2050 સુધીમાં, શહેરોમાં વરસશે આગ, વર્લ્ડ બેંકની ચેતવણી, 700% વધી જશે ગરમીથી પીડાતા ગરીબોની સંખ્યા
World Bank Report: વિશ્વભરના શહેરો માટે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ હવે માત્ર એક ચેતવણી નથી, પરંતુ એક શાંત કિલર છે. તાજેતરના વિશ્વ બેંકના રિપોર્ટમાં ભવિષ્યનું ભયાનક ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. અહેવાલ મુજબ, 2050 સુધીમાં, જીવલેણ ગરમીનો ભોગ બનેલા ગરીબ શહેરી રહેવાસીઓની સંખ્યામાં 700 ટકાનો વધારો થશે. આનો અર્થ એ છે કે આજ કરતાં સાત ગણા વધુ લોકો ગરમીનો ભોગ બનવા મજબૂર થશે.
World Bank Report: અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ગ્લોબલ સાઉથ (વિકાસશીલ અને ગરીબ દેશો)માં સૌથી ગંભીર અસર અનુભવાશે. પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બની શકે છે, ખાસ કરીને પશ્ચિમ આફ્રિકા અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા (ભારત સહિત)ના શહેરોમાં. શહેરોના કોંક્રિટ જંગલોને કારણે, તાપમાન સામાન્ય કરતા 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ અનુભવાઈ શકે છે.
વૃદ્ધો અને બાળકો આ ગરમીનો પ્રથમ ભોગ બનશે
બહારના મજૂરો, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા પરિવારો, વૃદ્ધો અને બાળકો આ ગરમીનો પ્રથમ ભોગ બનશે. ગરમી હવે ફક્ત મોસમી સમસ્યા નથી, તે અર્થતંત્ર અને આરોગ્ય પ્રણાલીઓને નષ્ટ કરી શકે છે. અતિશય ગરમી લોકોને કામ કરતા અટકાવશે, જેના કારણે બેરોજગારી અને ભૂખમરો વધશે.
શહેરો છોડી ભાગશે લોકો
ઠંડકની વધતી માંગ પાવર ગ્રીડ નિષ્ફળતા તરફ દોરી શકે છે. શાળાઓ બંધ કરવી પડશે, અને હોસ્પિટલો હીટસ્ટ્રોકના દર્દીઓથી ભરાઈ જશે. લોકો ગરમીથી બચવા માટે શહેરોમાંથી ભાગી જશે, જેના કારણે સ્થળાંતરનું મોટું સંકટ સર્જાશે.
કઈ રીતે તેનાથી બચી શકાય છે ?
આ વિનાશક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે, વિશ્વ બેંકે યુએન-હેબિટેટ અને યુએનઇપીના સહયોગથી એક ખાસ હેન્ડબુક બહાર પાડી છે. આ હેન્ડબુક ઓન અર્બન હીટ મેનેજમેન્ટ કેટલાક સસ્તા અને અસરકારક ઉકેલોની રૂપરેખા આપે છે
ગ્રીન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: શહેરોમાં વધુ વૃક્ષો અને બગીચાઓ વાવવા.
પૈસિવ કૂલિંગ: વીજળી વિના પણ ઠંડી રહે તેવી ઇમારતોનું નિર્માણ.
સફેદ છત અને વેન્ટિલેશન: છત પર ઠંડા રંગ દ્વારા તાપમાન ઘટાડવું અને હવાના નિકાલમાં સુધારો કરવો.
નીતિમાં ફેરફાર: સરકારોએ ગરમીને આપત્તિ ગણવી જોઈએ અને શહેરી આયોજનમાં ફેરફાર કરવા જોઈએ.
વૈજ્ઞાનિકો અને વિશ્વ બેંક દ્વારા લખાયેલ આ હેન્ડબુક "અંતિમ ચેતવણી" જેવું છે. જો સરકારો અને વહીવટીતંત્ર હવે પગલાં નહીં લે, તો 2050 સુધીમાં શહેરો આગના સમુદ્ર બની જશે.
