ (નાણા અને યોજના મંત્રી), શમા ઓબૈદ (વિદેશ રાજ્યમંત્રી) નું પદ સંભાળશે.
ભારત તરફથી ઓમ બિરલા રહ્યા હાજર
આ શપથ સમારોહ માટે અલગ-અલગ દેશોને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. ભારત તરફથી લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા અને વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્રી સામેલ થયા હતા. આ સિવાય મલેશિયાના પ્રધાનમંત્રી, પાકિસ્તાન, માલદીવ, તુર્કી અને શ્રીલંકાના પ્રતિનિધિ સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા.
કેબિનેટમાં આ નેતાઓ થયા સામેલ
મિર્ઝા ફખરૂલ ઇસ્લામ આલમગીર, અમીર ખોશરૂ મહમૂદ ચૌધરી, સલાહુદ્દીન અહેમદ, ઇકબાલ હસન મહેમૂદ, મેજર (નિવૃત્ત) હાફિઝ ઉદ્દીન અહમદ બીર બિક્રમ, અબૂ ઝફર મોહમ્મદ ઝાહિદ હુસૈન, ડો. ખલીલુર રહેમાન, અબ્દુલ અવ્વલ મિંટુ, કાઝી શાહ સામેલ થયા છે.
Tarique Rahman Oath Ceremony: BNP કેબિનેટમાં કોને મળી કઈ જવાબદારી?
મિર્ઝા ફખરુલ ઇસ્લામ આલમગીર - સ્થાનિક સરકાર, ગ્રામીણ વિકાસ અને સહકારી મંત્રાલય
સલાહુદ્દીન અહેમદ - ગૃહ મંત્રાલય
અમીર ખસરુ મહમૂદ ચૌધરી - નાણાં અને આયોજન મંત્રાલય
મેજર (નિવૃત્ત) હાફિઝ ઉદ્દીન અહેમદ - મુક્તિ યુદ્ધ બાબતોનું મંત્રાલય
ઇકબાલ હસન મહમૂદ ટુકુ - વીજળી, ઉર્જા અને ખનિજ સંસાધનું મંત્રાલય
એઝેડએમ ઝાહિદ હુસૈન - મહિલા અને બાળ વિકાસ, સમાજ કલ્યાણ મંત્રાલય
ખલીલુર રહેમાન - વિદેશ મંત્રાલય
અબ્દુલ અવલ મિન્ટુ - પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય
મિઝાનુર રહેમાન મીનુ - જમીન મંત્રાલય
નિતાઈ રોય ચૌધરી (મંત્રીમંડળમાં હિંદુ ચહેરો) - સાંસ્કૃતિક બાબતો મંત્રાલય
મોહમ્મદ અસદુઝમાન - કાયદો, ન્યાય અને સંસદીય બાબતો મંત્રાલય
કાઝી શાહ મોફજ્જલ હુસૈન - ધાર્મિક બાબતો મંત્રાલય
આરીફુલ હક ચૌધરી - શ્રમ અને રોજગાર, વિદેશી કલ્યાણ અને વિદેશી રોજગાર મંત્રાલય
ખાંડકેર અબ્દુલ મુક્તાદિર - વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ, કાપડ અને શણ મંત્રાલય
ઝહીર ઉદ્દીન સ્વપન - માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય
શાહિદ ઉદ્દીન ચૌધરી અની - જળ સંસાધન મંત્રાલયો
એહસાનુલ હક મિલાન - શિક્ષણ, પ્રાથમિક અને જનશિક્ષણ મંત્રાલય
અમીન ઉર રશીદ - કૃષિ, મત્સ્યઉદ્યોગ અને પશુપાલન મંત્રાલય, ખાદ્ય મંત્રાલય
અફરોઝા ખાનમ - નાગરિક ઉડ્ડયન અને પર્યટન મંત્રાલય
અસાદુલ હબીબ દુલુ - આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને રાહત મંત્રાલય
ઝકરિયા તાહિર - ગૃહ અને જાહેર બાંધકામ મંત્રાલય
દીપેન દીવાન - ચિત્તાગોંગ હિલ ટ્રેક્ટ્સ બાબતો મંત્રાલય
સરદાર મોહમ્મદ સખાવત હુસૈન બકુલ - આરોગ્ય અને પરિવાર નિયોજન મંત્રાલય
ફકીર મહબૂબ અનમ - પોસ્ટ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય
શેખ રબીઉલ આલમ - માર્ગ પરિવહન અને પુલ, રેલવે અને શિપિંગ મંત્રાલય.
