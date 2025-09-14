Books On Abuses: ગાળો પર લખવામાં આવ્યું છે આ પુસ્તક, દુનિયાની સૌથી જૂનામાં જૂની ગાળનો છે ઉલ્લેખ

Prev
Books On Abuses: ગાળો (અપશબ્દો) પર લખવામાં આવેલ પુસ્તક અને દુનિયાના સૌથી જૂની ગાળ હંમેશાથી લોકો માટે જિજ્ઞાસાનો વિષય રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ ગાળ સાથે સંબંધિત આ પુસ્તકોને વિશે થોડી વિગતવાર.

Books On Abuses: ભાષાનું એક એવું પાસું, જેને ઘણીવાર અપશબ્દ અથવા અશ્લીલતા કહેવામાં આવે છે, તે છે ગાળ. સામાન્ય રીતે ગાળ આપવી અથવા બોલવી સમાજમાં નકારાત્મક રીતે જોવામાં આવે છે, પરંતુ દુનિયાભરના વિદ્વાનો અને ભાષાશાસ્ત્રીઓએ તેના પર ગંભીર અભ્યાસ કર્યો છે. આ જ કારણ છે કે, ગાળનો ઇતિહાસ, વિકાસ અને અસર પર ઘણા પ્રખ્યાત પુસ્તકો લખાયા છે. આમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિના સૌથી જૂની ગાળનો પણ ઉલ્લેખ છે.

ગાળનો ઇતિહાસ પર લખાયેલા મુખ્ય પુસ્તકો
આ વિષય પર ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે, જેમ કે મેલિસા મોહરનું પુસ્તક "હોલી શટ: અ બ્રીફ હિસ્ટ્રી ઓફ શ્વેયરિંગ" (Holy Sht: A Brief History of Swearing) જે જણાવે છે કે ગાળની શરૂઆત ધાર્મિક માન્યતાઓ અને જાતીય સંદર્ભોથી થઈ હતી. પ્રાચીન રોમ અને ગ્રીસમાં ગાળને સામાજિક-ધાર્મિક વ્યવસ્થા તોડવાનું એક સાધન માનવામાં આવતું હતું. બીજી બાજુ બેન્જામિન બર્ગનનું પુસ્તક "વોટ ધ એફ" (What the F) આ વાતની તપાસ કરે છે કે, મગજ ગાળને અલગ રીતે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ગાળ (અપશબ્દો) સામાન્ય શબ્દો કરતાં વધુ ભાવનાત્મક પ્રભાવ પડે છે અને ગુસ્સો કાઢવામાં અથવા પીડા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

સામાજિક જોડાણ અને અભિવ્યક્તિની એક રીત
માઈકલ એડમ્સનું "ઈન પ્રેઈઝ ઓફ પ્રોફેનિટી" (In Praise of Profanity) ગાળોને ફક્ત ગુસ્સાનું પ્રતીક ન માનીને ભાષાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ માને છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ગાળો એ સામાજિક જોડાણ અને અભિવ્યક્તિની એક રીત પણ છે. આ ઉપરાંત એશ્લે મોન્ટાગુનું પુસ્તક "ધ એનાટોમી ઓફ સોયરિંગ" (The Anatomy of Swearing) અને એરિક પાર્ટ્રીજનું પુસ્તક "એ ડિક્શનરી ઓફ સ્લેંગ એન્ડ અનકન્વેશનલ ઈંગ્લીશ" (A Dictionary of Slang and Unconventional English) ગાળો અને અશિષ્ટ શબ્દો વિશે વાત કરે છે.

દુનિયાની સૌથી જૂની ગાળ ક્યાં મળી?
ઈતિહાસકારો જણાવે છે કે, દુનિયાની સૌથી જૂની ગાળોનો ઉલ્લેખ પ્રાચીન મેસોપોટેમિયાની માટીની પટ્ટીઓ પર જોવા મળે છે. આ પટ્ટીઓની ઉંમર આશરે 3000 બીસી જૂની છે. આમાં એવી ગોળો લખવામાં આવી હતી, જે મુખ્યત્વે યૌન સંબંધ, પ્રાણીઓ અને દેવી-દેવતાઓ સાથે સંબંધિત છે. આ દર્શાવે છે કે, ગાળ ફક્ત આધુનિક સમાજની ઉપજ નથી, પરંતુ હજારો વર્ષોથી માનવ અભિવ્યક્તિનો એક ભાગ રહ્યી છે.

સમાજ અને સંસ્કૃતિમાં ગાળોની ભૂમિકા
રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો ગાળો દરેક ભાષા અને સંસ્કૃતિનો એક ભાગ રહ્યો છે. ભારત સહિત દુનિયાના મોટાભાગના દેશોમાં લોકો ખાનગી વાતચીત, ગુસ્સામાં, મિત્રતા અને ક્યારેક-ક્યારેક મજાકમાં પણ ગાળોનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, ઔપચારિક અથવા સાર્વજનિક જગ્યાએ આને અસ્વીકાર્ય માનવામાં આવે છે. ગાળોનો ઉપયોગ કરનારા લોકો જરૂરી નથી કે તેઓ અસભ્ય હોય, પરંતુ ઘણી વખત આ શબ્દો ભાવનાત્મક દબાણ ઘટાડવાનું સાધન બની જાય છે. તેથી જ ભાષાશાસ્ત્રીઓ તેને ભાષાના 'ટેબૂ' તરીકે જુએ છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

