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વિયેતનામમાં મોટી દુર્ઘટના, બોટ પલટી જતા 15 ભારતીય પ્રવાસીઓના મોત, હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરાયા

વિયેતનામમાં એક ટાપુ પાસે ભારતીય પર્યટકો ભરેલી એક બોટ પલટી ખાઈ ગઈ જેમાં 15 જેટલા ભારતીય પ્રવાસીઓના મોત થયા છે અને અનેક મુસાફરો ગૂમ થયાની જાણકારી સામે આવી છે. આ મામલે વિયેતનામ સ્થિતિ ભારતીય દૂતાવાસ તરફથી હેલ્પલાઈન નંબર પણ જાહેર કરાયા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:48 PM IST
વિયેતનામમાં મોટી દુર્ઘટના, બોટ પલટી જતા 15 ભારતીય પ્રવાસીઓના મોત, હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરાયા
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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