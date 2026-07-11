/વિયેતનામમાં મોટી દુર્ઘટના, બોટ પલટી જતા 15 ભારતીય પ્રવાસીઓના મોત, હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરાયા

વિયેતનામના ફૂ ક્વેકના Hon May Rut Ngoai ટાપુ પાસે એક મોટી દુર્ઘટના ઘટી છે. 32 ભારતીય મુસાફરો અને 4 ક્રૂ સભ્યો સહિતની એક બોટ ડૂબી ગઈ જેમાં અત્યાર સુધીમાં 15 ભારતીય મુસાફરોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. સ્થાનિક લોકો અને વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ રાહત અને બચાવ કાર્યમાં લાગ્યા છે. આ વાતની જાણકારી વિયેતનામ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ તરફથી આપવામાં આવી છે.
15 લોકોના મોતની પુષ્ટિ
મળતી માહિતી મુજબ 11 જુલઈના રોજ સવારે 10.30 કલાકે કુ ક્વેક ટાપુ (વિયેતનામ) ખાતે હોન મે રુત નગોઈ નજીક 32 ભારતીય પ્રવાસીઓે અને 4 ક્રૂ સભ્યોવાળી એક સ્પીડબોટ ડૂબી ગઈ. અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોનું રેસ્ક્યૂ કરાયું છે. જ્યારે 15 લોકોના મોત થયા છે. ભારતીયોની મદદ માટે હનોઈમાં કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
#WATCH | A tourist boat carrying several Indian nationals capsized near Phu Quoc Island, Vietnam.
Video Source: Voice of Vietnam (VOV) https://t.co/lF8oA6zwci pic.twitter.com/Ko9GUUuUKY
— ANI (@ANI) July 11, 2026
દૂતાવાસે આપી જાણકારી
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ભારતીય દૂતાવાસે લખ્યું કે એક દુખદ ઘટનામાં થોડા કલાકો પહેલા વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ પાસે અનેક ભારતીય પ્રવાસીઓે લઈને જતી બોટ પલટી ગઈ. સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા રાહત અને બચાવ તથા શોધનું કામ ચાલુ છે તથા ઘટનાના સટીક માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે.
વિયતનામમાં મુસાફરો ભરેલી બોટ પાણીમાં પલટી, બોટ પર 32 ભારતીય મુસાફરો સવાર હોવાનું સામે આવ્યું#Vietnam #boataccident #news pic.twitter.com/9R8qRMZSch
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 11, 2026
આ સાથે જ દૂતાવાસ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે પ્રભાવિત પરિવારોની મદદ માટે હો ચી મિન્હ સિટીમાં ભારતના કોન્સ્યૂલેટ જનરલમાં એક કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે.
હેલ્પલાઈન નંબર બહાર પાડવામાં આવ્યા
+84 36 281 7930
+84 91 552 3714
+84 33 452 0414
In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.
Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.
In order to provide information…
— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
દૂતાવાસ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઘટનાના તરત બાદથી જ રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી કરી દેવાયું હતું. બોટમાં સવાર લોકો જે પાણીમાં ડૂબ્યા હતા તેમની શોધ કરવામાં આવી. જો કે આ દુર્ઘટના કેવી રીતે ઘટી તે અંગે કોઈ જાણકારી સામે આવી શકી નથી. આ મામલે તપાસ થઈ રહી છે.
ફુ ક્વેક અત્યંત પ્રખ્યાત ટાપુ
અત્રે જણાવવાનું કે ફૂ ક્વેક એ વિયેતનામનો સૌથી મોટો ટાપુ છે અને થાઈલેન્ડની ખાડીમાં આવેલો છે. તે વિયેતનામની દક્ષિણ પશ્ચિમમાં આવેલો છે. પ્રવાસીઓમાં પણ ખુબ લોકપ્રિય છે. આ ટાપુ સફેદ રેતીના બીચ, સ્વચ્છ સમુદ્ર, ટ્રોપિકલ જંગલો અને લક્ઝરી રિસોર્ટ્સના કારણે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળોમાંથી એક છે.