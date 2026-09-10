બ્રિક્સ સમિટ 2026: પુતિનનું સુરક્ષા કવચ કેમ ગણાય છે અભેદ્ય? હેલિકોપ્ટર-સ્માર્ટફોનથી રહે છે દૂર! શું છે 'રોલિંગ બંકર'

18મું બ્રિક્સ શિખર સંમેલન 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે આયોજિત થઈ રહ્યું છે. સંમેલનમાં બ્રિક્સ સભ્ય દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ અને સરકાર પ્રમુખ ભાગ લેશે. આ ઉપરાંત ભાગીદાર દેશો અને આમંત્રિત દેશોના નેતાઓ પણ બીજા દિવસે થનારા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. આ સંમેલનમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન પણ ભાગ લેવાના છે. આ પહેલા પુતિન ગત વર્ષ ડિસેમ્બરમાં પૂરા ચાર વર્ષ બાદ દ્વિપક્ષીય સંમેલન માટે ભારત આવ્યા હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે વ્લાદિમિર પુતિન રશિયામાં વર્ષ 2000થી સત્તા પર બિરાજમાન છે. લગભગ 73 વર્ષની ઉંમરે તેમનો રાષ્ટ્રપતિ તરીકેનો આ પાંચમો કાર્યકાળ છે અને રશિયામાં તેમનો વિરોધ કરાનાર કોઈ હવે બચ્યું હોય તેવું પણ લાગતું નથી. ત્યારે તેઓ ઈચ્છે તો 2036 સુધી સત્તામાં રહી શકે કારણ કે ભાગ્યે જ તેમને કોઈ રોકનારું હશે. આ બધા વચ્ચે તમને જણાવી દઈએ કે જેટલા પુતિન ચર્ચામાં રહે છે એટલી જ પુતિનની સુરક્ષા પણ ચર્ચામાં રહે છે. સેંકડો બોડીગાર્ડ તેમના પર પળેપળ નજર ટીકાવી રાખીને ફરતા હોય છે. 24 કલાક તેમની સાથે જ રહે છે. સૌથી પહેલા બ્રિક્સના કાર્યક્રમ વિશે જાણો અને પુતિનની ચુસ્ત સુરક્ષા વિશે પણ કેટલીક અજાણી વાતો જાણો.
બ્રિક્સ 2026 કાર્યક્રમ
વિદેશ મંત્રાલય તરફથી શેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ શિખર સંમેલનમાં વૈશ્વિક શાસન, બહુપક્ષવાદ, નવાચાર, સ્થિરતા અને સમાવેશી વૈશ્વિક વિકાસ જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. MEAએ આયોજનનું આખું શિડ્યૂલ બહાર પાડ્યું છે.
12 સપ્ટેમ્બરે શું થશે
13 સપ્ટેમ્બરનો કાર્યક્રમ
હવે આ સમિટમાં ખુબ જ ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત હશે અને અહીં આવનારા રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનના ચુસ્ત સુરક્ષા ઘેરા વિશે પણ ખાસ જાણો.
ભારત સરકારની ખાસ છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા
પુતિન સહિત અનેક મોટા વૈશ્વિક નેતાઓ દિલ્હી પહોંચશે જેને પગલે રાજધાનીને મલ્ટી લેયર સિક્યુરિટી ગ્રિડમાં ફેરવવામાં આવી રહી છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક રિપોર્ટ મુજબ 2023ના G20 સંમેલન બાદ દિલ્હીમાં આટલી મોટી સુરક્ષા વ્યવસ્થા જોવા મળી નથી. આ વખતે સુરક્ષા 2023 કરતા પણ વધુ છે.
ધાબે સ્નાઈપર્સ તૈનાત રહેશે
પુતિન માટે 'રોલિંગ બંકર'
પુતિનનો પોતાનો સુરક્ષા ઘેરો
હવે વાત કરીએ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની પોતાની ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થાની. રશિયામાં રાષ્ટ્રપતિ અને તેમના પરિવારની સુરક્ષા માટે એક ખાસ સુરક્ષા સેવા છે જે રશિયા રાષ્ટ્રપતિ સુરક્ષા સેવા કે એસબીપી નામથી પ્રખ્યાત છે. જે એફએસઓને રિપોર્ટ કરે છે. તેની રચના રશિયાની ઈન્ટેલિજન્સ એજન્સી કેજીબીથી થઈ છે. કાળા સૂટ પહેરેલા, કાનમાં ઈયરફોન લગાવી રાખતા એસબીપીના કાર્ડ આખો દિવસ પડછાયાની જેમ પુતિનની આજુબાજુ રહે છે.
પુતિનને નથી ગમતા હેલિકોપ્ટર
બીબીસીના એક રિપોર્ટમાં રશિયાની સુરક્ષાના વિશેષજ્ઞ માર્ક ગેલિતોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે પુતિનને હેલિકોપ્ટર ગમતા નથી. આથી સામાન્ય રીતે મોટરસાઈકલ સવારો, અનેક મોટી કાળી કારો, વગેરે સાથે એક કાફલામાં તેઓ મુસાફરી કરે છે. આથી અનેકવાર હવાઈ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ ડ્રોન ઉડાવા પર પ્રતિબંધ લગાવાય છે. ટ્રાફક અટકાવવામાં આવે છે.
