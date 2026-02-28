Prev
ઇઝરાયલે ઇરાન પર કર્યો મોટો હુમલો, 30થી વધુ સ્થળોએ ધડાકા, ભારે તબાહી !

Israel Attack on Iran : ઇઝરાયલે ઇરાન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં અનેક મોટા ધડાકા સંભળાયા હતા. અધિકારીઓએ આ ધડાકાની પુષ્ટિ કરી છે, પરંતુ કારણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી. તાજેતરના દિવસોમાં દેશના વિવિધ ભાગોમાં રહસ્યમય ધડાકા અને આગને પગલે તણાવ વધી ગયો છે, કારણ કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ સતત વધી રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:49 PM IST
  • ઇઝરાયલે ઇરાન પર કર્યો મોટો હુમલો
  • ઇરાનની રાજધાની તેહરાનમાં અનેક ધડાકા
  • ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી

ઇઝરાયલે ઇરાન પર કર્યો મોટો હુમલો, 30થી વધુ સ્થળોએ ધડાકા, ભારે તબાહી !

Israel Attack on Iran : ઇઝરાયલે ઇરાન પર હુમલા શરૂ કર્યા છે. ઇઝરાયલના સંરક્ષણ પ્રધાને શનિવારે સવારે આ કાર્યવાહીની પુષ્ટિ કરી છે. ઇઝરાયલી સૈન્યએ પણ તેના નાગરિકોને ચેતવણી આપી હતી, તેમને સંભવિત ઇરાની મિસાઇલ હુમલાઓથી ચેતવણી આપવા માટે દેશભરમાં સાયરન વગાડ્યા હતા.

 તેહરાનમાં એક બાદ એક અનેક ધડાકા

આ દરમિયાન ઇરાનની રાજધાની તેહરાનમાં મોટા ધડાકા થયા છે.ઈરાનમાં 30 સ્થળોએ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલ છે. શરૂઆતના હુમલાઓમાં ઈરાની ગુપ્તચર એજન્સીની ઇમારતો, એરપોર્ટ, રાષ્ટ્રપતિ મહેલ અને રહેણાંક વિસ્તારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવાય છે. જો કે, ઇરાની અધિકારીઓએ હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે હુમલાઓની પુષ્ટિ કરી નથી. 

તાજેતરના હુમલાએ ફરી એકવાર રાજદ્વારી ઉકેલની આશાઓ પર પાણી ફેરવ્યું

આ હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં પહેલાથી જ તણાવ ચાલી રહ્યો છે. જૂનમાં ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે સંઘર્ષ થયો હતો. તે સમયગાળા દરમિયાન અમેરિકાએ પહેલીવાર ઇરાની પરમાણુ સુવિધાઓ સામે ઇઝરાયલી લશ્કરી કાર્યવાહીમાં પણ સીધો ભાગ લીધો હતો. આ લશ્કરી કાર્યવાહીએ રાજદ્વારી પ્રયાસો પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 28, 2026

ત્યાર બાદ ઈરાન અને અમેરિકાએ ફેબ્રુઆરીમાં પરમાણુ વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરી હતી. બંને દેશો વચ્ચે ગુરુવારે જીનીવામાં ત્રીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો થઈ હતી. જો કે, તાજેતરના હુમલાએ ફરી એકવાર રાજદ્વારી ઉકેલની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. દુનિયા હવે ઈરાનના પ્રતિભાવ પર નજર રાખી રહી છે.

ઇઝરાયલમાંથી દૂતાવાસના કર્મચારીઓને પાછા બોલાવ્યા

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અગાઉ ઇરાનને ખૂબ જ મુશ્કેલ અને ખૂબ જ ખતરનાક ગણાવ્યું હતું. યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે શુક્રવારે વધતા સુરક્ષા ખતરાને ટાંકીને ઇઝરાયલમાંથી બિન-આવશ્યક દૂતાવાસના કર્મચારીઓને પાછા બોલાવવાની સુચના આપી હતી.

પશ્ચિમ એશિયા પહેલાથી જ તણાવનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. ઇઝરાયલી પગલા અને તેહરાનમાં ધડાકાના અહેવાલોએ પરિસ્થિતિને વધુ વણસી છે. વિશ્વ હવે ઇરાનના સંભવિત પ્રતિભાવ અને ભાવિ રાજદ્વારી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

 

