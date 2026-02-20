Breaking News: યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટેનો ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો, ટેરિફ સામે આપ્યો મોટો આદેશ, જાણો

Prev
Breaking News: શુક્રવારે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો ફટકો આપ્યો. કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ લગાવવાનો અધિકારને અવરોધિત કર્યો છે.

Feb 20, 2026, 09:27 PM IST
Breaking News: યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા વ્યાપક વૈશ્વિક ટેરિફને ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યા, અને શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ તેને રદ કરી દીધો. 6-3 બહુમતીના નિર્ણયમાં, કોર્ટે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિએ તેમની કાનૂની સત્તાઓ ઓળંગી છે.

બંધારણીય મર્યાદાઓ: મુખ્ય ન્યાયાધીશ જોન રોબર્ટ્સે તેમના નિર્ણયમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય કટોકટી આર્થિક શક્તિ અધિનિયમ (IEEPA) રાષ્ટ્રપતિને રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન વાણિજ્યનું નિયમન કરવાની સત્તા આપે છે, ત્યારે ફક્ત યુએસ કોંગ્રેસ પાસે નવા કર અથવા ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર છે.

આર્થિક અસર: આ ટેરિફ ચીન, કેનેડા અને મેક્સિકો સહિત લગભગ તમામ વેપારી ભાગીદારો પર લગાવવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટના નિર્ણયને પગલે, આયાતકારોને અત્યાર સુધી એકત્રિત કરાયેલા 175 બિલિયન ડોલરથી વધુ રકમ પરત કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

અસરગ્રસ્ત નથી: આ નિર્ણય ફક્ત IEEPA હેઠળ લગાવવામાં આવેલા ટેરિફ પર લાગુ પડે છે. સ્ટીલ (50%) અને કાર (25%) પર ક્ષેત્રીય ટેરિફ હાલમાં આ નિર્ણયથી અપ્રભાવિત છે કારણ કે તે અલગ કાયદા હેઠળ લગાવવામાં આવ્યા હતા.

વિરોધ અને કાનૂની પડકાર: આ નીતિને 12 ડેમોક્રેટિક રાજ્યો અને લર્નિંગ રિસોર્સિસ જેવી નાની કંપનીઓ દ્વારા પડકારવામાં આવી હતી, જેમણે દલીલ કરી હતી કે આ ટેરિફ અમેરિકન ગ્રાહકો પર ફુગાવાનો બોજ વધારી રહ્યા છે.

વ્હાઇટ હાઉસે આ નિર્ણયથી નિરાશા વ્યક્ત કરી છે અને સંકેત આપ્યો છે કે તે વેપાર લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે અન્ય કાનૂની માર્ગો શોધશે.

સીધો દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ આવ્યો

શુક્રવારે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો ફટકો આપતા આ નિર્ણયમાં જણાવાયું હતું કે કટોકટીની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને યુએસ વેપાર ભાગીદારો પર જંગી ટેરિફ લગાવવાથી તેમની કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર હતી. તેણે ટ્રમ્પના જંગી ટેરિફ દરખાસ્તોને પણ ફગાવી દીધી, જેનાથી તેમના આર્થિક કાર્યસૂચિના મુખ્ય સ્તંભને મોટો ફટકો પડ્યો. ટ્રમ્પના જંગી એજન્ડા સાથે સંબંધિત આ પહેલો મોટો કેસ છે, જે સીધો દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ આવ્યો છે.

6-3 ચુકાદો

રૂઢિચુસ્ત ચીફ જસ્ટિસ જોન રોબર્ટ્સ દ્વારા લખાયેલા 6-3 નિર્ણયમાં, ન્યાયાધીશોએ નીચલી અદાલતના ચુકાદાને સમર્થન આપ્યું કે રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા 1977ના કાયદાનો ઉપયોગ તેના અધિકારક્ષેત્રની બહાર હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કરીને, રોબર્ટ્સે લખ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિએ ટેરિફ લાદવાની અસાધારણ શક્તિના દાવાને ન્યાયી ઠેરવવા માટે કોંગ્રેસની અધિકૃતતાનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ આમ કરી શકતા નથી.

બહુમતીએ શું કહ્યું

બહુમતીએ એવું માન્યું હતું કે બંધારણ કોંગ્રેસને કર લગાવવાની સત્તા આપે છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ જોન રોબર્ટ્સે લખ્યું હતું કે બંધારણના ઘડવૈયાઓએ ટેરિફ લાદવાની સત્તા કારોબારી શાખાને સોંપી નથી. જો કે, ન્યાયાધીશ સેમ્યુઅલ એલિટો, ક્લેરેન્સ થોમસ અને બ્રેટ કેવનોએ આ વાતથી મતભેદ કર્યો હતો. ન્યાયાધીશ કેવનોએ અસંમતિ વ્યક્ત કરી હતી, અને લખ્યું હતું કે અહીં મુદ્દા પરના ટેરિફ સમજદાર નીતિ હોઈ શકે છે કે ન પણ હોય. જો કે, ટેક્સ્ટ, ઇતિહાસ અને પૂર્વધારણાની બાબતમાં, તે સ્પષ્ટપણે કાયદેસર છે.

ટેરિફ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય ટ્રમ્પને અન્ય કાયદાઓ હેઠળ ટેરિફ લાદતા અટકાવતો નથી. જો કે, તેઓ ટ્રમ્પની ક્રિયાઓની ગતિ અને ગંભીરતા પર વધુ નિયંત્રણો લાદે છે. ઉચ્ચ વહીવટી અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે તેઓ અન્ય અધિકારીઓ હેઠળ ટેરિફ માળખું જાળવવાની અપેક્ષા રાખે છે.

