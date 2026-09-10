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બ્રિક્સ સમિટ 2026: પુતિનનું સુરક્ષા કવચ કેમ ગણાય છે અભેદ્ય? હેલિકોપ્ટર-સ્માર્ટફોનથી રહે છે દૂર! શું છે 'રોલિંગ બંકર'

Brics Summit 2026: આ વખતે 18મું બ્રિક્સ શિખર સંમેલન ભારતમાં નવી દિલ્હી ખાતે ભારત મંડપમમાં 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. કાર્યક્રમનું આખું શિડ્યૂલ વિદેશ મંત્રાલયે જારી કર્યું છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન આ સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે આવવાના છે. તમને જણાવી દઈએ કે જેટલી ચર્ચા પુતિનની હોય છે એટલી જ તેમના સુરક્ષા ઘેરાની રહેતી હોય છે. એ વિગતો પણ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 10, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:50 PM IST
બ્રિક્સ સમિટ 2026: પુતિનનું સુરક્ષા કવચ કેમ ગણાય છે અભેદ્ય? હેલિકોપ્ટર-સ્માર્ટફોનથી રહે છે દૂર! શું છે 'રોલિંગ બંકર'

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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