Breaking News: લેબનાન યુદ્ધવિરામ પછી ઈરાનની મોટી જાહેરાત, ટ્રમ્પે કહ્યું: Thank You!
Breaking News: ઇઝરાયલ અને લેબનાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ બાદ, ઇરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર પોતાનું વલણ નરમ પાડ્યું છે. તેહરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને પર મોટી જાહેરાત કરી છે.
- પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી ધીમે ધીમે ઓછી થતી દેખાય છે.
- લેબનોન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયો છે
- ઇરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વેપારી જહાજો માટે ખોલી દીધો છે.
Breaking News: પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી ધીમે ધીમે ઓછી થતી દેખાય છે. લેબનોન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધવિરામ બાદ, ઇરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વેપારી જહાજો માટે ખોલી દીધો છે. શુક્રવારે, ઇરાની વિદેશ પ્રધાન અરાઘચીએ ઇસ્લામિક સરકારના નિર્ણયની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે યુદ્ધવિરામના સમયગાળા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તમામ વેપારી જહાજો માટે ખુલ્લો રહેશે. ઇરાની વિદેશ પ્રધાનની જાહેરાત બાદ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.
ઇરાની વિદેશ પ્રધાન સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર લખ્યું કે, લેબનોનમાં યુદ્ધવિરામને ધ્યાનમાં રાખીને, બધા વેપારી જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થવાની સ્વતંત્રતા છે. યુદ્ધવિરામના બાકીના સમયગાળા માટે આ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. આ વેપારી જહાજો ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના બંદરો અને મેરીટાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા અગાઉ જાહેર કરાયેલા માર્ગો પર પરિવહન કરશે.
ટ્રમ્પે કર્યું સ્વાગત , પરંતુ અમેરિકાની નાકાબંધી ચાલુ
ઈરાની વિદેશ મંત્રીની જાહેરાત બાદ, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ તેનું સ્વાગત કર્યું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું કે, ઈરાને તાજેતરમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણ રીતે ખોલવાની જાહેરાત કરી છે. તે હવે પસાર થવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આભાર.
એક ફોલો-અપ પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે લખ્યું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું છે અને વેપાર માટે તૈયાર છે. જો કે, ઈરાન સાથે શાંતિ કરાર ન થાય ત્યાં સુધી યુએસ નાકાબંધી ચાલુ રહેશે. અમને આશા છે કે આ ટૂંક સમયમાં થશે, કારણ કે મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ ગઈ છે.
ટ્રમ્પે ઈરાનને એક કઠિન અને સ્માર્ટ દેશ ગણાવ્યો
ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાની વિદેશ મંત્રીનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે ઈરાન અને અમેરિકા વાટાઘાટોના ટેબલ પર પાછા આવી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. શુક્રવારે, ટ્રમ્પે ઈરાનને એક કઠિન અને સ્માર્ટ દેશ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે આગામી રાઉન્ડની વાટાઘાટો ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે.
