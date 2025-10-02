અમેરિકા બાદ હવે આ દેશે પણ નિયમો કર્યા કડક, નાગરિકતા મેળવવા માટે પુરી કરવી પડશે આ શરત!
Britain Immigration Rules: અમેરિકાની જેમ હવે બ્રિટિશ સરકાર પણ બીજા દેશોમાંથી કામ કરવા આવતા લોકો માટે નિયમો કડક કરી રહી છે. હવે સરકાર અનેક ટેસ્ટ લેશે, જેને પાસ કરવા પર જ બ્રિટિશ નાગરિકતા આપવામાં આવશે.
Britain Immigration Rules 2025: અમેરિકામાં H1B વિઝાની ફીમાં વધારા બાદ વધુ એક દેશે તેમની દેશમાં નોકરીની તલાશમાં આવનારા લોકો માટે નિયમો કડક બનાવ્યા છે. બ્રિટને તેની ઇમિગ્રેશન પોલિસી વધુ કડક બનાવી છે. બ્રિટિશ સરકાર હવે બીજા દેશોમાંથી કામ કરવા આવતા લોકોને કાયમી નિવાસ એટલે કે Permanent Residencyની ગેરંટી આપશે નહીં. સાથે જ આવા લોકોને તેમના પરિવારોને બ્રિટન બોલાવવાનો અધિકાર પણ નહીં મળે. બ્રિટિશ સરકારનું કહેવું છે કે, આ ફેરફારો ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન પર અંકુશ લગાવશે, ખાસ કરીને ફ્રાન્સથી બોટ દ્વારા બ્રિટન પહોંચતા લોકો પર.
પહેલા શું હતા નિયમ?
અત્યાર સુધી શરણાર્થીઓ પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા પછી કાયમી નિવાસ માટે લાયક હતા. પરંતુ નવા નિયમોમાં આ વ્યવસ્થાને નાબૂદ કરવામાં આવી છે. હવે નાગરિકતા મેળવવા માંગતા લોકોએ લાંબી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે અને દેશ માટે નોંધપાત્ર યોગદાન આપવું પડશે.
બ્રિટિશ નાગરિકતા મેળવવા માટે શું છે શરતો?
સામાજિક સુરક્ષા (Social Security)માં યોગદાન આપવું પડશે
ગુનાહિત રેકોર્ડ ન હોવો જોઈએ.
અંગ્રેજી બોલતા આવડવું આવશ્યક છે.
સ્થાનિક સમુદાયમાં સેવા અથવા યોગદાન જરૂરી.
આ સાથે જ કાયમી નિવાસ માટેની પાત્રતા અવધિ વધારીને 10 વર્ષ કરવામાં આવી છે.
પરિવારને બોલાવવાનો અધિકારી ખતમ.
સરકારે એવી પણ જાહેરાત કરી છે કે, શરણાર્થીઓ હવે તેમના પરિવારોને બ્રિટનમાં આમંત્રિત કરી શકશે નહીં. સપ્ટેમ્બરમાં જ ફેમિલી રીયૂનિયનની તમામ અરજીઓ રદ કરવામાં આવી હતી.
હવે મળશે ફક્ત મુળભૂત સુરક્ષા
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, શરણાર્થીઓને તેમના મૂળ દેશોમાં પાછા મોકલવામાં આવશે નહીં. તેમને મૂળભૂત સુરક્ષાનો અધિકાર મળશે. પરંતુ નાગરિકતા માટે તેમને કેટલા વર્ષ રાહ જોવી પડશે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં આવી નથી. સરકારે જણાવ્યું છે કે, આ અંગે સંપૂર્ણ વિગતો વર્ષના અંત સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
બ્રિટિશ ગૃહમંત્રી શબાના મહમૂદે જણાવ્યું કે, આ ફેરફારો તે વાતની તપાસ કરશે કે, શરણાર્થીઓ બ્રિટિશ સમાજમાં કેટલું યોગદાન આપી રહ્યા છે? તેમણે કહ્યું કે, ફક્ત સમય વિતાવવો પૂરતો નથી. તમારે તમારા કામ અને યોગદાન દ્વારા બ્રિટનમાં રહેવાનો અધિકાર મેળવવો પડશે.
બ્રિટનમાં ભારતીય મૂળના લોકો પણ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં કામ કરે છે. સરકાર દ્વારા કડક નિયમો તેમની મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે.
