પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ કેમ થયું? જાની દુશ્મન બની ગયા 2 મુસ્લિમ દેશ

અફઘાનિસ્તાને પાકિસ્તાન સેના પર મોટો હુમલો કર્યો. આ પહેલા પાકિસ્તાની સેનાએ અફઘાનિસ્તાન સરહદ પાસે રવિવારે હુમલા કર્યાં હતા. તેણે દાવો કર્યો કે તેમાં ઓછામાં ઓછા 70 આતંકવાદી માર્યા ગયા, અફઘાનિસ્તાને આ દાવાને નકાર્યો અને કહ્યું કે તેમાં ઘણા નાગરિકોના મોત થયા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:34 AM IST
  • પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ગંભીર તણાવ
  • બંને દેશોએ એકબીજા પર હુમલાનો કર્યો દાવો
  • ભારતના પાડોશી દેશો વચ્ચે સંઘર્ષપૂર્ણ માહોલ

પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ કેમ થયું? જાની દુશ્મન બની ગયા 2 મુસ્લિમ દેશ

Pakistan-Afghanistan War: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ચાલી રહેલો તણાવ શુક્રવારે ગંભીર સ્થિતિમાં પહોંચી ગયો છે. પાકિસ્તાની વાયુસેનાએ અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલ સહિત કંધાર અને પક્તિકામાં ભારે હવાઈ હુમલા કર્યાં છે. પાકિસ્તાન સરકારે તેને 'ઓપરેશન ગઝબ-લિલ-હક' (Operation Ghazab lil-Haq) નામ આપ્યું છે, જેમાં અત્યાર સુધી 133 અફઘાન તાલિબાન સૈનિકો માર્યા ગયાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

કેમ ભડક્યું યુદ્ધ?
આ સૈન્ય ટકરાવની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે પાકિસ્તાને 21 ફેબ્રુઆરીએ અફઘાનિસ્તાનની અંદર શંકાસ્પદ આતંકી કેમ્પો પર હવાઈ હુમલા કર્યાં હતા. પાકિસ્તાનનો દાવો હતો કે તેની પાસે પુરાવા છે કે પ્રતિબંધિત સંગઠન તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) અને બલોચ વિદ્રોહી અફઘાન ધરતીનો ઉપયોગ કરી પાકિસ્તાન પર હુમલા કરી રહ્યાં છે. તેના જવાબમાં ગુરૂવારે અફઘાન તાલિબાને જવાબી કાર્યવાહી કરતા પાકિસ્તાનની ઘણી સરહદી ચોકીઓ પર કબજો કરવા અને 55 પાકિસ્તાની સૈનિકોને મારવાનો દાવો કર્યો હતો. આ ઉશ્કેરણીના જવાબમાં પાકિસ્તાને શુક્રવારે કાબુલ અને કંધાર પર મિસાઇલ હુમલા કર્યાં હતા.

પાકિસ્તાનના સૂચના મંત્રી ઉતાઉલ્લાહ તરારે સોશિયલ મીડિયા પર ઓપરેશનની જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે હુમલામાં 133 તાલિબાની સૈનિકોના મોત થયા અને 200થી વધુને ઈજા પહોંચી છે. તાલિબાનના બે કોર મુખ્યાલય, 3 બ્રિગેડ મુખ્યાલય અને 27 સૈન્ય ચોકીઓ નષ્ટ કરવામાં આવી છે. 80થી વધુ ટેંક, તોપ અને ગાડીઓ તબાહ થઈ છે. પાકિસ્તાને તાલિબાનની 9 ચોકીઓ પર કબજો કર્યો છે.

પાકિસ્તાન તેને આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી ગણાવી રહ્યું છે, તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અફઘાન સૂત્રોએ તેની અલગ તસવીર રજૂ કરી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના રિપોર્ટ અનુસાર પાકિસ્તાનના આ હવાઈ હુમલામાં 13 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં મહિલાઓ અને બાળકો પણ સામેલ છે. કાબુલે આ હુમલાને પોતાની સંપ્રભુતાનું ઉલ્લંઘન ગણાવતા યોગ્ય સમયે યોગ્ય જવાબ આપવાની ચેતવણી આપી છે.

શું છે વિવાદનું અસલી કારણ?
2021મા કાબુલ પર તાલિબાનના કબજા બાદથી પાકિસ્તાનમાં આતંકી હુમલામાં વધારો થયો છે. પાકિસ્તાનો આરોપ છે કે TTPના આતંકી અફઘાનિસ્તાનમાં સુરક્ષિત રહે છે. પરંતુ કાબુલ આ આરોપોને હંમેશાથી નકારતું આવ્યું છે. તાજેતરમાં બાજૌર જિલ્લામાં એક આત્મઘાતી હુમલામાં 11 પાકિસ્તાની સૈનિકોના મોત થયા હતા, જેનો આરોપ પાકિસ્તાને અફઘાન મૂળના હુમલાખોરો પર લગાવ્યો હતો. 

પરમાણુ શક્તિ વિરુદ્ધ ગુરિલ્લા યુદ્ધ
નિષ્ણાંતો અનુસાર કાગળ પર પાકિસ્તાનની સૈન્ય શક્તિ (6 લાખ સક્રિય સૈનિક, 400 લડાકૂ વિમાન અને પરમાણુ હથિયાર) અફઘાનિસ્તાનની તુલનામાં ખૂબ વધુ છે. પરંતુ તાલિબાનની પાસે દાયકાઓથી યુદ્ધ લડવાનો અનુભવ છે. હાલ ડૂરંડ લાઇન પર બંને સેનાઓ આમને-સામને છે, જેનાથી દક્ષિણ એશિયામાં એક મોટા પ્રાદેશિક યુદ્ધનો ખતરો ઉભો થયો છે.

