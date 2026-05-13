/હું મારી બહેનના પ્રેમમાં પડી ગયો.... ભાઈને થયો પ્રેમ, બન્યા બે બાળકોના માતા-પિતા! હવે સમાજ સામે લડાઈ

સ્પેનની એના પાર્રા અને તેના પિતરાઈ ભાઈની કહાની ચર્ચામાં છે. એનાએ પોતાના પિતરાઈ ભાઈ ડેનિયલ પાર્રા સાથે લગ્ન કર્યાં છે અને બંનેને બે બાળકો પણ છે.
Sibling Love Story: સ્પેનની એના પાર્રાનું જીવન તે સમયે બદલાઈ ગયું જ્યારે તે પ્રથમવાર પોતાના પિતરાઈ ભાઈ ડેનિયલ પાર્રાને મળી. એનાને બાળપણથી ખ્યાલ હતો કે તેનો એક પિતરાઈ ભાઈ ક્યાંક રહે છે. તેના પિતા તેને થોડી બીજી મહિલા સાથે રહેવા લાગ્યા હતા અને તે મહિલાથી તેને અન્ય બાળકો પણ હતા. તેમાંથી એક ડેનિયલ હતો. વર્ષો બાદ એનાએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેને શોધ્યો અને ફેસબુક પર મેસેજ કરી મળવાનું કહ્યું. જ્યારે બંને પ્રથમવાર આમને-સામને મળ્યા તો તેણે દાવો કર્યો કે તે સમયે તેની વચ્ચે અલગ પ્રકારના આકર્ષણનો અનુભવ થયો.
શું ખરેખર પ્રથમ નજરમાં પ્રેમ થઈ ગયો હતો?
એના અને ડેનિયલ બંને કહે છે કે તેને શરૂઆતમાં સમજાતું નહોતું કે તેની વચ્ચે શું થઈ રહ્યું છે. તે એ ભાવનાથી પણ પરેશાન હતા કારણ કે સમાજમાં ભાઈ-બહેનના સંબંધને લઈને કડક નૈતિક મર્યાદાઓ હોય છે. એના પ્રમાણે આ બંને તે સત્યનો સ્વીકાર કરવાથી બચવા ઈચ્છતા હતા કે કારણ કે આ એક મોટો સામાજિક નિષેધ હતો. પરંતુ ધીમે-ધીમે બંનેને અનુભવ થયો કે તેની વચ્ચે માત્ર ભાઈ-બહેનનો સંબંધ નહીં પરંતુ તેનાથી અલગ ભાવનાઓ પણ છે.
કઈ રીતે બંને નજીક આવ્યા?
બંનેની કહાનીમાં સૌથી મહત્વનો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેઓ એક પાર્ટીમાં સાથે પહોંચ્યા. એનાએ જણાવ્યું કે પાર્ટી દરમિયાન તે ધીમે-ધીમે એકબીજાની નજીક આવ્યા અને અહીં બંનેએ પ્રથમ કિસ કરી. એનાએ કહ્યું કે તે સમયે તેને શરમનો અનુભવ થયો, પરંતુ ડેનિયલ માટે આ ક્ષણ ખાસ હતા. તે અનુસાર એ કિસે તેના સંબંધની દિશા બદલી નાખી અને તેને એવો અનુભવ થયો કે બંને એકબીજા વગર રહી શકશે નહીં.
શું સમાજના ડરથી તેણે સંબંધ છુપાવ્યો?
શરૂઆતમાં બંને પોતાના સંબંધને લઈને અસમંજસમાં હતા. ડેનિયલે કહ્યું કે આ તેવું છે જેમ તમે કોઈ યુવતીને પસંદ કરો પરંતુ નૈતિક કારણે તમને સાથે રહેવાથી રોકવામાં આવે. થોડા સમય બાદ બંને લંડન ગયા, ત્યાં તેને લાગ્યું કે તે કોઈની નજર કે આલોચના વગર એક કપલની જેમ સમય પસાર કરી શકે છે. ત્યાં તેણે પ્રથમવાર જાહેરમાં સાથે હરવા-ફરવાનું શરૂ કર્યું અને પોતાના સંબંધનો સ્વીકાર કર્યો.
લોકોની પ્રતિક્રિયા કેવી રહી?
જ્યારે આ કપલ પોતાની કહાની જાહેર કરી અને ટીવી પર પણ સાથે જોડા મળ્યા તો સોશિયલ મીડિયા પર આક્રમક પ્રતિક્રિયા આવી. ઘણા લોકોએ આ સંબંધની આલોચના કરી અને ટિપ્પણી કરી. એનાએ જણાવ્યું કે કેટલાક લોકોએ તો ત્યાં સુધી લખી દીધું કે તે નરકમાં જશે. પરંતુ આ આલોચના છતાં બંનેએ પોતાના સંબંધને જાળવી રાખ્યો અને હવે તેને બે બાળકો પણ છે.
હવે તે કાયદો બદલવા કેમ ઈચ્છે છે?
એના અને ડેનિયલનું કહેવું છે કે તેના બંને બાળકો સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. સ્પેનમાં આપસી સહમતિથી સંબંધ બનાવવો ગેરકાયદેસર નથી, પરંતુ કાયદા અનુસાર સંબંધીઓ વચ્ચે લગ્નની મંજૂરી નથી. આ કારણ છે કે હવે બંને કાયદો બદલવાની માંગ કરી રહ્યાં છે, જેથી તે કાયદાકીય રૂપે લગ્ન કરી શકે. એનાનું કહેવું છે કે સમાજે સમયની સાથે બદલવું જોઈએ અને જો બે લોકો એકબીજાને પ્રેમ કરે છે અને કોઈને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યાં નથી, તો તેને સાથે રહેવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ.