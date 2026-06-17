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શાંત અને પ્રભાવશાળી, હું તેમના જેવો નથી, ટ્રમ્પે G7 સમિટમાં PM મોદીના કર્યા વખાણ

Trump Praises PM Modi: G-7 સમિટમાં વર્કિંગ લંચ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીના ભરપૂર વખાણ કર્યા. તેમણે પીએમ મોદીને ખૂબ જ શાંત, સંયમિત અને પ્રભાવશાળી ગણાવ્યા, અને કહ્યું કે તેઓ (ટ્રમ્પ) એવા નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:10 PM IST
શાંત અને પ્રભાવશાળી, હું તેમના જેવો નથી, ટ્રમ્પે G7 સમિટમાં PM મોદીના કર્યા વખાણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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