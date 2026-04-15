ગુજરાતી ન્યૂઝWorldBreaking News: 45 દિવસ પછી, મહાયુદ્ધના અંતનો એક મોટો સંકેત, ટ્રમ્પે કહ્યું: War is over

Breaking News: 45 દિવસ પછી, મહાયુદ્ધના અંતનો એક મોટો સંકેત, ટ્રમ્પે કહ્યું: War is over

Breaking News: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક રસપ્રદ નિવેદન આપ્યું છે. એક મુલાકાતમાં, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે આ યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. વાતચીત દરમિયાન, તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ હવે ભૂતકાળની વાત છે અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:16 AM IST
  • અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક રસપ્રદ નિવેદન આપ્યું છે.
  • એક મુલાકાતમાં, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે આ યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે.
  • તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ હવે ભૂતકાળની વાત છે 

Breaking News: 45 દિવસ પછી, મહાયુદ્ધના અંતનો એક મોટો સંકેત, ટ્રમ્પે કહ્યું: War is over

Breaking News: અમેરિકા અને ઈરાન છેલ્લા 45 દિવસથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, આ તણાવ વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે "યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે," પરંતુ જમીન પરની પરિસ્થિતિ આ દાવા સાથે સંપૂર્ણપણે મેળ ખાતી નથી. હકીકતમાં, મારિયા બાર્ટિરોમો સાથેની વાતચીત દરમિયાન, ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ હવે ભૂતકાળની વાત છે. તેમણે યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું હોવાનું જાહેર કર્યું અને કહ્યું કે પરિસ્થિતિ હવે નિયંત્રણમાં છે.

જો કે, પરિસ્થિતિ હજુ પણ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય દેખાતી નથી. ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર પ્રતિબંધો લગાવવાનું ચાલુ રાખે છે, જ્યારે ઇઝરાયેલી લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ નથી. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ટ્રમ્પ ભલે રાજકીય રીતે યુદ્ધના અંતનો દાવો કરી રહ્યા હોય, પરંતુ જમીની સ્તરે તણાવ અને સંઘર્ષની સ્થિતિ હજુ પણ યથાવત છે.

ઈરાનને ફરી ઉભુ થવામાં 20 વર્ષ લાગશે!

ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો અમેરિકા હવે તેની લશ્કર પાછુ ખેંચી લે છે, તો ઈરાનને ઉભુ થવામાં 20 વર્ષ લાગી શકે છે. જોકે, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે બધું ખોવાઈ ગયું નથી અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તેમના મતે, ઈરાન હવે સમાધાન કરવા માટે વધુ તૈયાર દેખાય છે. 

આ દરમિયાન, આ યુદ્ધ અંગે અમેરિકન જાહેર અભિપ્રાય શરૂઆતથી જ બહુ સકારાત્મક રહ્યો નથી. ઇપ્સોસ અને રોઇટર્સ દ્વારા તાજેતરના સર્વે મુજબ, ફક્ત 24 ટકા અમેરિકનો માને છે કે યુદ્ધ વાજબી હતું અથવા ફાયદાકારક હતું, જ્યારે 51 ટકા માને છે કે તે નિરર્થક હતું. આ દરમિયાન, આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે અમેરિકામાં રાજકીય અને જાહેરમાં યુદ્ધ વિશે ચર્ચા તીવ્ર બની રહી છે.

શાંતિ મંત્રણામાં લેબનોન વિશે મૂંઝવણ

ખરેખર, અમેરિકા અને ઇઝરાયલે 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. જણાવેલ હેતુ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને લક્ષ્ય બનાવવાનો હતો. ટ્રમ્પે અગાઉ દાવો કર્યો હતો કે ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ યુએસ હવાઈ હુમલા દ્વારા સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો હતો. 

 

Full interview airs on @MorningsMaria on Fox Business at 6 a.m. pic.twitter.com/7YqjbHW3Fy

— Fox News (@FoxNews) April 15, 2026

તાજેતરમાં, ટ્રમ્પે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ તે પછી તરત જ મૂંઝવણ ઊભી થઈ હતી. ઈરાન અને પાકિસ્તાનના મધ્યસ્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે કરારમાં લેબનોનમાં ઇઝરાયલી લશ્કરી કાર્યવાહી રોકવાનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, અમેરિકાએ આ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો. અહેવાલોમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે ટ્રમ્પને અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી હતી કે લેબનોન કરારનો ભાગ છે.

ટ્રમ્પે યુદ્ધ સિવાયના અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી હતી

આ દરમિયાન, ઇઝરાયલી આક્રમણને કારણે, ઈરાને હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થતા જહાજો પર પ્રતિબંધો જાળવી રાખ્યા હતા. આ અઠવાડિયે ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી કે યુએસ નેવી ચોક્કસ જહાજોને આ માર્ગ પરથી પસાર થવા દેશે નહીં. આ વિકાસ વચ્ચે, ફોક્સ ન્યૂઝના પત્રકાર બાર્ટીરોમોએ ટ્રમ્પનો ઇન્ટરવ્યૂ લીધો. 

વ્હાઇટ હાઉસ છોડતી વખતે, તેણીએ કહ્યું કે ઇન્ટરવ્યૂ ઉત્તમ હતો, અને ટ્રમ્પે અર્થતંત્ર, નાટો અને ઈરાન યુદ્ધ વિશે નિખાલસતાથી વાત કરી. તેણીએ એ પણ અહેવાલ આપ્યો કે ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. બાર્ટીરોમોના જણાવ્યા મુજબ, જ્યારે તેણીએ ટ્રમ્પને પૂછ્યું, "શું આ યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે?" ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો, "તે સમાપ્ત થઈ ગયું છે."

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

