બોન્ડી બીચના હુમલાખોર સાજિદ અક્રમનું હૈદરાબાદ કનેક્શન, પિતા સશસ્ત્ર દળમાં હતા, પુત્ર બની ગયો આતંકી
Sydney Bondi Beach Shooting: ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની ખાતે આવેલા બોન્ડી બીચ પર થયેલા હુમલા અંગે ઓસ્ટ્રેલિયન તપાસ એજન્સીઓનું એવું માનવું છે કે સાજિદ અને નાવેદ બંને સિડનીમાં કટ્ટરપંથી બન્યા. મળતી માહિતી મુજબ નાવેદે 2019થી 2022 વચ્ચે સિડનીમાં અરબી અને ધાર્મિક પાઠ્યક્રમ કર્યા હતા.
Trending Photos
ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની સ્થિત બોન્ડી બીચ પર રવિવારે થયેલા ભયાનક આતંકી હુમલામાં 15 લોકોના મોત થયા અને માર્યા ગયેલા સંદિગ્ધ સાજિદ અક્રમના ભારત સાથે તાર જોડાયેલા હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. 50 વર્ષના ભારતીય મૂળનો સાજિદ અક્રમ નવેમ્બર 1998માં ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો અને ત્યારથી તેનો હૈદરાબાદમાં રહેતા પરિવાર સાથે ખુબ મર્યાદિત સંપર્ક રહ્યો. તેલંગણા પોલીસ અને ઈન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ મુજબ સાજિદના મૂળિયા હૈદરાબાદના ટોલી ચોકી સ્થિત અલ હસનાથ કોલોની સાથે જોડાયેલા છે. તેના પિતા સશસ્ત્ર દળોમાંથી સેવાનિવૃત્ત અધિકારી હતા અને મોટો ભાઈ વ્યવસાયે ડોક્ટર છે જે ત્યાં રહે છે. તેલંગણાના ડીજીપી શિવધર રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે સાજિદ તેના પિતાના 2009માં થયેલા નિધન સમયે પણ ભારત આવ્યો નહતો.
ડીજીપી રેડ્ડીના જણાવ્યાં મુજબ જાણકારી મળી છે કે છેલ્લા 27 વર્ષમાં સાજિદ લગભગ છ વખત ભારત આવ્યો હતો, તે પણ ખાસ કરીને સંપત્તિ સંલગ્ન મામલાઓ માટે. ખાસ વાત એ છે કે પિતાના નિધન ઉપર પણ તે ભારત પાછો ફર્યો ન હતો. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું કે સાજિદ વિરુદ્ધ ભારતમાં આ અગાઉ કોઈ અપરાધિક રેકોર્ડ ન હતો. તેણે હૈદરાબાની અનવર ઉલ ઉલૂમ કોલેજમાંથી કોમર્સમાં સ્નાતકનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક વેનેરા ગ્રોસો સાથે લગ્ન કર્યા અને એક પુત્ર તથા પુત્રી છે. સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ સાજિદ 2011ની આસપાસ પત્નીને લઈને હૈદરાબાદ આવ્યો હતો જ્યાં પરંપરાગત રીતે નિકાહ થયા હતા.
પરિવારે પોલીસને જણાવ્યું કે તેમને એ વાતની કોઈ જાણકારી નથી કે સાજિદ અને તેનો 24 વર્ષનો પુત્ર નાવેદ ક્યારે અને કઈ રીતે આવા કટ્ટરપંથી બન્યા. ડીજીપી રેડ્ડીએ કહ્યું કે, રિપોર્ટ્સથી સંકેત મળે છે કે તેઓ ISISની વિચારધારાથી પ્રભાવિત હતા પરંતુ તેમના કટ્ટરપંથી બનવાના કારણોનો ભારત સાથે કોઈ સંબંધ જોવા મળતો નથી.
બીજી બાજુ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ આયુક્ત માલ લેનનના જણાવ્યાં મુજબ નાવેદના વાહનથી તત્કાળ બનેલા વિસ્ફોટક અને ISISના હાથથી બનેલા 2 ઝંડા મળ્યા છે. આ હુમલામાં કુલ 40 લોકો ઘાયલ થયા જેમાં 3 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પણ સામેલ છે. જેમાંથી બેની હાલત ગંભીર છે અને તેઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે