ચલણી નોટોથી ભરેલું વિમાન હાઇવે પર ક્રેશ, 15 લોકોના મોત, પૈસા લેવા લોકોની પડાપડી, જુઓ Video
Bolivia plane crash : બોલિવિયામાં ખરાબ હવામાનને કારણે હર્ક્યુલસ લશ્કરી વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 30થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. વિમાન નવી ચલણી નોટો લઈને સેન્ટ્રલ બેંક જઈ રહ્યું હતું ત્યારે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. વિમાન ક્રેશ થતાં નોટો રસ્તા પર વિખેરાઈ ગઈ હતી, જેને સ્થાનિક લોકો એકત્રિત કરતા જોવા મળ્યા હતા.
Bolivia plane crash : બોલિવિયાના લા પાઝ નજીકના શહેર એલ અલ્ટોમાં શુક્રવારે સાંજે એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. બોલિવિયન એરફોર્સ હર્ક્યુલસ C-130 કાર્ગો વિમાન, જે નવી નોટોનો મોટો જથ્થો લઈને જઈ રહ્યું હતું, આ દરમિયાન કોસ્ટેનેરા એવન્યુ પર વિમાન ક્રેશ થયું હતું. જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા અને 30થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
અહેવાલો અનુસાર, વિમાન એલ અલ્ટો આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી ઉડાન ભર્યા બાદ ખરાબ હવામાન અથવા તકનીકી ખામીને કારણે કંટ્રોલ ગુમાવ્યો અને નજીકના મુખ્ય રસ્તા પર ક્રેશ થયું. લેન્ડ કરતી વખતે વિમાન એક ડઝનથી વધુ વાહનો સાથે અથડાયું. જેના કારણે વાહનોનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો. વિમાન ક્રેશ થયા પછી ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી.
રસ્તા પર વિખરાયેલી નોટો લેવા લોકોની પડાપડી
અકસ્માત પછી એક વિચિત્ર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ જ્યારે વિમાનમાં રાખવામાં આવેલી કરોડો રૂપિયાની નવી ચલણી નોટો રસ્તા પર વિખરાઈ ગઈ. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે સેંકડો લોકો બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવાને બદલે કાટમાળ અને ધુમાડા વચ્ચે વિખરાયેલી રોકડ લેવા દોડી રહ્યા છે.
ભીડ એટલી બેકાબૂ બની ગઈ કે પોલીસ અને સ્થાનિક અધિકારીઓએ લોકોને વિખેરવા માટે પાણીનો મારો ચલાવવો પડ્યો. બોલિવિયાની સેન્ટ્રલ બેંકે પુષ્ટિ આપી છે કે વિમાન નવી નોટો લઈને જઈ રહ્યું હતું.
એલ અલ્ટો એરપોર્ટ હાલ બંધ કરાયું
અકસ્માત બાદ એલ અલ્ટો એરપોર્ટને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. બોલિવિયાની રાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સે જણાવ્યું છે કે વિમાન તેના કાફલાનું નહોતું.