રાષ્ટ્રપતિની પર્સનલ સેના!
રિપોર્ટ મુજબ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ સુરક્ષા સેવા કે એસબીપીને રશિયન નેશનલ ગાર્ડ કે રોસગ્વર્દિયાનું સમર્થન મળેલું છે. કેટલાક લોકો તેને રાષ્ટ્રપતિની વ્યક્તિગત સેના પણ કહે છે. તે રશિયન સશસ્ત્ર દળોથી અલગ હોય છે. જો કે તેનું સત્તાવાર મિશન રશિયાની સરહદોને સુરક્ષિત રાખવી, આતંકવાદ સામે લડવું અને જાહેર કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવાનું છે. વ્યવહારિક રીતે તેનું સૌથી મહત્વનું કામ પુતિનનું જોખમોથી રક્ષણ કરવાનું છે.
બ્રિટનના બાથ યુનિવર્સિટીમાં રશિયાના એકેડેમિક વિશેષજ્ઞ સટીફન હોલે બીબીસી સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે દરેક જાણે છે કે રશિયન નેશનલ ગાર્ડ મહદઅંશે પુતિનના પર્સનલ ગાર્ડ છે અને રાષ્ટ્રપતિ તેમની અન્ય સુરક્ષા સેવાઓના ઘેરેમાં ખુબ સુરક્ષિત છે.
હાલ નેશનલ ગાર્ડનું નેતૃત્વ પુતિનના પૂર્વ બોડીગાર્ડ વિક્ટર જોલોતોવ કરે છે જે તેમના વિશ્વાસું છે. હાલના સમયમાં આ સુરક્ષાદળમાં સૈનિકોની સંખ્યામાં પણ લગભગ ચાર લાખનો વધારો થયો છે. હોલનું કહેવું છે કે આ એક મોટી સંખ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષામાં પણ ગાર્ડ્સની સંખ્યા આ આંકડાઓની આસપાસ પણ નથી.
પુતિનની સુરક્ષા માટે કયા કયા ઉપાયો કઈ રીતે અજમાવવામાં આવે છે તે વિગતો સામે આવે તે મુશ્કેલ છે પરંતુ ક્રેમલિન અને રશિયન સુરક્ષા વિશેષજ્ઞોએ આ મામલે થોડો પ્રકાશ પાડ્યો છે. પુતિનનો આ સુરક્ષા ઘેરો જો સૌથી વધુ કોઈ બાબતે એકદમ કડક હોય તો તે છે ભોજન. રિપોર્ટ મુજબ ઝેરના ડરથી પુતિનની પાસે એક વ્યક્તિગત ટેસ્ટર છે જે રાષ્ટ્ર્પતિની પાસે આવનારી ખાવાની દરેક વસ્તુની તપાસ કરે છે. તેમનું કહેવું છે કે દાખલા તરીકે જો કોઈ સત્તાવાર શેમ્પેઈન ટોસ્ટ હોય તો પુતિન તેમની ટીમ જે લાવી હોય તેમાંથી જ શેમ્પેન લે છે, બીજી કોઈ બોટલમાંથી નહીં.
નથી વાપરતા સ્માર્ટફોન
સુરક્ષા માટે અન્ય એક ઉપાય છે સ્માર્ટફોન ન વાપરવો. ક્રેમલિનમાં સ્માર્ટફોન બ્લોક છે. રશિયાન રાષ્ટ્રપતિએ પોતે આ વાતની પુષ્ટિ કરી કે તેઓ આવા ઉપકરણો વાપરતા નથી. 2020માં રશિયન સમાચાર એજન્સી તાસ સાથે એક ઈવ્ટરવ્યુમાં તેમણે સ્વીકાર્યું હતું. એમ પણ કહ્યું હતું કે જો તેઓ કોઈની સાથે સંપર્ક કરવા માંગતા હોય તો આમ કરવા માટે સત્તાવાર લાઈન હોય છે.
ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દમિત્રી પેસ્કોવે પણ આ વારંવાર કહ્યું છે કે પુતિન મોબાઈલ ફોન વાપરતા નથી કારણ કે તેમની પાસે સમય નથી હોતો. જો કે સચ્ચાઈ એ છે કે પુતિનને ઈન્ટરનેટ પર જરાય ભરોસો નથી અને એટલે તેઓ ફોન વાપરતા નથી. ભૂતકાળમાં તેમણે ઈશારા ઈશારામાં કહી દીધુ હતું કે ઈન્ટરનેટ એક સીઆઈએ એટલે કે... અમેરિકી ગુપ્તચર એજન્સી પરિયોજના છે. તેમણે રશિયાના નાગરિકોને પણ અપીલ કરી હતી કે તેઓ ગૂગલ સર્ચનો ઉપયોગ ન કરે. તેમનું માનવું હતું કે અણેરિકા તમામ સૂચનાઓની નિગરાણી કરે છે.
જાણકારો એવું પણ કહે છે કે પુતિનને દસ્તાવેજી ફાઈલો દ્વારા જાણકારી પહોંચાડાય છે જે તેમના સલાહકાર તેમને આપે છે.