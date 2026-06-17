/શાંત અને પ્રભાવશાળી, હું તેમના જેવો નથી, ટ્રમ્પે G7 સમિટમાં PM મોદીના કર્યા વખાણ

Trump Praises PM Modi: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભરપૂર વખાણ કર્યા છે. ફ્રાન્સના એવિયન-લેસ-બેન્સમાં આયોજિત G-7 સમિટ દરમિયાન, ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને શાંત, સંયમિત અને પ્રભાવશાળી ગણાવ્યા, અને ઉમેર્યું કે તેઓ તેમના જેવા નથી. હકીકતમાં, વિશ્વભરના રાષ્ટ્રપ્રમુખો દ્વારા હાજરી આપેલા G-7 સમિટમાં વર્કિંગ લંચ દરમિયાન, ટ્રમ્પે પીએમ મોદી તરફ ઈશારો કર્યો અને તેમની પ્રશંસા કરી.
ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને શાંત અને ટોટલ કિલર ગણાવ્યા
લંચ દરમિયાન, ટ્રમ્પે પીએમ મોદી વિશે કહ્યું કે, હું વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જેટલો શાંત અને સંયમિત નથી. ફક્ત તેમને જુઓ. ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને શાંત અને ટોટલ કિલર ગણાવ્યા. આ બેઠક G7 નેતાઓ, આઉટરીચ ભાગીદારો અને અગ્રણી ટેકનોલોજી અધિકારીઓ સાથે હશે. બંને નેતાઓ આર્થિક વિકાસ, સપ્લાય ચેઇન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), રોકાણ ભાગીદારી અને વૈશ્વિક સુરક્ષા સંબંધિત વિવિધ પડકારો પર ચર્ચા કરશે.
ટ્રમ્પ અને મોદીએ હાથ પણ મિલાવ્યા હતા
મંગળવારે અગાઉ, ફ્રાન્સના એવિયનમાં G7 સમિટના આઉટરીચ સત્ર દરમિયાન પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ મળ્યા હતા. તેમણે એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. ટ્રમ્પ અને મોદીએ હાથ પણ મિલાવ્યા હતા, પરંતુ ઉષ્મા એટલી સ્પષ્ટ નહોતી.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો પહેલા જેવા રહ્યા નથી
ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ તરીકેનો બીજો કાર્યકાળ સંભાળ્યો ત્યારથી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો પહેલા જેવા રહ્યા નથી. ટ્રમ્પે સતત ભારત વિરુદ્ધ નિવેદનો આપ્યા છે, પહેલા ટેરિફ લગાવ્યો અને પછી ઓપરેશન સિંદૂર અંગે ભારત વિરુદ્ધ કઠોર નિવેદનો આપ્યા છે. આનાથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ખટાશ આવી છે.
દરિયાઈ માર્ગો સલામત હોવા જોઈએ અને ખલાસીઓ ભય વિના પોતાનું કાર્ય કરી શકે
G-7 સાત વિકસિત અર્થતંત્રોનો સમૂહ છે. તેમાં કેનેડા, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટલી, જાપાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુનાઇટેડ કિંગડમનો સમાવેશ થાય છે. મંગળવારે, પીએમ મોદીએ ટ્રમ્પની હાજરીમાં સમુદ્રમાં ખલાસીઓ પર થયેલા હુમલાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ખલાસીઓની સલામતીનો મુદ્દો ઉઠાવતા, તેમણે વિશ્વના દેશો વચ્ચે સહયોગની અપીલ કરી હતી.
G-7 બેઠકમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે બધા દેશોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે દરિયાઈ માર્ગો સુરક્ષિત છે અને ખલાસીઓ કોઈપણ ભય વિના પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. ઓમાનના અખાતમાં યુએસ સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મૃત્યુના થોડા દિવસો પછી તેમણે આ વાત કહી.
G7 સમિટના આઉટરીચ સત્રને સંબોધતા, વડા પ્રધાને કહ્યું કે ભારત માને છે કે સંઘર્ષોનો કાયમી ઉકેલ ફક્ત વાતચીત, રાજદ્વારી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ દ્વારા જ મળી શકે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં દરિયાઈ વેપારમાં વિક્ષેપથી વૈશ્વિક અર્થતંત્રને નુકસાન થયું છે અને આ સંઘર્ષમાં ઘણા ભારતીય નાગરિકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે.